Váratlan döntés született Mohamed Szalah-ról, de itt a vége

Ismét kimaradt a keretből Mohamed Szalah, de az egyiptomi válogatottnál közel sem olyan drámai körülményről van szó, mint amilyen miatt a támadó kihagyni kényszerült a Liverpool-Inter Bajnokok Ligája-mérkőzést. Mint ismert, az egyiptomi játékos nyilvánosan kritizálta Arne Slot vezetedzőt, aki válaszul kitette őt a Vörösök keretéből. Szalah azóta már elhagyta Liverpoolt, hogy csatlakozzon az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő válogatotthoz, első körben azonban nem számítottak rá.

Mohamed Szalah az Afikai Nemzetek Kupáján végre már kezdő lesz / Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Mohamed Szalah-val kapcsolatban már hetekkel ezelőtt felmerült, hogy korábban otthagyja a Liverpoolt, mert az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya kitalálta, hogy még az Afrikai Nemzetek Kupája előtt játszani akar egy felkészülési mérkőzést Nigéria legjobbjaival. Bár a Liverpool támadója már csatlakozott a nemzeti csapathoz, a hétfői edzést kihagyta, így keretbe sem került be kedden a nigériaik ellen – a találkozót egyébként nélküle is 2-1-re megnyerték az egyiptomiak.

Mohamed Szalah rossz sorozatának vége szakad

Mohamed Szalah így már hat mérkőzés óta nem lépett pályára kezdőként, ha a klub- és válogatottbeli lehetőségeit is figyelembe vesszük. Legutóbb még a múlt hónap végén, a PSV Eindhoven elleni 4-1-es vereség alkalmával lépett pályára az első perctől kezdve. Arne Slot ezt követően a West Ham, a Sunderland és a Leeds ellen is kispadra ültette.

Ez a sorozat azonban szinte biztosan megváltozik a jövő héten, amikor elkezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája, ahol Szalah Egyiptom csapatkapitánya lesz.

A csapat hétfőn Zimbabwe ellen kezdi a tornát, majd karácsony másnapján Dél-Afrikával csap össze. Utolsó csoportmérkőzésüket december 29-én, hétfőn Angola ellen vívják. Emiatt Szalah már biztosan kihagyja a Tottenham és Wolverhampton elleni bajnokit, és valószínűleg a Leeds elleni meccset is. Sőt, amennyiben az egyiptomiak egészen a január 18-i döntőig menetelnek, a támadó további öt Liverpool-mérkőzésről maradhat távol – írja a Liverpool Echo.