Belehalt a szülésbe az ismert tévés, Kasza Tibi ordításától zengett a TV2 stúdiója

A héten több aggasztó hír is érkezett a sztárvilágból, amikre mindenki felkapta a fejét. Lovasi András Földes Eszter fellépése alatt viselkedett furcsán, míg Kasza Tibi a TV2 stúdiójában ordítozott, Hevesi Tamás pedig ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, egy olyan ügyben, ami még gyilkossági kísérletnek is beillene a szemében. És a legrosszabb még hátra van. Itt vannak a hét legolvasottabb sztárhírei.

Kasza Tibi és Balogh Eleni párosával elindult a Szerencsekerék új évada, lesz izgalom, nevetés és ordítás is (Fotó: TV2)

Borzasztó tragédiával indult a hét: egy ismert reality szerkesztő szívszorító körülmények között hunyt el. Lauren Miller a szülésbe halt bele, így most férje egyedül maradt 3 éves kislányukkal, és újszülött fiukkal. A tévés kollégái úgy döntöttek, pénzt gyűjtenek a férfi megsegítésére.

Kasza Tibi a Szerencsekerékben akadt ki

Hétfőn indult újra a közkedvelt vetélkedő is, és bár a Szerencselány szerepét Sydney van den Bosch terhessége miatt már Balogh Eleni tölti be, a műsorvezető továbbra is Kasza Tibi. Az idei évad előzeteséből pedig az is kiderült, hogy bőven lesznek izgalmas pillanatok az idei évadban, mint Kasza Tibi döbbenetes reakciója Szabó Franciska erejére.

Hevesi Tamás csalásra figyelmeztet, feljelentést is tett az életveszélyes ügyben (Fotó: Archív)

Hevesi Tamás gyilkossággal vádol

A zenészről egy mesterséges intelligencia által generált videó kezdett terjedni a neten, amelyben cukorbetegeket buzdítanak arra, hogy hagyják abba a gyógyszerük szedését és válasszák ezt az új csodaszert. Hevesi Tamás teljesen kiborult az életveszélyes csalás láttán, fel is jelentette az elkövetőket.

Földes Eszter és Lovasi András békülnek?

A sztárpár tavaly jelentette be, hogy 10 év után elválnak egymástól, ami egy nagyon nehéz időszak volt a színésznő életében. Most azonban mégis egy helyen csípték el őket, ráadásul Földes Eszter volt férje igen furcsán is viselkedett. Lehet, hogy mégis visszatalálnak egymáshoz?

Földes Eszter válása után újra volt férjével, Lovasi Andrással együtt tűnt fel (Fotó: Archív/hot! magazin)

70 évesen lesz apa az ismert színész

Akár Földes Eszteréknek is üzenhetne Kelsey Grammer, ugyanis szerinte sosem késő elölről kezdeni. Legalábbis ezt bizonyítja, hogy még 70 évesen is bevállal egy újabb gyermeket. A színész és felesége már a negyedik közös gyermeküket várják, ám Grammer összesen már nyolcadszor lesz édesapa.