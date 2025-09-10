Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Szandi lerántotta a leplet: az ő bőrébe fog bújni a következő adásban

Szandi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 20:40
sztárban sztárSztárban sztár-All stars
Szandi a Sztárban Sztár All Stars következő részében ezúttal Oláh Ibolya bőrébe bújik. Korábban meghatottan idézte fel a Borsnak, hogy annak idején ő volt a műsor első fellépője Cserháti Zsuzsa dalával, és senki sem gondolta, hogy ekkora sikert arat a produkció. 

Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Eljött a pillanat, hogy eláruljam, kinek a bőrébe bújok vasárnap! Oláh Ibolyaként lépek majd a Sztárban Sztár gyönyörű, megújult színpadára és az egyik ikonikus dalát fogom énekelni!

– írta Instagram bejegyzésében.

A Sztárban Sztár All Stars új évadának szereplőjeként hetente más karakterek bőrébe bújik az énekesnő, és mint korábban monda, ezúttal is a legnagyobb alázattal és szeretettel készül.

 

