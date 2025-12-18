Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Melyik arkangyal lakozik benned? Ebből a személyiségtesztből pillanatok alatt kiderül

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 14:15
Nagyon sokan hisznek az égi segítőkben, ezért nem ritka, hogy a nehezebb időkben hozzájuk fohászkodunk. Ennek a személyiségtesztnek a segítségével azonban kiderítheted, hogy melyik arkangyalt testesíted meg. Vajon kinek a különleges képességét hordozod magadban?
Az angyalok nagyon sok ember életében játszanak fontos szerepet, akikhez akkor fordulunk, ha segítségre vagy iránymutatásra van szükségünk. De elgondolkoztál már azon, hogy melyik égi segítőre hasonlítasz a leginkább? Ebből a személyiségtesztből most pillanatok alatt megtudhatod.

Személyiségteszt, ami a mennybéli segítőket helyezi középpontba.
Ez a személyiségteszt felfedi az angyali oldalad! / Fotó: Shutterstock 
  • Gábriel arkangyal a béke és az empátia megtestesítője.
  • Mihály arkangyal az erőt és a bátorságot hivatott közvetíteni.
  • Rafael arkangyal a bölcsesség és a harmónia jelképe.
  • Jophiel arkangyal a kreativitás és az önkifejezés képviselője.

Égi személyiségteszt: melyik arkangyal lakozik benned?

Bár sokan nem is gondolnák, bizony mindannyian fel vagyunk ruházva az angyalok bizonyos tulajdonságaival. Nem véletlen a népszerű kifejezés, miszerint valaki fényt visz mások életébe. De vajon te melyik arkangyalra hasonlítasz a legjobban? Töltsd ki ezt az 1 perces tesztet és tudd meg, melyik égi segítő lakozik benned!

  1. Melyik tulajdonságodat tartod magadban a legerősebbnek?
    A) Nyugalom 
    B) Bátorság  
    C) Bölcsesség 
    D) Kreativitás  
     
  2. Hogyan reagálsz a feszült helyzetekre?
    A) Törekszem a konfliktus megoldására  
    B) Határozottan kiállok az álláspontom mellett 
    C) Kihátrálok és elemzem a szituációt 
    D) Egy új megoldással rukkolok elő
     
  3. Szerinted mások mit tartanak benned a legtiszteletreméltóbbnak?
    A) A szelídségemet 
    B) Az erőmet 
    C) A tisztánlátásomat 
    D) A sziporkázó energiámat
     
  4. Mi az, ami a leginkább megnyugtat egy fárasztó nap után?
    A) Nyugodt beszélgetés egy szerettemmel, meditáció 
    B) Újabb döntés meghozatala, rendrakás 
    C) Egy jó könyv, elmélyülés 
    D) Valamilyen kreatív tevékenység
      
  5. Hogyan segítesz egy szerettednek, ha szüksége van rád?
    A) Végighallgatom és igyekszem megnyugtatni 
    B) Próbálom helyette megoldani a helyzetet 
    C) Több szempontból is rávilágítok a lényegre és tanácsot adok
    D) Igyekszem felvidítani és feltölteni inspirációval
     
  6. Mi motivál a mindennapokban a leginkább?
    A) A békés, harmonikus élet kialakítása 
    B) Az igazságérzet és a tettek ereje 
    C) A tudás elmélyítése és a személyes fejlődés 
    D) Az alkotás és a kreatív önmegvalósítás
     
  7. Milyen energiát szeretnél sugározni a környezeted felé?
    A) Gyengédséget
    B) Erőt 
    C) Bölcsességet
    D) Fényességet
Angyalnak öltözött nő, akiben a személyiségteszt alapján megtudta, hogy melyik angyalra hasonlít.
Vajon Gábriel, Mihály, Rafael vagy Jophiel arkangyal lakozik benned? / Fotó: Shutterstock 

Melyik arkangyalt testesíted meg?

A legtöbb válasz az A – Gábriel arkangyal

Ha a legtöbb válasz az A, akkor béketeremtő energiát sugárzol magadból épp, mint Gábriel arkangyal. Mivel rendkívül empatikus személyiség vagy, nagyon jól kommunikálsz másokkal és mindig igyekszel megoldani a konfliktust. Miután mindenkivel megérteted magad, gyakran útmutatóul szolgálsz másoknak.

A legtöbb válasz a B – Mihály arkangyal

Amennyiben a B válasz volt rád a legjellemzőbb, egy rendkívül bátor személyiség vagy, aki hatalmas bátorságot sugároz magából. Mindig kiállsz az igazadért és a szeretteidért is, ha úgy érzed, hogy védelemre van szükségük. Szívesen segítesz másoknak, ez tesz téged olyan különlegessé.

A legtöbb válasz a C – Rafael arkangyal

Ha a válaszaid többsége C, akkor gyógyító energiát sugárzol magadból, melynek segítségével szinte bárkit képes vagy pillanatok alatt megnyugtatni. Nagyfokú bölcsességgel rendelkezel és a racionalitás talaján tudsz maradni. Fő erényed a harmónia megteremtése.

A legtöbb válasz a D – Jophiel arkangyal

Amennyiben a legtöbb válaszod a D, akkor benned egy rendkívül kreatív és inspiráló energia lakozik, ami mások számára is motivációt ad. Mivel számodra kulcsfontosságú az önkifejezés, ezeket a pozitív rezgéseket a körülötted lévőkhöz is eljuttatod, miközben energiával töltöd fel őket.

Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az arkangyalokról:

Ezek a személyiségtesztek is érdekelhetnek:

 

 

