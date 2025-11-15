Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Szabó Zsófi különös gyűjteménye: Az Orbán Viktoros pólók nagy szerelmese

A népszerű műsorvezető kollekciója ma egy újabb darabbal gazdagodott. Szabó Zsófi Orbán Viktoros ruhái lassan múzeumi értékkel bírnak.

Szabó Zsófi nem mindennapi ruházatban érkezett Győrbe az első Háborúellenes Gyűlésre: egy fehér pulóvert viselt, amelyen Orbán Viktor híressé vált „firkája” díszeleg. A dolog pikantériája, hogy a műsorvezető régóta gyűjti az Orbánhoz köthető pólókat és pulcsikat, és a mostani választása tökéletesen illeszkedik korábbi stílusához – elég, ha csak a békemenetes szettjére gondolunk.

szabó zsófi ezúttal is stílusosan jelent meg.
Szabó Zsófi Orbán Viktor frikájával díszített pulóverben érkezett az eseményre (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi Rákay Philip mellett valósággal ragyogott az első Háborúellenes Gyűlésen

A pulóver azonnal a közönség kedvencévé vált, a helyszínen árusított darabok percek alatt elfogytak. Amikor Szabó Zsófi Rákay Philip mellett feltűnt, mindenki azonnal felismerte azt a bizonyos „Orbán-firkás” felsőt, amely az elmúlt napokban mémként indult, majd divattá nőtte ki magát. A rajongók között nemcsak a stílus, hanem az üzenet is nagy sikert aratott, hiszen a műsorvezető korábban is határozottan kiállt politikai nézetei mellett.

A Digitális Polgári Kör elkötelezett képviselője

Szabó Zsófi nemcsak a divatban, hanem a közéleti üzenetek terén is következetes: a női DPK nagyköveteként és a jobboldali értékrend elkötelezett híveként mindig nyíltan kiáll az általa vallott értékek mellett. Stílusa, a ruhaválasztásai és nyilvános fellépései egyaránt azt sugallják, hogy a politika és a popkultúra ötvözése nemcsak lehetséges, hanem erőteljes kommunikációs eszköz is lehet.

szabó zsófi a békemeneten is orbán viktoros felsőben tűnte fel.
Szabó Zsófi a Békemeneten is egy Orbán Viktoros felsőben vett részt (Fotó: Mediaworks)

Több mint egy viselet...

A gyűlésen Szabó Zsófi megjelenése ismét rámutatott, hogy egy ruhadarab több lehet, mint egyszerű viselet: üzenet, vélemény és stílus egyszerre. A „firkás pulcsi” nemcsak a közönség figyelmét ragadta meg, hanem egyértelműen jelezte, hogy a műsorvezető következetesen kiáll politikai meggyőződése mellett, miközben a popkultúra eszközeivel is képes üzenetet közvetíteni.

