Ázsia Expressz: Hazatérve szakított a verseny első kieső párosa

„Szerintem innen hazamegyünk és ennyi volt” – hangzott el Vini szájából az Ázsia Expressz hajszája után. A fiatal előadó ezt Ördög Nóra kérdésére vágta rá, miután a műsorvezető arról érdeklődött, hogy az Ázsia Expresszben eltöltött egy hetük milyen irányba befolyásolta a kapcsolatukat. Vini akkor viccnek szánta a kijelentését, ami mára beteljesedett próféciává formálódott. A páros az Ázsia Expressz háttérműsorában beszélt először a szakításról, de egyikük sem ecsetelte hosszabban az okokat. Annyi azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az énekesnő az, aki szíve szerint folytatta volna a kapcsolatot. „Nem a műsor miatt mentünk szét. A fiatalember élni szeretne, és most olyan az életvitele, amit én nem nagyon fogadnék el” – fogalmazott tömören Sofi az Ázsia Expressz kibeszélő című műsor első idei epizódjában. A Borsnak Vini valamivel bőbeszédűbben nyilatkozott a szakításról, de előbb arról mesélt lapunknak, hogyan élte, vagyis élték meg a hajszát és a kiesésük tényét.
„Igazából a hajsza napján pont ugyanúgy ébredtünk, mint az előző napokban. Bennünk volt az a mindent odatevő, komótos érzés, ami ránk jellemző.”
Nagy lendülettel indultunk, de hamar becsúszott az első, utolsó és egyben végzetes baki a játékunkba.
„Amikor az első feladatnál nem szedtük össze a térképet, magamban már ki is mondtam, hogy ez a hajó elment, hiszen hatalmas hátrányba kerültünk a Bódi tesókkal és Mettáékkal szemben. Az az igazság, meg sem lepődtem, mert velem gyakran megesik, hogy figyelmetlenségből rontok el dolgokat. Annyi történt, hogy nagyon élveztem a kalandparkot és ez elvitte a fókuszt” – kezdte lapunknak az Ázsia Expressz első kieső párosának tagja, aki bár alaposan befeszült a kudarctól, elszántan küzdött tovább a párosukért. „Nagyon ideges lettem és fel is tettem magamnak a kérdést: „Minek csináljam végig a hajszát?” De nem adtam fel, ahogy Sofi sem. Hibáztattam magam, de küzdöttünk tovább” – magyarázta a fiatal előadó, majd rátért a befutó pillanataira, amikor is eldőlt, hogy számukra véget ért az Ázsia Expressz kalandja. „Nagy megkönnyebbülés volt befutni. Adtam ezt a kis játékot, de Ázsiánál sokkal jobban szeretem a saját komfortomat. Kimozdulásnak jó volt, de örültem, hogy végre mehetek bulizni és várt már rám egy korsó hideg sör is” – tette hozzá nevetve Vini, aki persze tisztában volt vele, hogy a bulival még egy kicsit várnia kell, hiszen a haverjainak sem árulhatta el, hogy kiestek az Ázsia Expresszből.
Éppen ezért hazatérve kezdetét vette egy idilli időszak, amikor Vini és Sofi csak egymásra koncentráltak. „A kiesésünk másnapján már utaztunk is haza, de tényleg csak a szűk családunk tudta, hogy végeztünk Ázsiával.”
Nagyjából egy hónapig csak egymással foglalkoztunk. Semmiféle zavaró tényezőt nem engedtünk be közénk.
„Csodálatos volt ez a kis nyugi, de aztán nagyon hirtelen be-, vagy inkább visszarobbantak az emberek az életünkbe…” – emlékezett vissza Vini a hazatérésük utáni időszakra, ami végül a szakításukba torkollott. „Hatalmas terhet rótt a kapcsolatunkra, hogy a nyugi után hirtelen megint rengeteg ember vett minket körül minden szinten. Az a sok ember pedig már nem akart minket együtt… Sok barátunk nem támogatta a kapcsolatunkat és nem bírtuk ki ezt az éles váltást. Nem vagyunk rosszban Sofival, és remélem később akár baráti kapcsolat is kialakulhat közöttünk. Én szeretném, de benne egyelőre más lefolyása van a történetnek…” – mondta a Borsnak Vini.
