Melyik arkangyal lakozik benned? Ebből a személyiségtesztből pillanatok alatt kiderül

Az angyalok nagyon sok ember életében játszanak fontos szerepet, akikhez akkor fordulunk, ha segítségre vagy iránymutatásra van szükségünk. De elgondolkoztál már azon, hogy melyik égi segítőre hasonlítasz a leginkább? Ebből a személyiségtesztből most pillanatok alatt megtudhatod.
Bár sokan nem is gondolnák, bizony mindannyian fel vagyunk ruházva az angyalok bizonyos tulajdonságaival. Nem véletlen a népszerű kifejezés, miszerint valaki fényt visz mások életébe. De vajon te melyik arkangyalra hasonlítasz a legjobban? Töltsd ki ezt az 1 perces tesztet és tudd meg, melyik égi segítő lakozik benned!
Ha a legtöbb válasz az A, akkor béketeremtő energiát sugárzol magadból épp, mint Gábriel arkangyal. Mivel rendkívül empatikus személyiség vagy, nagyon jól kommunikálsz másokkal és mindig igyekszel megoldani a konfliktust. Miután mindenkivel megérteted magad, gyakran útmutatóul szolgálsz másoknak.
Amennyiben a B válasz volt rád a legjellemzőbb, egy rendkívül bátor személyiség vagy, aki hatalmas bátorságot sugároz magából. Mindig kiállsz az igazadért és a szeretteidért is, ha úgy érzed, hogy védelemre van szükségük. Szívesen segítesz másoknak, ez tesz téged olyan különlegessé.
Ha a válaszaid többsége C, akkor gyógyító energiát sugárzol magadból, melynek segítségével szinte bárkit képes vagy pillanatok alatt megnyugtatni. Nagyfokú bölcsességgel rendelkezel és a racionalitás talaján tudsz maradni. Fő erényed a harmónia megteremtése.
Amennyiben a legtöbb válaszod a D, akkor benned egy rendkívül kreatív és inspiráló energia lakozik, ami mások számára is motivációt ad. Mivel számodra kulcsfontosságú az önkifejezés, ezeket a pozitív rezgéseket a körülötted lévőkhöz is eljuttatod, miközben energiával töltöd fel őket.
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz az arkangyalokról:
