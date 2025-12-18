Exkluzív információ: megtudtuk, hova igazol Tóth Alex a Fradiból

Az elmúlt hetekben több európai klubbal is összeboronálták a Fradi fiatal tehetségét. A Bors értesülése szerint Tóth Alex nyárig még biztosan az Üllői úton marad, ugyanakkor már januárba aláírhatja új szerződését, méghozzá az olasz Juventus csapatával. Úgy tudjuk, a Fradinál közben már az esetleges pótlását is vizsgálják: a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Vitális Milán veheti át a stafétabotot a zöld-fehérek középpályáján.
A Fradi-középpályását korábban az olasz Juventus, az angol Newcastle és Brighton mellett a német Bayern München, az RB Leipzig, a Borussia Dortmund és a Bayer Leverkusen is élénken figyelte. Lapunk információi szerint azonban ez a kör leszűkült, és Tóth a Juventus csapatát fogja erősíteni a nyártól.
A válogatott játékos jelenlegi becsült értéke 8 millió euró (3 milliárt forint) és értesüléseink szerint legalább ennyit vagy még többet ad érte az olasz sztárcsapat.
A Metropol korábban arról számolt be, hogy a Fradi már ki is nézte Tóth Alex lehetséges utódját. A Győri ETO középpályása, Vitális Milán közel áll ahhoz, hogy megállapodjon a Ferencvárossal, és információk szerint jövő nyártól ő fogja pótolni Tóthot az FTC-középpályáján.
A Ferencváros-elnöke egy interjúban úgy fogalmazott: amennyiben a zöld-fehérek kellően komoly ajánlatot kapnak egy focistáért, a klub nem gördít akadályt a játékos távozása elé. Azt egyelőre nem tudni, Kubatov Gábor kiről beszélt, de hangsúlyozta, hogy egy ilyen üzlet Magyarország egyik legnagyobb átigazolásának számítana, amely nemcsak az FTC-t emelné új szintre, hanem a magyar labdarúgás nemzetközi megítélésére is komoly hatással lenne.
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.