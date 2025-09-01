Ázsia Expressz balhé: Lakatos Levente páros lábbal szállt bele Curtisbe

Ahogy arról elsőként beszámoltunk, az curtis-balhe">Ázsia Expressz hatodik szériájának első epizódjában közellenséggé vált Lakatos Levente, akit Curtis és Judie forgattak bele a negatív hős szerepébe. Az író-influenszer maga is most szembesült azzal a ténnyel, hogy a rapper és a profi kosaras már az első este sikeresen hangolt ellene több párost is. Ráadásul úgy, hogy az indoka minimum véleményes. Azt ugyanis kár és lehetetlen is lenne letagadni, hogy éppen Curtis volt az, aki gyakorlatilag mindjárt a startnál egy csibészségen törte a fejét. Dulin Metta és Lakatos Levente valóban belementek a játéka, sőt, tovább is szőtték a végül kútba fulladt összeesküvés fonalát, de tény, hogy a történtekkel kapcsolatban felmerül a tyúk vagy tojás kérdéskör. Ezt fejtegeti a TikTokra feltöltött videójában Lakatos Levente, aki alaposan kiosztja Curtist.

Így látja Lakatos Levente az Ázsia Expressz első balhéját

„Tegnap este elstartolt az Ázsia Expressz új évada, amiben ugye én is szerepelek. És hát az első adásban sikerült a közutálat tárgyává válnom. Köszönet ezért Curtisnek és Judienak!” – kezdte lendületesen mondandóját Levente, aki ezután összefoglalta az Ázsia Expressz első adásának ide vonatkozó történéseit úgy, ahogyan ő megélte azokat. „Curtisék és mi Mettával a műsor elején döntéshelyzetbe kerültünk. Kaptunk egy levelet, amiben az állt, hogy az első játék indulási sorrendjét el kell dönteni. Ezt elkezdhettük mi négyen, de természetesen megvárhattuk vele a többieket is.

Erre Curtis rávágta, hogy: ”A többieknek megmondjuk, hogy nekünk kell indulni először…”

– vágta be videójába az egyébként tényleg bizonyító erejű mondatot, ami a rapper száját elhagyta a levél olvasása után. És, hogy mi is ezzel a gond? Nos, csupán annyi, hogy mire Curtis mindezt az este végén előadta a luxusszálloda medencéjének partján ülve Sofinak és Vininek, ezt az apró, de fontos részletet kifelejtette a históriából. Sokkal inkább arra a néhány mondatra koncentrált, amit Levente és Metta adott válaszul a felvetésére. Ezzel azt a látszatot keltve, hogy ők voltak az ötletgazdái a tervnek, ami a kapott levél tartalmának elferdítését, vagy teljes elhallgatását helyezte kilátásba. Persze azt sem hallgathatjuk el, hogy a levél eldugásának ötlete valóban Leventétől származott, de mégis csak kiviláglik itt egy ok-okozati összefüggés, hiszen az író-influenszer talán nem is ötletelt volna semmilyen svindlin, ha Curtis nem indul el ezen a mezsgyén. Ezt persze nem tudhatjuk, így térjünk is vissza Lakatos Levente üzenetére, aki a rövid videóban azt is megmutatja, hogyan dobta be végül a levél eldugásának ötletét, amit már a rapper és Judie túlzásnak ítélt, így ki is táncoltak a készülő összeesküvésből.