Semmi sem állíthatja meg Galambos Boglárkát! Így él édesanyja halála és apja börtönbüntetése után Lajcsi lánya

Galambos Bogi ruhamárkája egyre szebb sikereket ér el, kevese volt azon brandeknek, akik a Sziget Fesztiválon is jelen lehettek, sőt az idei volt már a harmadik alkalom. Édesapja, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi is nagyon büszke egyetlen lányára, több rendezvényen is ott volt vendégként, ahol Bogi pop-up store-ja jelen volt. Sőt, idén nyáron először tekinthette meg a zenész Bogi divatbemutatóját élőben, amire eddig a börtönbüntetése és a házi őrizet miatt nem volt lehetősége.

Galambos Boglárka kora ellenére már most hatalmas sikereket könyvelhet el (Fotó: Bors)

„Semennyit nem segít édesapám az üzletben, de nem is várom el tőle, mivel nem is beszélünk erről, tehát köztük egy apa-lánya kapcsolat van, de anyagilag és más módokon sem támogat engem” – árulta el Bogi, aki büszke arra, hogy magányos farkasként is megmutathatja, hogy meg tud állni a saját lábán.

Büszke apukaként látogat el Lagzi Lajcsi Galambos Boglárka eseményeire

„Már teljesen külön élek és most arra sem volt alkalmam a sok történés közepette, hogy hazautazzak édesapámhoz, de nyilván telefonon tök jókat dumálunk, plusz időről–időre vacsorázni is elmegyünk kettesben” – mesélte Bogi és azt is elárulta, hogy testvéreivel is aktívan tartja a kapcsolatot.

Rendkívül örülök annak, hogy meg tudom mutatni a világnak és be tudom bizonyítani magamnak is, hogy huszonöt évesen már nem függök senkitől, és szerintem ilyen korban már fontos is ez, főleg, ha egy üzletről van szó

– mesélte üzleti sikeréről Galambos Bogi, aki hozzátette, hogy a sok munkával nemcsak a sikert üldözi, hanem próbálja elterelni a figyelmét édesanyja elvesztéséről is.

Párkapcsolatokra most nincs ideje Galambos Boginak

„Ezerrel nyomatom a munkát, mivel ebben találom meg a saját kis békémet és nyugalmamat és életem legrosszabb helyzetein vagyok most túl. De ezen szerintem nem is lehet túl lenni, viszont ez motivál, hogy nem hagyom abba a munkát” – beszélt a gyászoló Bogi a jelenlegi helyzetéről és azt is hozzátette, hogy szeretne minél többet adni a világnak, mivel ez teszi őt boldoggá.

Galambos Bogi párját ritkítja a szakmában (Fotó: Instagram)

Bogi azt is elmesélte, hogy édesapja meglepetten reagált a sok munkára, amit lánya csinál. „Édesapám nem is tudja pontosan, hogy én mivel foglalkozom. De ez így van rendjén, mivel szerettem volna kijárni a saját utamat. Az bizonyítja, hogy ez sikerült is, mert volt, hogy ő jött oda hozzám egy divatbemutatón, hogy ezeket tényleg én csinálom-e, és amikor elmesélem, akkor hihetetlen büszkeséget látok rajta.”