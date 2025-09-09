Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Ádám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Az Ázsia Expressz nemcsak a győzelemről szól..." Ismét elérzékenyült a Bódi testvérpár

Bódi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 13:10
HunorMegyermeghatóÁzsia Expressz
Nagy tanulságra hívták fel a figyelmet.
Bors
A szerző cikkei

A Bódi ikrek, Megyer és Hunor hamar a nézők kedvenceivé váltak az Ázsia Expresszben, akik egyébként motivációs előadók és sikeres könyvszerzők, harmadik testvérükkel együtt. A testvérpárnak volt már része érzelmes pillanatokban a műsorban, nemrég pedig arról számoltak be, milyen mély tanulságot sikerült leszűrniük.

Ázsia Expressz - Bódi tesók
Ismét elérzékenyültek a Bódi ikrek / Fotó:   Bors

"Mid lenne holnap, ha csak annyid maradhatna, amiért ma hálát adtál?"

- tette fel a kérdést az Instagram-oldalán a Bódi testvérpár.


Az Ázsia Expressz nemcsak a győzelemről szól, hanem arról, hogy tanuljunk meg hálát adni mindenért, amink van… Ezeknek a kisgyermekeknek mi almát, banánt adtunk és olyan boldogok voltak, hogy teljesen elérzékenyültünk

- tették hozzá.

Sajnos a mai joker játékon nem tudtunk részt venni, az eper kereséssel sok időt veszítettünk. Viszont volt időnk játszani a gyerekekkel, ami nagyon nagy erőt adott nekünk a folytatáshoz. Legyetek hálásak mindenért, és ne panaszkodjatok, mert higgyétek el a ti problématok lehet, hogy más valakinek az álma

- hívták fel erre a követőik figyelmét a motivációs előadók.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu