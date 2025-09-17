Két hétig nem látta a gyerekeit – Így készült Ördög Nóra az Ázsia Expresszre

Nincs olyan nap, hogy Ördög Nóra ne tündökölne. Ez egyrészt a kisugárzásának, a tökéletes szépségének, másrészt pedig a jól megválogatott ruhatárának köszönhető. A változatos öltözködés persze már-már követelmény – ugyanakkor igen komoly előkészítő munkát igényel egy ilyen nagy műsor, mint a TV2-n látható Ázsia Expressz esetében.

Ördög Nóra férjével és fiával készül a leglátványosabb szettekre (Fotó: TV2)

„Előre végigpróbáljuk az összes ruhát, amiket a műsor stylistja, Holdampf Linda elképzel. Ebből készül egy lapozós album, hiszen előre lefotózunk minden szettet, és még az is oda van írva, hogy melyikhez milyen kiegészítőket képzel el” – árulta el a hot! magazinnak Nóra, hozzátéve: azt, hogy egy adott szakaszon melyik ruhát gondolják jónak, már ők döntik el. „Sok szempontot figyelembe kell vennünk, például azt, hogy aznap éppen milyen hangulatú feladatokon vesznek részt a versenyzők.”

Ha, mondjuk, kígyókkal találkozunk, akkor azt a ruhát veszem fel, aminek kígyóbőrből van az öve.

„Rengeteg apróságot szoktunk elrejteni az öltözékekben; mi nagyon jól szórakozunk, de lehet, hogy a nézők észre sem veszik ezeket a pici utalásokat. Élvezem viselni ezeket a ruhákat, ez a környezet élettel tölti meg őket” – tette hozzá.

Ördög Nóra Ázsia Expresszben látható szettjei mindig alapos munkával készülnek

Ördög Nóra még mindig gyönyörű (Fotó: TV2)

Maga a próbafolyamat több napig, a stylist számára a gyűjtőmunka pedig több hónapig tart. Már tavaly ősszel elcsípett egy-két terméket, amikor kezdtek a boltokból kifutni a nyári ruhák.

„Tavaly például a saját nyaralásán vásárolt ruhákat, mert tudta, hogy majd nekem kelleni fog a forgatásra.”

De olyan is van, amit varrnak, ahhoz anyagokat szerez be. Most a fotózásnak is megadtuk a módját: nálunk, a fotóstúdióban találkoztunk este, felbontottunk egy pezsgőt, csajosan megünnepeltük az alkalmat, és végigpróbálgattuk az összes ruhát szépen, komótosan, kényelmesen, zenét hallgatva.

„Jó pár órán át fotózgattunk, jól elszórakoztunk” – mesélte Nóra.

Természetesen Ördög Nóra férje is látja a szetteket, sőt, jó előre tisztában van azzal, hogy a szerelme mikor mit vesz majd fel.

„Konkrétan a férjem és a kisfiam felváltva fotózták a ruhákat, még otthon”

– emlékezett Nóra, aki a forgatás alatt már alig várta, hogy a családja is megérkezzen hozzá. „Ha Palkó itt van, folyamatosan készülnek rólam a jobbnál jobb fotók.”