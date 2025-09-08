Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Ázsia Expressz: Curtis szerelme összeomlott, patakokban folyt a könnye

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 18:05
JudiedrámaÁzsia ExpresszTV2
A sztárpárt ritka szerencse éri a TV2 kalan-reality-jének hétfői, szakaszindító adásában, hiszen útban az egyik feladat helyszíne felé elcsípnek egy fuvart, ami egészen a célig viszi őket. Vagyis az első pillanatban úgy tűnt, hogy ez fog történni. De az Ázsia Expresszben gyakran nem a terv szerint alakulnak a dolgok. Curtis és Judie sofőrje ugyanis tett egy kis kitérőt, aminek bizony sírás lett a vége.
Az első hajsza után robog tovább az Ázsia Expressz. A játékban lévő hét páros hatalmas elánnal veti bele magát a küzdelembe. curtis-azsia-expressz-hajsza-botrany-lakatos-levente">Curis és Judie számára ugyan nem indul jól a második hét, de egy ponton felragyogni látszik a szerencsecsillaguk. Felveszi őket egy idősebb helyi úr, aki sebesen el is indul velük a következő feladat helyszínére, de egy ponton letér a helyes útról, mert be kell iktatnia egy fontos megállót.

Ázsia Expressz Curtis és Judie
Az Ázsia Expressz eddigi legszomorúbb pillanatait élték át Curtisék (Fotó: TV2)

Dráma az Ázsia Expresszben:Ezeknek a gyerekeknek nincs semmijük. Nincsenek szüleik…”

Erről a műsorban Ördög Nóra mesél az Ázsia Expressz nézőinek. „Curtisék még messze járnak, de erre alapos indokuk van.”

 A sofőrjük ugyanis megállt útközben egy nagyon szegény családnál, hogy segítsen nekik”

 – hangzik el a hétfői adásban. Curtis és Judie ezután olyasmit látnak és tapasztalnak, amire nincsenek is szavak. Az idős úr bemutatja nekik a nagymamából és négy pici gyerkőcből álló családot, akik minden képzeletet felülmúló szegénységben tengetik életüket. „Ezeknek a gyerekeknek nincs semmijük. Nincsenek szüleik… Ennivalójuk sincs” – mutatja be utasainak az idős hölgyet és a négy gyermeket, akik között egy karonülő is akadt.

Ázsia Expressz
Curtis és Judie nem tudták visszatartani a könnyeiket (Fotó: TV2)

Curtis: „Elképesztő volt ezzel szembesülni...”

Igazából nincs is kérdés bennem, hogy ez a bácsi egy angyal. Nem véletlenül vett föl minket. Elvitt minket arra az állomásra, amit ő heti három-négy alkalommal meg szokott látogatni és ahol árva gyerekeket etet. Elképesztő volt ezzel szembesülni. Főleg úgy, hogy engem otthon vár a kisfiam” – mondta a a találkozás után Curtis, majd Judie is felidézte az ott tapasztalt hihetetlen és szívfacsaró állapotokat. „Volt ott egy nagyobb, pocsolyának mondható valami, ahol a gyerekek fürdenek. És volt ott egy összetákolt valami, amiben a nagymama és a négy gyerek élnek” – tette hozzá elcsukló hangon a profi kosárlabdázó. Judie a család előtt még tartotta magát, de percekkel a találkozás után már képtelen volt visszatartani a könnyeit. Hogy a szomorú kitérő milyen hatással lesz Curtisékre az Ázsia Expressz hétindító futamán, az kiderül hétfő este a TV2 képernyőjén, 19:45-től közvetlenül a Tények Plusz után.

 

