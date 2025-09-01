Ázsia Expressz balhé: Lakatos Levente páros lábbal szállt bele Curtisbe

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, az curtis-balhe">Ázsia Expressz hatodik szériájának első epizódjában közellenséggé vált Lakatos Levente, akit Curtis és Judie forgattak bele a negatív hős szerepébe. Az író-influenszer maga is most szembesült azzal a ténnyel, hogy a rapper és a profi kosaras már az első este sikeresen hangolt ellene több párost is. Ráadásul úgy, hogy az indoka minimum véleményes. Azt ugyanis kár és lehetetlen is lenne letagadni, hogy éppen Curtis volt az, aki gyakorlatilag mindjárt a startnál egy csibészségen törte a fejét. Dulin Metta és Lakatos Levente valóban belementek a játéka, sőt, tovább is szőtték a végül kútba fulladt összeesküvés fonalát, de tény, hogy a történtekkel kapcsolatban felmerül a tyúk vagy tojás kérdéskör. Ezt fejtegeti a TikTokra feltöltött videójában Lakatos Levente, aki alaposan kiosztja Curtist.
„Tegnap este elstartolt az Ázsia Expressz új évada, amiben ugye én is szerepelek. És hát az első adásban sikerült a közutálat tárgyává válnom. Köszönet ezért Curtisnek és Judienak!” – kezdte lendületesen mondandóját Levente, aki ezután összefoglalta az Ázsia Expressz első adásának ide vonatkozó történéseit úgy, ahogyan ő megélte azokat. „Curtisék és mi Mettával a műsor elején döntéshelyzetbe kerültünk. Kaptunk egy levelet, amiben az állt, hogy az első játék indulási sorrendjét el kell dönteni. Ezt elkezdhettük mi négyen, de természetesen megvárhattuk vele a többieket is.
Erre Curtis rávágta, hogy: ”A többieknek megmondjuk, hogy nekünk kell indulni először…”
– vágta be videójába az egyébként tényleg bizonyító erejű mondatot, ami a rapper száját elhagyta a levél olvasása után. És, hogy mi is ezzel a gond? Nos, csupán annyi, hogy mire Curtis mindezt az este végén előadta a luxusszálloda medencéjének partján ülve Sofinak és Vininek, ezt az apró, de fontos részletet kifelejtette a históriából. Sokkal inkább arra a néhány mondatra koncentrált, amit Levente és Metta adott válaszul a felvetésére. Ezzel azt a látszatot keltve, hogy ők voltak az ötletgazdái a tervnek, ami a kapott levél tartalmának elferdítését, vagy teljes elhallgatását helyezte kilátásba. Persze azt sem hallgathatjuk el, hogy a levél eldugásának ötlete valóban Leventétől származott, de mégis csak kiviláglik itt egy ok-okozati összefüggés, hiszen az író-influenszer talán nem is ötletelt volna semmilyen svindlin, ha Curtis nem indul el ezen a mezsgyén. Ezt persze nem tudhatjuk, így térjünk is vissza Lakatos Levente üzenetére, aki a rövid videóban azt is megmutatja, hogyan dobta be végül a levél eldugásának ötletét, amit már a rapper és Judie túlzásnak ítélt, így ki is táncoltak a készülő összeesküvésből.
„Tehát, Metta egy kicsit még ”rágcsálta” Curtis felvetését, amit én nem tettem, csupán kérdeztem. Persze lehet, hogy ők csak viccnek szánták az egészet, amit mi komolyan vettünk és a partnerség jegyében mondtam, hogy vitassuk meg egymással, de biztos, hogy nem az én fejemből pattant ki és egy pillanatig sem ragaszkodtam hozzá” – idézte vissza az Ázsia Expressz első adásának történéseit Lakatos Levente, majd bevágta a műsor azon jelenetét, melyben Curtis és Judie kvázi bemártják őt, mint ötletgazdát. Természetesen ehhez is fűzött néhány keresetlen mondatot.
Tehát, Curtisék elkezdték fűteni a többieket a hátam mögött egy olyan dologgal, amit én nem mondtam, és közben azt duruzsolták a fülükbe, hogy vigyázni kell ezzel a Leventével.
