Curtis és Judie Malajziában adtak exkluzív interjút: „Most biztos, hogy vége lesz a nagy szerelemnek!”

Akik nézőként követik a TV2 kalandreality-jét, azokban már az első évad, legelső pillanataiban megfogalmazódhatott az alap kérdés, mégis miért mondtak igent a további évadok szereplői valamire, ami ennyire kemény, kegyetlen és finoman szólva is komfortzónán kívüli. Persze, mindenkiben ott motoszkál a kalandvágy, amit az Ázsia Expressz alaposan kielégít, még a tévékészülékek előtt ülve is – és mint indok, érthető is. Álszenteknek sem kell lennünk. A műsor, sok az ismertségük elején járó celebnek emelte magasba a népszerűségét, ami szintén remek érv és persze az sem titok, hogy senki nem ingyen rohan keresztül-kasul Ázsián és teljesít képtelennél is képtelenebb feladatokat a hetek alatt. De például mi motiválhatta curtis-judie-osszeomlas-konnyek" target="_blank">Curtist, aki az Ázsia Expressz hatodik évadának egyik legnagyobb sztárja, és miért gondolta úgy, hogy az Ázsia Expresszben méretteti meg magát és azt a szerelmet, amiért annyit küzdött ő is és Barnai Judit, vagyis Judie is? Esetükben egyébként tudjuk, hogy bár a károgók megjósolták, hogy Ázsia lesz boldogságuk „temetője”, valójában ott kovácsolódtak össze annyira, hogy ma már Mr. és Mrs. Székiként hivatkozhatunk rájuk. A Bors abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az első hét után személyesen tehettük fel kérdéseinket Curtisnek és Judienak egy rövid forgatási szünetben.
„Őszinte leszek veled… Több, mint tíz éve tévézek és a tapasztalatom ellenére is meg tudtak etetni, be tudtak gyúrni. Azt tudom mondani, hogy jó nagy veréb vagyok.”
Bár az is igaz, hogy nem gondoltam ennyire keménynek az Ázsia Expresszt”
– kezdte a Malajziában készült interjúnkban Curtis, aki mellett hevesen bólogatott az akkor még menyasszonya, Judie, akit viszont ő „gyúrt be”, hogy vele tartson arra a kalandra, amiről még a dédunokáiknak is mesélni fognak. „Minden egyes nap feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit keresünk mi itt. Főleg stoppolás közben… Egyébként a katonai kiképzőtábor az kutyafa..a ehhez képest. Ezt úgy mondom, hogy húsz éve sportolok. Hogy a többi lány ezt hogy bírja és bírta korábban, azt nem tudom” – fogalmazott őszinte döbbenettel az arcán a profi kosárlabdázó. A pár ezután megegyezett abban, hogy szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen az első Ázsia Expresszben eltöltött hét tapasztalatai alapján kijelenthették, hogy soha nem egyszerre érnek el a mélypontra, így képesek egymást támogatni a legnehezebb pillanatokban.
Nagy kérdés az is, hogy szerelmespárként van-e rizikó abban, hogy elindulnak egy mentálisan és fizikálisan is extrém terhelést jelentő versenyen.
Curtis és Judie egy hét tapasztalattal a hátuk mögött válaszolták meg a kérdést. „Amikor kiderült, hogy jövünk az Ázsia Expresszbe, akkor voltak olyan visszhangok, kedves kommentek, hogy: ”Na, majd most biztos, hogy vége lesz a nagy szerelemnek!” Az az igazság, hogy nehéz ez a játék. Összetett és megterhelő, de újat már nem tud mutatni nekünk egymásról. Pontosan amiatt, hogy rengeteg mindenen mentünk át együtt. Főként persze az én jóvoltomból…” – mondta a rapper, aki természetesen a zűröktől nem mentes múltjára utalt szavaival. A Bors arra is kíváncsi volt, hogy könnyű-e embernek maradni a játékban, miközben a játékosok találkoznak trükközéssel, törtetéssel és időnként árulással is, melyek ugyan a játék hevében történnek, de mégis csak történnek.
Ez egy olyan játék, amelyben megengedett a cselezés és a csalafintaság. De mi maradunk olyanok, amilyenek az életünkben vagyunk.
„Ha ettől nem is lesz előnyünk, legalább emelt fővel játszhatunk. Nekünk fontos, hogy ha hazatérünk és lemennek az adások, az emberek azt mondják, hogy úgy viselkedtünk, ahogyan az elvárható. Egy konfliktusunk volt a nulladik napon, ami aztán tovább gyűrűzött, de azt is meg tudtuk beszélni” – utalt a Lakatos Leventével lezajlott csörtéjükre Curtis.
Curtis és Judie ötödik közös évüket taposták az Ázsia Expressz forgatása alatt és mint tudjuk, nem csak hogy túlélte a kapcsolatuk a játékot, de azóta össze is házasodtak. De vajon, ha korábban vállalták volna a kalandot? „Én azt mondtam Attinak, hogy ha korábban jöttünk volna ide, akkor biztosan meginogott volna a kapcsolatunk. Korábban nem tudtuk volna úgy venni az akadályokat, ahogyan most. Az elmúlt öt évben mi tényleg megjártuk a fentet és a lentet is. Mostanra csapattársakká váltunk, de ehhez kellettek a harcaink” – fogalmazott Judie, majd kitért a vitáikra, hiszen azért abból is akadt bőven, már az Ázsia Expressz első hetében is. „Lehet, hogy a játék hevében mondunk egymásra kígyót, békát, de nekünk az már fel sem tűnik. Olyan ez, mint egy meccs, ahol ordít az ember a csapattársával, ha valami nem úgy jön ki, ahogy kellene, de ha lefújják a mérkőzést, a legjobb barátokként ülünk be egy bambira.”
A stáb esténként megkérdezi, hogy sikerült-e megbeszélnünk a konfliktusunkat, mi meg nézünk egymásra bután, mert fogalmunk sincs, miről beszélnek.
„Vicces is lesz visszanézni, hogy miket ugatunk egymásra…” – mondta a sportoló.
Arra a kérdésre, hogy melyik állandó játékelem okoz számukra nehézséget, mindketten azonnal rávágták, hogy a stoppolás. Curtis ugyanakkor az itt megélt kudarcaikat magára vállalta, hiszen tudja, hogy Ázsiában nem feltétlenül kelt jó benyomást a méreteivel és vállig tetovált karjával. A rapper egyébként remekül fest, hiszen jó ideje leszámolt a finoman szólva is egészségtelen életmódjával. Rendszeresen edz, így ereje teljében érkezett meg Malajziába. Ennek ellenére is úgy érezte az első hét után, hogy éppen elért a fizikai tűrőképessége határára. „Amikor lefixáltuk, hogy elvállaljuk az Ázsia Expresszt, belenéztem a tükörbe és örültem, hogy végre hetente hatszor megyek edzeni, normálisan étkezem és nincsenek bulik sem.”
Arra gondoltam, hogy szétszakítom Ázsiát. Én leszek a császár. Ezzel szemben, szinte meghalok…
„Szerintem, ha anno jövünk, az állapotom miatt már a második nap letakartak volna zsírpapírral, és úgy húztak volna haza, mint a szánkót” – zárta a beszélgetést egy frappáns hasonlattal Curtis. Hogy a rapper és a profi kosaras alkotta páros hogy szerepel az Ázsia Expressz folytatásában, az kiderül minden hétköznap 19:45-től a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.
