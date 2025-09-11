Az Ázsia Expressz után a Sztárban Sztár All Stars-ban is összecsap Vastag Csaba és MÁZS

Mészáros Árpád Zsoltban az ütő is megállt, amikor a sors fintoraként, Vastag Csabát kapta ellenfeléül a Sztárban Sztár All Stars második élő show-jára. A színész az első pillanatokban nem örült, hogy az Ázsia Expressz után, most ismét ellenfélként kell tekintenie Csabára, akit kissrác kora óta fiaként szeret. MÁZS azóta végiggondolta a kialakult helyzetet és rájött, milyen izgalmas is, ha úgy drukkolhat Vastag Csabának a Sztárban Sztár All Stars vasárnapi élő show-ja alatt, hogy ő maga a párbajellenfele. Ráadásul bármelyiküket is ítélik jobbnak a TV2 nézői, a győzelem tulajdonképpen családban marad.

Az Ázsia Expressz után, most a Sztárban Sztár All Stars-ban is szembe kerül egymással MÁZS és Vastrag Csaba (Fozó: TV2)

A Sztárban Sztár All Stars-ban méri össze erejét Mészáros Árpád Zsolt és Vastag Csaba

Mészáros Árpád Zsolt most a Borsnak mesélt a párbaj előtti érzéseiről. „Csabika az én fogadott gyermekem a négy fiam és egy lányom mellett. A kilencvenes évek végén ismertem meg őt Veszprémben, ahol a figyelmembe ajánlották, mint egy olyan tehetséges kölyköt, akit feltétlenül látnom és hallanom kell. Csabi akkor jött haza külföldről, ahol énekesként próbált szerencsét. Azonnal szoros barátság alakult ki köztünk, és amiben csak tudtam, segítettem őt. Vittem magammal a koncertjeimre ő pedig folyamatosan tanult és fejlődött.”

Végül aztán hozzánk költözött Budapestre és három évig éltünk egy családként. Apának szólított és ő lett a most tizenkilenc éves lányom keresztapja.

„Szóval mondhatjuk, hogy igencsak szoros, családi kapcsolatban vagyunk évtizedek óta” – kezdte MÁZS, aki az Ázsia Expressz forgatásakor szívből ürült annak, hogy Vastag Csaba és Domján Evelin részt vesz a játékban. „Csabi nevében is mondhatom, hogy Ázsiában nem tekintettünk egymásra ellenfélként, még a kiélezett helyzetekben sem. Őszintén örültem a sikereiknek, ahogy ők is a mieinknek. Ha pedig egy-egy futam közben találkoztunk, mindig odakiáltotta, hogy: ”Gyerünk apa! Siess!” Szóval én hálás vagyok, hogy ezt a kalandot is együtt élhettük meg” – magyarázta a színész.

Mészáros Árpád Zsolt fiaként szereti Vastag Csabát (Fotó: Bors)

„Azonnal el is döntöttem, hogy én Csabinak szurkolok...”

Mészáros Árpád Zsolt ezután rátért a Sztárban Sztár All Stars most vasárnapi élő show-jára, ahol Vastag Csaba lesz a párbajellenfele.

Amikor megtudtam, hogy Csabival fogok párbajozni, furcsán rossz érzés futott át rajtam az első pillanatban.

„Pillanatok alatt lejátszódott előttem annak a rengeteg mindennek az emléke, amit közösen éltünk át. Szó szerint levert a víz. Aztán lenyugodtam és rájöttem, hogy tulajdonképpen még jó is lehet ez a felállás, hiszen bármelyikünket is ítélik majd jobbnak a nézők, a dicsőség családban marad. Azonnal el is döntöttem, hogy én Csabinak szurkolok majd, miközben persze minden tőlem telhetőt megteszek, és kihozom a maximumot a produkciómból. Amikor a sorsolás után először beszéltünk telefonon, kicsit káromkodtunk, de végül úgy raktuk le a kagylót, hogy jól van ez így. Azóta már ebédeltünk együtt, de egyáltalán nem beszéltünk a vasárnapról. Annyit ígérhetek, hogy nemes és érzelmes küzdelem lesz” – fogalmazott alig pár nappal a Sztárban Sztár All Stars második adása előtt Mészáros Árpád Zsolt.



