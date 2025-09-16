Semmi sem állíthatja meg Galambos Boglárkát! Így él édesanyja halála és apja börtönbüntetése után Lajcsi lánya

Galambos Bogi ruhamárkája egyre szebb sikereket ér el, kevese volt azon brandeknek, akik a Sziget Fesztiválon is jelen lehettek, sőt az idei volt már a harmadik alkalom. Édesapja, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi is nagyon büszke egyetlen lányára, több rendezvényen is ott volt vendégként, ahol Bogi pop-up store-ja jelen volt. Sőt, idén nyáron először tekinthette meg a zenész Bogi divatbemutatóját élőben, amire eddig a börtönbüntetése és a házi őrizet miatt nem volt lehetősége.
„Semennyit nem segít édesapám az üzletben, de nem is várom el tőle, mivel nem is beszélünk erről, tehát köztük egy apa-lánya kapcsolat van, de anyagilag és más módokon sem támogat engem” – árulta el Bogi, aki büszke arra, hogy magányos farkasként is megmutathatja, hogy meg tud állni a saját lábán.
„Már teljesen külön élek és most arra sem volt alkalmam a sok történés közepette, hogy hazautazzak édesapámhoz, de nyilván telefonon tök jókat dumálunk, plusz időről–időre vacsorázni is elmegyünk kettesben” – mesélte Bogi és azt is elárulta, hogy testvéreivel is aktívan tartja a kapcsolatot.
Rendkívül örülök annak, hogy meg tudom mutatni a világnak és be tudom bizonyítani magamnak is, hogy huszonöt évesen már nem függök senkitől, és szerintem ilyen korban már fontos is ez, főleg, ha egy üzletről van szó
– mesélte üzleti sikeréről Galambos Bogi, aki hozzátette, hogy a sok munkával nemcsak a sikert üldözi, hanem próbálja elterelni a figyelmét édesanyja elvesztéséről is.
„Ezerrel nyomatom a munkát, mivel ebben találom meg a saját kis békémet és nyugalmamat és életem legrosszabb helyzetein vagyok most túl. De ezen szerintem nem is lehet túl lenni, viszont ez motivál, hogy nem hagyom abba a munkát” – beszélt a gyászoló Bogi a jelenlegi helyzetéről és azt is hozzátette, hogy szeretne minél többet adni a világnak, mivel ez teszi őt boldoggá.
Bogi azt is elmesélte, hogy édesapja meglepetten reagált a sok munkára, amit lánya csinál. „Édesapám nem is tudja pontosan, hogy én mivel foglalkozom. De ez így van rendjén, mivel szerettem volna kijárni a saját utamat. Az bizonyítja, hogy ez sikerült is, mert volt, hogy ő jött oda hozzám egy divatbemutatón, hogy ezeket tényleg én csinálom-e, és amikor elmesélem, akkor hihetetlen büszkeséget látok rajta.”
„Én egy külföldi modellt követek és abban hiszek, hogy kezdő márkáknak nem feltétlen kell saját üzletre gyűjteni és minden energiánkat arra összpontosítani, hogy fenntartsunk egy boltot. Mivel amit én csinálok, az nagyon szezonális és nem feltétlen életszerű egész évben nyitva tartani egy helyiséget, inkább az online világban és az alkalmi kitelepüléseken működik az üzlet, és ez így van rendben” – árulta el Galambos Lajos lánya, de persze a jövőben még alakulhat az üzleti modellje.
