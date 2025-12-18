Váratlan döntés született Mohamed Szalah-ról, de itt a vége

Ismét kimaradt a keretből Mohamed Szalah, de az egyiptomi válogatottnál közel sem olyan drámai körülményről van szó, mint amilyen miatt a támadó kihagyni kényszerült a Liverpool-Inter Bajnokok Ligája-mérkőzést. Mint ismert, az egyiptomi játékos nyilvánosan kritizálta Arne Slot vezetedzőt, aki válaszul kitette őt a Vörösök keretéből. Szalah azóta már elhagyta Liverpoolt, hogy csatlakozzon az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő válogatotthoz, első körben azonban nem számítottak rá.
Mohamed Szalah-val kapcsolatban már hetekkel ezelőtt felmerült, hogy korábban otthagyja a Liverpoolt, mert az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya kitalálta, hogy még az Afrikai Nemzetek Kupája előtt játszani akar egy felkészülési mérkőzést Nigéria legjobbjaival. Bár a Liverpool támadója már csatlakozott a nemzeti csapathoz, a hétfői edzést kihagyta, így keretbe sem került be kedden a nigériaik ellen – a találkozót egyébként nélküle is 2-1-re megnyerték az egyiptomiak.
Mohamed Szalah így már hat mérkőzés óta nem lépett pályára kezdőként, ha a klub- és válogatottbeli lehetőségeit is figyelembe vesszük. Legutóbb még a múlt hónap végén, a PSV Eindhoven elleni 4-1-es vereség alkalmával lépett pályára az első perctől kezdve. Arne Slot ezt követően a West Ham, a Sunderland és a Leeds ellen is kispadra ültette.
Ez a sorozat azonban szinte biztosan megváltozik a jövő héten, amikor elkezdődik az Afrikai Nemzetek Kupája, ahol Szalah Egyiptom csapatkapitánya lesz.
A csapat hétfőn Zimbabwe ellen kezdi a tornát, majd karácsony másnapján Dél-Afrikával csap össze. Utolsó csoportmérkőzésüket december 29-én, hétfőn Angola ellen vívják. Emiatt Szalah már biztosan kihagyja a Tottenham és Wolverhampton elleni bajnokit, és valószínűleg a Leeds elleni meccset is. Sőt, amennyiben az egyiptomiak egészen a január 18-i döntőig menetelnek, a támadó további öt Liverpool-mérkőzésről maradhat távol – írja a Liverpool Echo.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.