"Sorra érkeztek a csodánkra járó arcok" – Németh Kristóf és MÁZS elszabadultak! Igazi sztárokká váltak Malajziában

Miután a Fórum Színház igazgatója, Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt megszerezték az Ázsia Expressz hatodik szériájának első védettségét, nem sokáig hezitáltak, amikor Ördög Nóra feltette nekik a kérdést: A pihenést, vagy a játék folytatását választják -e a hétből hátralévő másfél, két napra? Az együtt éppen 100 éves „csepűrágó” páros a regenerálódást választotta, vagyis azt, hogy a hét hátralévő részében pihennek és átvedlenek turistává. Persze MÁZS és Kristóf nem tudtak kibújni a bőrükből, így ha forgott a kamera szórakoztató üzemmódba kapcsoltak, ahogy akkor is, amikor betévedtek egy helyi ruházati üzletbe, ahol rögtönzött divatbemutatót tartottak a dolgozóknak és a kereskedés tulajdonosának. Ez utóbbi eseményt sajnos nem tudjuk megmutatni, de ahogy mi is, úgy olvasóink is el tudják képzelni Németh Kristóf beszámolója alapján.

Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt rápihentek az Ázsia Expressz következő etapjára (Fotó: TV2)

Német Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt másfél napra kiálltak az Ázsia Expresszből

„Egyetlen pillanatig sem vacilláltunk azon, hogy pihenünk, vagy megyünk tovább a többi párossal. A döntés egyértelmű volt.

Nem is gondoltuk, hogy már az első szakaszban ekkora örömöt jelenthet, hogy egy kis pénz lapul a zsebünkben, amivel szabadon rendelkezhetünk.

Amint átvettük Nóritól a borítékot, tudtuk, hogy a tartalma jó helyre kerül. Igaz, a verseny még csak pár napja indult és fizikailag mindketten jó állapotban voltunk, de az elképesztően magas hőmérséklet és a döbbenetes páratartalom már éreztette a hatását. Ha szabad ég alatt voltunk, márpedig az Ázsia Expresszben leginkább ott van az ember, másfél perc alatt úgy festettünk, mintha ruhástul álltunk volna a zuhany alá. Sok és folyamatos volt a folyadékveszteség és ez mindannyiunk szervezetét extrém módon terhelte. Addigra már túl voltunk az első szálláskeresés nehézségein és szembejöttek velünk a higiéniás körülmények is, vagyis annak az európai mércével mért hiánya” – kezdte a Borsnak Németh Kristóf, aki ezután részletesen beszámolt a rövid, de annál tartalmasabb és pihentetőbb szabadnapok eseményeiről.