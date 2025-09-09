Curtis és Judie Malajziában adtak exkluzív interjút: „Most biztos, hogy vége lesz a nagy szerelemnek!”

Akik nézőként követik a TV2 kalandreality-jét, azokban már az első évad, legelső pillanataiban megfogalmazódhatott az alap kérdés, mégis miért mondtak igent a további évadok szereplői valamire, ami ennyire kemény, kegyetlen és finoman szólva is komfortzónán kívüli. Persze, mindenkiben ott motoszkál a kalandvágy, amit az Ázsia Expressz alaposan kielégít, még a tévékészülékek előtt ülve is – és mint indok, érthető is. Álszenteknek sem kell lennünk. A műsor, sok az ismertségük elején járó celebnek emelte magasba a népszerűségét, ami szintén remek érv és persze az sem titok, hogy senki nem ingyen rohan keresztül-kasul Ázsián és teljesít képtelennél is képtelenebb feladatokat a hetek alatt. De például mi motiválhatta curtis-judie-osszeomlas-konnyek" target="_blank">Curtist, aki az Ázsia Expressz hatodik évadának egyik legnagyobb sztárja, és miért gondolta úgy, hogy az Ázsia Expresszben méretteti meg magát és azt a szerelmet, amiért annyit küzdött ő is és Barnai Judit, vagyis Judie is? Esetükben egyébként tudjuk, hogy bár a károgók megjósolták, hogy Ázsia lesz boldogságuk „temetője”, valójában ott kovácsolódtak össze annyira, hogy ma már Mr. és Mrs. Székiként hivatkozhatunk rájuk. A Bors abban a szerencsés helyzetben volt, hogy az első hét után személyesen tehettük fel kérdéseinket Curtisnek és Judienak egy rövid forgatási szünetben.

Curtis és Judie maguk sem hitték, hogy ilyen kemény menet vár rájuk Ázsiában Fotó: Bors

Curtis az Ázsia Expressz forgatásán: „Azt tudom mondani, hogy jó nagy veréb vagyok...”

„Őszinte leszek veled… Több, mint tíz éve tévézek és a tapasztalatom ellenére is meg tudtak etetni, be tudtak gyúrni. Azt tudom mondani, hogy jó nagy veréb vagyok.”

Bár az is igaz, hogy nem gondoltam ennyire keménynek az Ázsia Expresszt”

– kezdte a Malajziában készült interjúnkban Curtis, aki mellett hevesen bólogatott az akkor még menyasszonya, Judie, akit viszont ő „gyúrt be”, hogy vele tartson arra a kalandra, amiről még a dédunokáiknak is mesélni fognak. „Minden egyes nap feltesszük magunknak a kérdést, hogy mit keresünk mi itt. Főleg stoppolás közben… Egyébként a katonai kiképzőtábor az kutyafa..a ehhez képest. Ezt úgy mondom, hogy húsz éve sportolok. Hogy a többi lány ezt hogy bírja és bírta korábban, azt nem tudom” – fogalmazott őszinte döbbenettel az arcán a profi kosárlabdázó. A pár ezután megegyezett abban, hogy szerencsésnek érezhetik magukat, hiszen az első Ázsia Expresszben eltöltött hét tapasztalatai alapján kijelenthették, hogy soha nem egyszerre érnek el a mélypontra, így képesek egymást támogatni a legnehezebb pillanatokban.