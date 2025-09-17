Két hétig nem látta a gyerekeit – Így készült Ördög Nóra az Ázsia Expresszre

Nincs olyan nap, hogy Ördög Nóra ne tündökölne. Ez egyrészt a kisugárzásának, a tökéletes szépségének, másrészt pedig a jól megválogatott ruhatárának köszönhető. A változatos öltözködés persze már-már követelmény – ugyanakkor igen komoly előkészítő munkát igényel egy ilyen nagy műsor, mint a TV2-n látható Ázsia Expressz esetében.
„Előre végigpróbáljuk az összes ruhát, amiket a műsor stylistja, Holdampf Linda elképzel. Ebből készül egy lapozós album, hiszen előre lefotózunk minden szettet, és még az is oda van írva, hogy melyikhez milyen kiegészítőket képzel el” – árulta el a hot! magazinnak Nóra, hozzátéve: azt, hogy egy adott szakaszon melyik ruhát gondolják jónak, már ők döntik el. „Sok szempontot figyelembe kell vennünk, például azt, hogy aznap éppen milyen hangulatú feladatokon vesznek részt a versenyzők.”
Ha, mondjuk, kígyókkal találkozunk, akkor azt a ruhát veszem fel, aminek kígyóbőrből van az öve.
„Rengeteg apróságot szoktunk elrejteni az öltözékekben; mi nagyon jól szórakozunk, de lehet, hogy a nézők észre sem veszik ezeket a pici utalásokat. Élvezem viselni ezeket a ruhákat, ez a környezet élettel tölti meg őket” – tette hozzá.
Maga a próbafolyamat több napig, a stylist számára a gyűjtőmunka pedig több hónapig tart. Már tavaly ősszel elcsípett egy-két terméket, amikor kezdtek a boltokból kifutni a nyári ruhák.
„Tavaly például a saját nyaralásán vásárolt ruhákat, mert tudta, hogy majd nekem kelleni fog a forgatásra.”
De olyan is van, amit varrnak, ahhoz anyagokat szerez be. Most a fotózásnak is megadtuk a módját: nálunk, a fotóstúdióban találkoztunk este, felbontottunk egy pezsgőt, csajosan megünnepeltük az alkalmat, és végigpróbálgattuk az összes ruhát szépen, komótosan, kényelmesen, zenét hallgatva.
„Jó pár órán át fotózgattunk, jól elszórakoztunk” – mesélte Nóra.
Természetesen Ördög Nóra férje is látja a szetteket, sőt, jó előre tisztában van azzal, hogy a szerelme mikor mit vesz majd fel.
„Konkrétan a férjem és a kisfiam felváltva fotózták a ruhákat, még otthon”
– emlékezett Nóra, aki a forgatás alatt már alig várta, hogy a családja is megérkezzen hozzá. „Ha Palkó itt van, folyamatosan készülnek rólam a jobbnál jobb fotók.”
A forgatás során hiányoztak Nórinak a szerettei – ez így természetes. De azért nem kellett végig nélkülöznie őket! Ördög Nóra gyerekei a tavaszi szünetet már Ázsiában töltötték.
„Ezt nagyon várom! Két hét telt el körülbelül, hogy nem találkoztunk. Most már olyan érdekes, mert nagyok a gyerekek, tehát lehet velük csetelni, van telefonjuk, üzengetünk egymásnak, tehát ez már teljesen új szint. De azért látom rajtuk, hogy fizikailag van egy ilyen nagy távolság.”
Otthon is megkérdezem: „Mi volt a suliban?” Nyilván azt mondják, hogy „Semmi!” Most több ezer kilométerről kérdezem meg – még nagyobb „semmi” a válasz.
„Szükséges számunkra a fizikai közelség” – gondolkodott el Ördög Nóra még a családja érkezése előtt.
Nánási Pál, Ördög Nóra férje kategorikusan kijelentette, hogy nincs az a pénz, amiért elindulna a feleségével az Ázsia Expresszben. Sokáig a műsorvezető is így volt ezzel. Aztán már eljátszott a gondolattal, hogy esetleg egy barátnője oldalán megméretné magát – de hamar elhessegette az ötletet.
„Egészen addig játszadoztam ezzel a gondolattal, amíg idén meg nem láttam az első feladatokat, és akkor megint arra gondoltam, lehet, hogy nem kell ez nekem.”
Azért ez egy kőkemény kihívás! Talán a kitartásom vagy a koncentráltságom tudna segíteni, nyilván a szakmám is az, hogy meg tudok jegyezni dolgokat, úgyhogy abban bízom, hogy idegen szavak megtanulásában vagy elmutogatásában gyors lennék.
„Viszonylag jól kommunikálok idegen emberekkel is, tehát ha segítséget kell kérni helyiektől, abban is erős lennék. Amiben biztosan nem lennék ügyes, azok az erőnléti feladatok: állandóan hatalmas lépcsőket kell megmászni a versenyben. A hátizsákcipelés eléggé elrettent. És undi dolgokat sem szívesen fognék vagy ennék meg” – árulta el a műsorvezető.
„Nem tudom, hogy milyen kattantsági állapotban kell ahhoz lenni, hogy az ember ezeket képes legyen félrerakni. De végül lehet, hogy engem is elkapna a gépszíj.”
