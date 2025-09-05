Ázsia Expressz: Megvan az eredmény, ők a verseny első kiesői

Bár senki sem őket várta vissza, talán éppen ez a tény adott annyi lendületet és elszántságot Dulin Mettának és Lakatos Leventének, hogy az Ázsia Expressz első hajszájából elsőként értek célba. Másodikként a „kölyökkutyák”, vagyis a Bódi tesók, Hunor és Megyer futottak be, ami hatalmas megkönnyebbülés hullámot gerjesztett a befutóra váró párosok körében, hiszen mindannyian nagyon megszerették a nehezítésekkel heroikus küzdelmet vívó ikreket. Végül pár perces különbséggel megérkezett a célba az Ázsia Expressz fiatal szerelmespárja, Sofi és Vini is.

Dulin Metta és Lakatos Levente az Ázsia Expressz első hajszájának győztesei (Fotó: TV2)

Sofiék egyébként cseppet sem tűntek csalódottnak. Sőt… De ne szaladjunk ennyire előre! Idézzük fel a hajszagyőztes páros befutó utáni, örömittas szavait! „Még egy kicsit maradunk… Ma tökéletes volt közöttünk az összhang” – kezdte Lakatos Levente, utalva arra, hogy az előző napokban bizony bőven akadt feszültség közte és a „kőgazdag fiatal” között.

Ez volt az első olyan feladat, ahol konfliktusok, viták és civódások nélkül jól együtt tudtunk dolgozni.

„Én azért is örülök, hogy visszajöttünk, mert abban bízom, hogy így ki tudjuk egyenesíteni a szálakat, hogy ne legyen rossz érzés, vagy rossz szájíz senkiben” – mondta a befutó utáni első pillanatokban Dulin Metta. Lakatos Levente ezután a párosok felé fordult és arra kérte őket, hogy szemtől szembe tisztázzák a kialakult konfliktusokat.

A Bódi tesók mostantól kezdik el élvezni a játékot (Fotó: TV2)

Percekkel később megérkeztek a Bódi tesók is, akiket hatalmas ováció fogadott. Megyer és Hunor, bár kihajtották magukat, de a befutó pillanataira maradt még annyi erejük, hogy bohóckodjanak egy sor. Az ikrek végül röviden értékelték a saját teljesítményüket. „Talán a Jóisten azt akarta, hogy ne tegnap legyünk hősök, hanem most legyünk pozitív hősök. Nem akartunk kiesni az első héten. Ez volt az egész versenyben a legnagyobb félelmünk. Leküzdöttük és egy nagy teher esett le a vállunkról. Talán most már teher nélkül tudjuk igazán élvezni az Ázsia Expresszt úgy, ahogy szerintem megérdemeljük” – mondta Bódi Hunor.