Váratlan vallomást tett Varga Viktor: elárulta, kihez fűzik gyengéd érzelmek

Varga Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 13:40
szerelemSztárban Sztár All Star
Őszintén vallott érzelmeiről a sztár.

Meglepő vallomással állt elő Varga Viktor a Mokka ma reggeli adásában: gyermekkori emlékek fűzik a Vad angyal sorozat főszereplőjéhez, Natalia Oreiróhoz. Az énekes hamarosan a Sztárban Sztár All Stars színpadán tér vissza, ahol ismét bebizonyíthatja sokoldalúságát.

Varga Viktor
Varga Viktor őszintén beszélt érzéseiről. Fotó: Facebook

Vasárnap elstartolt a Sztárban Sztár All Stars új évada, amely nemsokára új résszel jelentkezik. A műsor egyik különlegessége, hogy Natalia Oreiro is a zsűritagok között foglal majd helyet, akit a nézők világszerte a Vad angyal című sorozatból ismerhettek meg.

A szerdai Mokka adásában Varga Viktor szakáll nélkül jelent meg, ami azonnal szemet szúrt a nézőknek. Az énekes elárulta, a maszkpróbák miatt kellett megválnia az arcszőrzetétől, de annyira furcsán érzi magát nélküle, hogy reggelente szakállat rajzol magának. A műsorban egyébként Shaggy bőrébe bújik legközelebb, aki közel áll a személyiségéhez, és akinek a csapatával videóhívásokon keresztül is tartja a kapcsolatot.

Viktor számára egyébként nem ismeretlen a Sztárban Sztár színpada: a műsor első évadában már megméretette magát, ahol negyedik helyen végzett. Most Janicsák Vecával fog párbajozni, és bár nagy kihívásnak tartja, hogy más bőrébe bújjon bele, a felkészülést időben megkezdte.

Az adásban az is kiderült, hogy a Vad angyal színésznője különleges helyet foglal el Viktor szívében. 

A nagymamám mindig nézte a sorozatot, miközben én játszottam. Én szerelmes voltam belé, ezért az is megfordult a fejemben, hogy egyszer majd őt kellene megformálnom

 – vallotta be az énekes.

Varga Viktor szerint a műsor idei évadában elképesztő tehetségek gyűltek össze. Bár tisztában van azzal, hogy a zsűri – köztük Natalia Oreiro –, kemény kritikákkal készülhet, ő kizárólag a szórakoztatásra szeretne koncentrálni - írja a Tények.hu.

 

