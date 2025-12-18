Exkluzív információ: megtudtuk, hova igazol Tóth Alex a Fradiból

Az elmúlt hetekben több európai klubbal is összeboronálták a Fradi fiatal tehetségét. A Bors értesülése szerint Tóth Alex nyárig még biztosan az Üllői úton marad, ugyanakkor már januárba aláírhatja új szerződését, méghozzá az olasz Juventus csapatával. Úgy tudjuk, a Fradinál közben már az esetleges pótlását is vizsgálják: a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Vitális Milán veheti át a stafétabotot a zöld-fehérek középpályáján.

Tóth Alex már januárba aláírhat a Juventushoz / Fotó: Tumbász Hédi

Tóth Alex az olasz Juventushoz igazol

A Fradi-középpályását korábban az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is élénken figyelte. Lapunk információi szerint azonban ez a kör leszűkült, és Tóth a Juventus csapatát fogja erősíteni a nyártól.

A válogatott játékos jelenlegi becsült értéke 8 millió euró (3 milliárt forint) és értesüléseink szerint legalább ennyit vagy még többet ad érte az olasz sztárcsapat.

A Metropol korábban arról számolt be, hogy a Fradi már ki is nézte Tóth Alex lehetséges utódját. A Győri ETO középpályása, Vitális Milán közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a Ferencvárossal, és információk szerint jövő nyártól ő fogja pótolni Tóthot az FTC-középpályáján.

Kubatov: Egy ilyen igazolás új szintre emelné a Fradit

A Ferencváros-elnöke egy interjúban úgy fogalmazott: amennyiben a zöld-fehérek kellően komoly ajánlatot kapnak egy focistáért, a klub nem gördít akadályt a játékos távozása elé. Azt egyelőre nem tudni, Kubatov Gábor kiről beszélt, de hangsúlyozta, hogy egy ilyen üzlet Magyarország egyik legnagyobb átigazolásának számítana, amely nemcsak az FTC-t emelné új szintre, hanem a magyar labdarúgás nemzetközi megítélésére is komoly hatással lenne.

@kubatovgabor Ezzel a transzferrel, az egész magyar labdarúgás megítélése megváltozhat! A teljes interjú holnap este az M4 Sporton! ♬ eredeti hang – Kubatov Gábor - Kubatov Gábor