Ázsia Expressz: Erre senki sem számított, a Bódi tesók megmenekültek a hajszától

Parázs hangulatú jegyosztó ceremónián vagyunk túl, melynek során kialakult a hajszázó párosok hármasfogata. Ördög Nóra ismertette az első, beugró feladatot a biztos hajszázó Bódi tesókkal, Vastag Csabával és Domján Evelinnel és persze a legtöbb hajszajegyet begyűjtő Tallós Rita-Barbinek Paula párossal, majd elindította a visszaszámlálást. A párosok már a hátizsákjuk után nyúltak, amikor az Ázsia Expressz műsorvezetője egy pillanat türelmet kért. „Várjatok! Eszembe jutott még valami! Van egy kis meglepetésem a számotokra” – jelentette be Nóri, majd a következő pillanatban, széles mosollyal az arcukon befutott Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára, akik egy-egy piros hátizsákot cipeltek.
A hajszára készülő párosok és persze a többiek is alaposan meglepődtek, még úgy is, hogy az Ázsia Expressz korábbi évadaiban is történtek hasonló csavarok, sőt idén már volt egy nagy visszatérő is Lakatos Levente személyében. „A két lány megérkezett hozzátok, mert úgy éreztem, hogy szükség lesz egy kis vérfrissítésre" – kezdett bele mondandójába Ördög Nóra, aki így folytatta:
Azért vannak itt, mert szeretnének ők is az Ázsia Expressz teljes jogú versenyzőpárosává válni. De van egy nagyon fontos dolog. Ahhoz, hogy teljes jogú párosok lehessenek, ahhoz rögtön egy hajszán kell részt venniük. Ez az abszolút mélyvíz”
– hangzottak el a műsorvezető biztató szavai.
Galambos Lajos lánya és az énekesnő, természetesen remegő térdekkel álltak a három hete küzdő párosok előtt, hiszen tisztában voltak vele, hogy nem mindenki örült nekik őszintén, még akkor sem, ha egyébként látszólag zajos sikert arattak a megjelenésükkel.
Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára ugyanakkor azonnal esélyt kaptak arra, hogy az egyik hajszára kijelölt páros szívébe belopják magukat, hiszen az Ázsia Expressz szigorú szabályai kimondják, hogy csak három páros vehet részt a pénteki megmérettetésen. Vagyis valakiket megmenthettek az aznapi próbatételtől.
„Mi mindenképpen szeretnénk itt lenni és itt is maradni. Vagyis nem szeretnénk egy hajsza után hazamenni, hiszen hosszú utat tettünk meg idáig. Szeretnénk bizonyítani és egy kicsit bemutatkozni. Így inkább az erőviszonyokat fogjuk nézni. Vagyis azt, hogy kikkel nem szeretnénk szembe kerülni. Logikai szempontok alapján döntöttünk. Akiket mi választanánk, azok a Bódi tesók…” – mondta ki végül a Galambos Boglárka-Kútvölgyi Sára páros. Bódi Megyer és Bódi Hunor tehát megmenekültek a hajszától és örömükben azonnal szövetséget ajánlottak az Ázsia Expressz új párosának. Ehhez persze elengedhetetlen, hogy Boglárka és Sára legalább egy hajszázó párost maguk mögé utasítsanak.
Az Ázsia Expressz harmadik hajszája tehát elindult. Hogy Galambos Boglárka és Kútvölgyi Sára sikerrel veszik-e az első akadályt, az alig másfél óra múlva kiderül a TV2 képernyőjén. Minden esetre nem akármilyen nap vár rájuk, hiszen ellenfeleik között ott van Tallós Rita és Barbinek Paula, akik eddig egy hajszagyőzelmet már behúztak és persze a Vastag Csaba-Domján Evelin párosnak is bőven akadnak még erőtartalékaik.
