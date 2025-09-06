"Sorra érkeztek a csodánkra járó arcok" – Németh Kristóf és MÁZS elszabadultak! Igazi sztárokká váltak Malajziában

Miután a Fórum Színház igazgatója, Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt megszerezték az Ázsia Expressz hatodik szériájának első védettségét, nem sokáig hezitáltak, amikor Ördög Nóra feltette nekik a kérdést: A pihenést, vagy a játék folytatását választják -e a hétből hátralévő másfél, két napra? Az együtt éppen 100 éves „csepűrágó” páros a regenerálódást választotta, vagyis azt, hogy a hét hátralévő részében pihennek és átvedlenek turistává. Persze MÁZS és Kristóf nem tudtak kibújni a bőrükből, így ha forgott a kamera szórakoztató üzemmódba kapcsoltak, ahogy akkor is, amikor betévedtek egy helyi ruházati üzletbe, ahol rögtönzött divatbemutatót tartottak a dolgozóknak és a kereskedés tulajdonosának. Ez utóbbi eseményt sajnos nem tudjuk megmutatni, de ahogy mi is, úgy olvasóink is el tudják képzelni Németh Kristóf beszámolója alapján.
„Egyetlen pillanatig sem vacilláltunk azon, hogy pihenünk, vagy megyünk tovább a többi párossal. A döntés egyértelmű volt.
Nem is gondoltuk, hogy már az első szakaszban ekkora örömöt jelenthet, hogy egy kis pénz lapul a zsebünkben, amivel szabadon rendelkezhetünk.
Amint átvettük Nóritól a borítékot, tudtuk, hogy a tartalma jó helyre kerül. Igaz, a verseny még csak pár napja indult és fizikailag mindketten jó állapotban voltunk, de az elképesztően magas hőmérséklet és a döbbenetes páratartalom már éreztette a hatását. Ha szabad ég alatt voltunk, márpedig az Ázsia Expresszben leginkább ott van az ember, másfél perc alatt úgy festettünk, mintha ruhástul álltunk volna a zuhany alá. Sok és folyamatos volt a folyadékveszteség és ez mindannyiunk szervezetét extrém módon terhelte. Addigra már túl voltunk az első szálláskeresés nehézségein és szembejöttek velünk a higiéniás körülmények is, vagyis annak az európai mércével mért hiánya” – kezdte a Borsnak Németh Kristóf, aki ezután részletesen beszámolt a rövid, de annál tartalmasabb és pihentetőbb szabadnapok eseményeiről.
„Rendes ágyra és légkondira vágytunk, amit meg is kaptunk. A szállodában átkapcsoltunk turistába és elindultunk, hogy egy kicsit megismerkedjünk a helyi nevezetességekkel úgy, hogy nem rohanunk sehova. Három fontos tételt írtunk föl fejben az ütemtervbe. Az első az volt, hogy együnk.
Betértünk egy kisboltba, ahol én egy szelet csokoládét vettem, annak ellenére, hogy egyáltalán nem vagyok édesszájú.
Jól esett minden falat, ahogy az is, hogy nem kunyeráltunk. Ezt követően beültünk egy kínai étterembe, ahol sikerült alaposan túlzásba esnünk. Olyan szinten rendeltük túl magunkat, hogy a kaja egy részét, sajnos ott is kellett hagynunk. De megkaptuk azt a habzsi-dőzsi érzést, amire vágytunk. Kaja után pedig kerestünk egy masszőrt, mert tudtuk, ha szeretnénk messziire jutni az Ázsia Expresszben, akkor minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy feltöltsük az ”elemeinket”. Hiszen ha valamiben biztosak lehettünk az az, hogy a verseny csak nehezedni fog a következő héten. Az volt a cél, hogy felvértezzük magunkat és olyan formába hozzuk a testünket, hogy elkerülhessük a ficamokat, vagy rándulásokat” – mesélte Németh Kristóf.
A két színész természetesen szakított időt arra is, hogy befrissítsék a ruhatárukat. Erre pedig, egy helyi népviseletet áruló üzlet kínált számukra remek lehetőséget. Ahogy egyébként a szórakozásra is. „Jó ültetnek tűnt, hogy beszerezzünk pár olyan ruhát, amilyeneket a helyi emberek viselnek.
Arra gondoltunk, hogy ezzel növelhetjük a stoppolási esélyeinket, illetve szuvenírnek is remek választásnak tűnt pár gönc.
Képzelj el, két, benga európait, akik beszabadulnak egy helyi üzletbe. Pillanatok alatt nagyon népszerűek lettünk. Mi lettünk a bolt sztárjai. Sorra érkeztek a csodánkra járó arcok és körénk sereglettek az eladók, de még a tulajdonos is. Tartottunk is mindjárt egy rögtönzött divatbemutatót. Nagyjából ezzel telt az a kis pihenő idő, de persze sokat gondoltunk a társainkra is. Mert bár tudtuk, hogy védettek vagyunk, tisztában voltunk vele, hogy a szavazásnál már ismét szerephez jutunk és szavaznunk kell arról, hogy a biztos hajszázók mellé, kit küldünk a kiesés szélére” – tette hozzá a színész.
Azóta túl is vagyunk az Ázsia Expressz első szavazásán és tudjuk, hogy Németh Kristóf és Mészáros Árpád Zsolt végül a Dulin Metta és Lakatos Levente alkotta párosnak adták a hajszára szóló jegyet, amivel hozzá is járultak ahhoz, hogy a Kőgazdag fiatalok sztárja és az író-influenszer végül kénytelen volt küzdeni a játékban maradásért. Ezzel persze arra is lehetőséget adtak a megosztó párosnak, hogy bizonyítsanak, ők pedig meg is tették, hiszen Metta és Levente végül elsőként értek célba.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.