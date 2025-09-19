Ázsia Expressz: Erre senki sem számított, a Bódi tesók megmenekültek a hajszától

Parázs hangulatú jegyosztó ceremónián vagyunk túl, melynek során kialakult a hajszázó párosok hármasfogata. Ördög Nóra ismertette az első, beugró feladatot a biztos hajszázó Bódi tesókkal, Vastag Csabával és Domján Evelinnel és persze a legtöbb hajszajegyet begyűjtő Tallós Rita-Barbinek Paula párossal, majd elindította a visszaszámlálást. A párosok már a hátizsákjuk után nyúltak, amikor az Ázsia Expressz műsorvezetője egy pillanat türelmet kért. „Várjatok! Eszembe jutott még valami! Van egy kis meglepetésem a számotokra” – jelentette be Nóri, majd a következő pillanatban, széles mosollyal az arcukon befutott Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára, akik egy-egy piros hátizsákot cipeltek.

Minden páros ledöbbent. Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára számára elindult az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

Új páros érkezett az Ázsia Expresszbe. Galambos Bogi és Kútvölgyi Sára azonnal hajszáznak

A hajszára készülő párosok és persze a többiek is alaposan meglepődtek, még úgy is, hogy az Ázsia Expressz korábbi évadaiban is történtek hasonló csavarok, sőt idén már volt egy nagy visszatérő is Lakatos Levente személyében. „A két lány megérkezett hozzátok, mert úgy éreztem, hogy szükség lesz egy kis vérfrissítésre" – kezdett bele mondandójába Ördög Nóra, aki így folytatta:

Azért vannak itt, mert szeretnének ők is az Ázsia Expressz teljes jogú versenyzőpárosává válni. De van egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy teljes jogú párosok lehessenek, ahhoz rögtön egy hajszán kell részt venniük. Ez az abszolút mélyvíz”

– hangzottak el a műsorvezető biztató szavai.

Galambos Lajos lánya és az énekesnő, természetesen remegő térdekkel álltak a három hete küzdő párosok előtt, hiszen tisztában voltak vele, hogy nem mindenki örült nekik őszintén, még akkor sem, ha egyébként látszólag zajos sikert arattak a megjelenésükkel.

A Bódi tesók számára megnyílt a lehetőség arra, hogy lazítsanak egy kicsit (Fotó: TV2)

„Mi mindenképpen szeretnénk itt lenni és itt is maradni”

Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára ugyanakkor azonnal esélyt kaptak arra, hogy az egyik hajszára kijelölt páros szívébe belopják magukat, hiszen az Ázsia Expressz szigorú szabályai kimondják, hogy csak három páros vehet részt a pénteki megmérettetésen. Vagyis valakiket megmenthettek az aznapi próbatételtől.