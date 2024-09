Kőkemény beszólással indított az Ázsia Expresszben L.L. Junior

Az Ázsia Expressz nézői pontosan jól tudják, hogy a pénteki adás váratlan fordulatot hozott. Cserpes Laura és édesapja egy váratlan családi tragédia miatt feladták a versenyt. Az énekesnő apai nagymamája elhunyt. A rendkívüli helyzet miatt új páros állt be a helyükre. A ma esti adásból kiderül, hogy mindenki izgatottan várta, ki lesz az a két versenyző, aki csatlakozik az Ázsia Expressz játékosaihoz. Egy biztos, senki nem számított arra, hogy L. L. Junior és Dárdai Blanka fog kiszállni a kis járműből, ami a helyszínre érkezett.

Az Ázsia Expressz mindkettőjük számára olyan lehetőség, ahol megmutathatják való énjüket (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz felkérése komoly hezitálást okozott a párosnak

A viharos kapcsolatukról híres szerelmesek közös interjút adtak a TV2 kamerái előtt, és elárulták, mire számíthatnak a nézők, sőt azt is megosztották a nézőkkel, nagy dilemmát okozott-e számukra a csatorna felkérése.

– Ez egy gyors döntés volt, hogy mi csatlakozunk a csapathoz – kezdte Blanka. – Meg voltunk róla győződve, hogy jól döntöttünk.

Nagyon szeretnénk magunkat kipróbálni ismeretlen vizeken.

– Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy jól teljesítsünk a műsorban. Sokat hezitáltunk, minden ismerősünket felhívtuk, akik már voltak az Ázsia Expresszben, hogy milyen érzésekkel hagyták maguk mögött ezt a műsort. Kivétel nélkül mindenki azt mondta, ha újra lehetőségük adódna, mindenki azonnal újra menne – mondta az énekesnő, akitől Junior vette át a szót.

Mint mindenkinek, nekik is egy önismereti tanulás lesz az Ázsia Expressz (Fotó: TV2)

„Csippant a telefon és megjött a gyártástól a pénzt”

– Ami igazán emellett döntött, és ami miatt abbahagytuk a hezitálást, hogy csippant a telefon és megjött a gyártástól a pénzt. Már nem volt kérdés, hogy elvállaljuk-e, azonnal ki akartuk próbálni magunkat – viccelődött a rapper, akit azonnal helyreigazított párja, és elmondta, valójában nem ez történt, majd Junior folytatta, és kitért a leendő „ellenfeleikre” is. – Számunkra is titok volt az összes versenyző kiléte, egészen addig, amíg a sajtótájékoztató meg nem történt, és be nem jelentették az idei játékosokat. (…) Azonnal felmértük az erőviszonyokat.

Elneveztük őket, cigányul mindenki kapott egy nevet, ha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem tudunk kommunikálni, akkor cigányul leadjuk a drótot egymásnak.

– Nagyon meglepett minket Stohl és Tilla, hogy ők is benne vannak, az volt az első gondolatom, hogy ez egy fantasztikus csapat lesz – mondta komolyra fordítva a szót a zenész, majd párjával azt is elárulták, éppen Amerikában tartózkodtak, amikor itthon bejelentették a párosokat, és lesték a magyar sajtót, és meglepetten vettek tudomást a szereplőkről.