„Curtisnek tehát volt egy talán viccesnek szánt elszólása, amit pechjére, vagy inkább a mi pechünkre komolyan vettünk, és úgy voltunk vele, hogy fontoljuk meg. Ekkor rájöhetett, hogy valahogy ki kellene keveredni ebből a slamasztikából. Mert mi történik, ha esetleg mi kezdjük el a többiek fülébe duruzsolni, hogy milyen ötletet dobott be kapásból? A kínálkozó alkalmat kihasználva, rögtön elkezdett minket bemószerolni. Pontosabban engem. Összekent a saját sza.ával! Ügyes húzás, emelem a kalapom! De hát így jár az, aki nem nyalja, falja a többieket. Szóval egy igazán éles szituval indult az Ázsia Expressz idei évada. Curtis berobbantotta a játékot. Az én fa..ommal veri a csalánt! Nem sok kétségem van affelől, hogy ez a csodás ferdítés végig fog seperni az egész társaságon, ezzel megnehezítve a dolgomat. Az enyémet, aki nem mondott semmit!” – summázta a történetet Lakatos Levente, aki egy kurta Curtis idézettel zárta reakcióvideóját: „Én csalással nem akarok nyerni semmit…!”
A Bors megkereste Lakatos Levente játékostársát is, hiszen ő maga is szem és fültanúja volt a mostanra vitás helyzetté alakult szituációnak. Dulin Metta maga is elismeri, hogy tetszett neki a szálak megkavarásának ötlete. Ugyanakkor ő is határozottan kijelenti, hogy a gondolat nem Leventétől és nem is tőle indult. „Rögtön az első levélnél alakult egy kis konfliktus Curtisék és köztünk.
Én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ez egy verseny, ahol egymás ellen küzdünk. Nem gondolom, hogy nem lett volna fair, ha mi négyen eldöntjük ezt a kérdést.
„Merthogy egyébként majd meglátjátok, hogy a későbbiekben lesznek még itt ennél csúnyább húzások egymással szemben. Én úgy voltam vele, hogy ez is egy versenyhelyzet és ha úgymond ez az előnyünk, hogy mi dönthetünk, akkor használjuk is ki. Nem akartam senkinek sem rosszat, nem akartam senkit bántani, de az Ázsia Expressz egy kőkemény verseny” – kezdte a Borsnak Dulin Metta, aki az első adást látva szintén levonta a végső következtetést. „Curtis bedobta kalapba a kis sunyiságot és ő ugyan a végén már ott is akarta hagyni, de Levente és én is kihúztuk volna onnan ezt a kis gonoszkodást. Tulajdonképpen Levente lett meggyanúsítva azzal, hogy ő az ötletgazda, de azért most láthattuk, hogy ez nem így történt” – fogalmazott a Kőgazdag fiatalok című műsorban megismert játékos.
De vajon hogy látta a kényes szituációt egy külső szemlélődő, aki korábban csak hallomás alapján tudott véleményt formálni a két páros között kialakult vitáról, de hétfő este maga is láthatta, hallhatta Curtisék és Leventéék szervezkedését. Mészáros Árpád Zsolt a rapper mellett tette le a „voksát”. „Az egyik dolog, amiért nagyon vártam már az Ázsia Expressz első epizódját, az pont ez a beszélgetés volt, hiszen Curtisék és Leventéék is másképpen emlékeztek az eseményekre.
Azzal kezdeném, hogy én Curtist egy végletekig egyenes embernek ismertem meg és ez a véleményem most sem változott.
„Én azt láttam, hogy Curtis beültette Leventééket a hintába, és jól meg is pörgette őket. Szerintem jól látszik, hogy ő poénnak szánta a leveles trükköt, hiszen el is neveti magát. Levente és Metta pedig komolyan vették. Egyébként egyik fél részéről sem érzékeltem rosszindulatot. Beszéljünk inkább arról a pillanatról, amikor Rita és Paula megállítottak minket tíz percre, pont a célegyenesben. Na, az nem volt szép, hiszen éppen én voltam az, aki a leghangosabban kardoskodtam mellettük, amikor el kellett dönteni, hogy melyik páros induljon el elsőként. Arról nem beszélve, hogy Kristóffal abban maradtunk, hogy mi senkinek nem osztjuk ki a hátráltatást, hogy az első megmérettetés tiszta játék legyen és ehhez tartottuk is magunkat” – fogalmazott Mészáros Árpád Zsolt.
