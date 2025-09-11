"Tudom, hogy baj van, de nem mondja" – összeomlás szélén áll a színésznő, lánya rettenetesen aggódik érte

Az Ázsia Expressz anya lánya párosának kapcsolata nem nevezhető tipikusnak. Tallós Rita és Barbinek Paula nem tagadják, nem mindig volt felhőtlen a viszonyuk. Ugyanakkor nem ez az oka annak, hogy gyakran összezördülnek. A vitáik ugyanis a habitusukból fakadnak, illetve féltésből. Paula az Ázsia Expresszben megtett első lépéseik óta félti, sőt néha túlfélti édesanyját, aki ráktúlélőként vágott bele életük nagy kalandjába. Tallós Rita 64 évesen, fiatalokat, sőt férfiakat meghazudtoló elánnal veti bele magát minden feladatba, de az Ázsián átívelő játék hosszú, és a színésznő a második hét közepére fáradni látszik. A szerdai adásban a lánya többször is szóvá teszi, hogy látja a negatív változást édesanyján, ami ismét parázs vitákat szül anya és lánya közt.

Tallós Rita és Barbinek Paula emberfeletti erőről tettek tanubizonyságot az Ázsia Expressz forgatásán (Fotó: Bors)

Feszült helyzet az Ázsia Expresszben: „Láttam már a Ritán, hogy egyszerűen készen van”

„Nagyon nehéz, amikor látom Ritán, hogy nincs jelen. Nekem kell, hogy valaki jelen legyen, valaki vezessen és fogja a helyzetet a kezében.

Rita mellett nagyon sokszor úgy érzem, hogy nekem kell a helyzetet a kezemben fogni. Ezt sajnos, gyerekként is sokszor így éreztem.

Ilyenkor pánikolok, és nem tudom magam szépen, nyugodtan kifejezni” – hangzik el Barbinek Paula szájából a szerdai játék indulása után, miközben folyamatosan próbálta megtudni édesanyjától, hogy milyen állapotban van. Tallós Rita vagy nem válaszolt a számára terhet jelentő kérdésekre, vagy felcsattant, amivel természetesen nem tudta megnyugtatni a lányát.

„Láttam már Ritán, hogy egyszerűen készen van, és már nem tud koncentrálni. Én sem tudok, és sokszor magamat látom benne. Vagyis kivetítem rá, amit én érzek. Meleg van, éhesek vagyunk, és látom, hogy az agya sehol nincsen. Igazából a szemén látom, hogy nem úgy néz, nem csillog a szeme, és tudom, hogy baj van, de nem mondja” – sorolja az

Ázsia Expressz kamerájának feszülten Paula, aki később egy fuvar során is összezörren Tallós Ritával, aki továbbra sem válaszol az aggodalommal terhes kérdéseire. Sőt, a páros egy későbbi játék során is egymásának feszül…