Ázsia Expressz: Curtis és a Bódi tesók is megszólaltak a balhéról

A rapper ráadásul úgy lett részese a parázs vitának, hogy Judie-val együtt átaludták az éjszakai szervezkedést, melynek során Vastag Csaba megpróbálta rávenni a Bódi tesókat, hogy változtassák meg a már borítékba zárt szavazatukat. Megyer és Hunor ennek ellenére is megemlítették Curtist is, hiszen állításuk szerint az énekes úgy hivatkozott a rapperre, mint aki beavatottja a háttéralkunak, mely szerint megszórják szavazatokkal az ikreket, ha ők nemet mondanak a szabályszegésre való felbujtásra. A hajsza tehát elindult és a szavazás végeredménye értelmében éppen Vastag Csaba és Domján Evelin lett a harmadik páros, akikre nehéz órák vártak a Maljziai fővárosban. Amíg pedig az Ázsia Expressz második hajszájának befutójára vártunk, megkérdeztük Curtist, Megyert és Hunort is a történtekről.

Az Ázsia Expressz 2025 második hajszája előtt kitört a balhé (Fotó: TV2)

Curtis őszintén meglepődött az Ázsia Expressz második hajszája előtt kirobbant balhén

A rapper őszinte meglepettséggel konstatálta a percekkel korábban lezajlott balhét. „Mi azért is voltunk csendben, mert értetlenül álltunk a történtek előtt. Elsőként léptünk le a tanácskozásról. Beírtuk Ungiékat és hogy aztán ki hova megy, vagy mit csinál… Mi lefeküdtünk aludni. Persze játékon kívül azért beszélget az ember és én nem tudom, hogy köztük mi hangzott el” - kezdte a Borsnak Curtis.

Egy biztos, ami lelkiismeretünk tiszta. És hát tudjuk, hogy a nevet, amit a borítékba beteszünk, nem lehet megváltoztatni.

- magyarázta a rapper. „Ha kitalálod, megfejted és leírod, akkor az úgy van! Én a Csabiékat várom vissza a hajszáról, már csak azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg ezt mondták-e. Mert ha igen, akkor minket is sz.r helyzetbe hoztak…” - fejtette ki lapunknak az Ázsia Expressz második hajszájának indulása után Curtis.

Az Ázsia expressz szereplők közül Bódi Megyer és Bódi Hunor nem tartották magukban markáns véleményüket a botránnyal kapcsolatban (Fotó: TV2)

„Nem volt korrekt, hiszen mindenkinek mást hazudtak”

A Bódi tesók feszülten álltak a Bors kamerája elé, ami érthető is, hiszen pár pillanattal korábban komoly össztűz zúdult rájuk a szavazáson, ahol kiborították a bilit. „Úgy történt, ahogy elmondtuk. Nem volt korrekt, hiszen mindenkinek mást hazudtak, majd kiállnak ország-világ elé és elmondják, hogy az őszinteség meg az őszinteség, meg ez, meg az…” - kezdte a Bors kamerájának Hunor, akitől testvére vette át a szót. „Végül pedig minket hoznak ki negatív szereplőként, miközben a „lódobogást” eleve nem mi hoztuk föl. Nóri többször is kérdezgette, hogy tud-e erről valaki valamit. Szerintem a műsor sem ment volna tovább addig, amíg valaki ezt nem mondja el. Mi voltunk ennek a főszereplői…” - magyarázta még a történtek hatása alatt Megyer. Az ikrek ugyanakkor továbbra is fenntartották korábbi véleményüket, miszerint, bizonyos értelemben fenyegetve érezték magukat az előző éjjel.