Ázsia Expressz: Hazatérve szakított a verseny első kieső párosa

„Szerintem innen hazamegyünk és ennyi volt” – hangzott el Vini szájából az Ázsia Expressz hajszája után. A fiatal előadó ezt Ördög Nóra kérdésére vágta rá, miután a műsorvezető arról érdeklődött, hogy az Ázsia Expresszben eltöltött egy hetük milyen irányba befolyásolta a kapcsolatukat. Vini akkor viccnek szánta a kijelentését, ami mára beteljesedett próféciává formálódott. A páros az Ázsia Expressz háttérműsorában beszélt először a szakításról, de egyikük sem ecsetelte hosszabban az okokat. Annyi azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az énekesnő az, aki szíve szerint folytatta volna a kapcsolatot. „Nem a műsor miatt mentünk szét. A fiatalember élni szeretne, és most olyan az életvitele, amit én nem nagyon fogadnék el” – fogalmazott tömören Sofi az Ázsia Expressz kibeszélő című műsor első idei epizódjában. A Borsnak Vini valamivel bőbeszédűbben nyilatkozott a szakításról, de előbb arról mesélt lapunknak, hogyan élte, vagyis élték meg a hajszát és a kiesésük tényét.

Sofi és Vini az Ázsia Expressz első kiesői, de nem csak a verseny ért véget számukra (Fotó: TV2)

Számukra nem csak az Ázsia Expressz ért véget

„Igazából a hajsza napján pont ugyanúgy ébredtünk, mint az előző napokban. Bennünk volt az a mindent odatevő, komótos érzés, ami ránk jellemző.”

Nagy lendülettel indultunk, de hamar becsúszott az első, utolsó és egyben végzetes baki a játékunkba.

„Amikor az első feladatnál nem szedtük össze a térképet, magamban már ki is mondtam, hogy ez a hajó elment, hiszen hatalmas hátrányba kerültünk a Bódi tesókkal és Mettáékkal szemben. Az az igazság, meg sem lepődtem, mert velem gyakran megesik, hogy figyelmetlenségből rontok el dolgokat. Annyi történt, hogy nagyon élveztem a kalandparkot és ez elvitte a fókuszt” – kezdte lapunknak az Ázsia Expressz első kieső párosának tagja, aki bár alaposan befeszült a kudarctól, elszántan küzdött tovább a párosukért. „Nagyon ideges lettem és fel is tettem magamnak a kérdést: „Minek csináljam végig a hajszát?” De nem adtam fel, ahogy Sofi sem. Hibáztattam magam, de küzdöttünk tovább” – magyarázta a fiatal előadó, majd rátért a befutó pillanataira, amikor is eldőlt, hogy számukra véget ért az Ázsia Expressz kalandja. „Nagy megkönnyebbülés volt befutni. Adtam ezt a kis játékot, de Ázsiánál sokkal jobban szeretem a saját komfortomat. Kimozdulásnak jó volt, de örültem, hogy végre mehetek bulizni és várt már rám egy korsó hideg sör is” – tette hozzá nevetve Vini, aki persze tisztában volt vele, hogy a bulival még egy kicsit várnia kell, hiszen a haverjainak sem árulhatta el, hogy kiestek az Ázsia Expresszből.