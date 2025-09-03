Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt: „Sokszor megrágott az élet”

A cimboraság Malajziában barátsággá fejlődött: ha kellett, egymás vállán sírtak, ha úgy adódott, hahotázva, nevetve küzdöttek meg a nehézségekkel a TV2 Ázsia Ex­pressz című műsorának eddig eltelt időszakában. Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt nélkülöztek, harcoltak, mentek lépésről lépésre. Igaz, mindketten megéltek már sok mindent a hétköznapokban is.

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt nem csak az Ázsia Expresszben küzdött meg az élettel (Fotó: TV2/hot! magazin)

Mind a kettőnket sokszor megrágott már az élet, sok mindenen túl vagyunk már, magánéletileg, szakmailag és emberileg is

– árulta el a hot! magazinnak Németh Kristóf. „Emlékszem, amikor elkezdtem a pályámat és az önálló életemet, akkor az első kis albérletemben éveken keresztül volt olyan, hogy csak egy kukoricakonzerv akadt a hűtőben, néha tudtam hozzá kenyeret venni.”

De akkor is volt fűtött lakás, ahová be tudtam menni, volt egy párna és egy takaró. Itt most még ez sincsen

– tette hozzá a Fórum Színház igazgatója.

Németh Kristóf: „Volt olyan, hogy csak egy kukoricakonzerv akadt a hűtőben”

Az Ázsia Expressz igazi kihívás volt számukra (Fotó: TV2/hot! magazin)

De Árpinak – vagy ahogy mindenki ismeri, MÁZS-nak – sem volt egyszerűbb sorsa egykor.

„Olyan szegények voltunk, hogy szemetünk sem volt.”

Előfordult olyan időszak is az életemben (gyerekkoromban nagyon is sokszor történt ilyen), hogy elmentem barkát szedni, azt árultam az ABC előtt, hogy mire édesanyámék hazajönnek, legyen valami pénzünk.

”Megjártam a mennyet és a poklot is az előző évtizedekben. De az ember egy csodálatos természetű lény, aki nagyon tud alkalmazkodni. Ehhez képest itt, Ázsiában is egy pillanat alatt sikerült úgy versenyezni, hogy egész nap nem ettünk, csak mentünk, és az volt a fejünkben, hogy túl kell élni” – emlékezett MÁZS, hozzátéve, hogy az utóbbi időben sokat változott a gondolkodása.

Az anyagi javak nem mindig fontosak ebben az életben, mégis hajszoljuk, mégis azért dolgozunk reggeltől estig, teljesen feleslegesen.

”Csodálatos volt itt látni azt, hogy még a legszegényebb családoknál is, ahol generációk élnek együtt icipici otthonokban, micsoda szeretet van” – árulta el az énekes-színész.