"Az Ázsia Expressz nemcsak a győzelemről szól..." Ismét elérzékenyült a Bódi testvérpár

A Bódi ikrek, Megyer és Hunor hamar a nézők kedvenceivé váltak az Ázsia Expresszben, akik egyébként motivációs előadók és sikeres könyvszerzők, harmadik testvérükkel együtt. A testvérpárnak volt már része érzelmes pillanatokban a műsorban, nemrég pedig arról számoltak be, milyen mély tanulságot sikerült leszűrniük.

Ismét elérzékenyültek a Bódi ikrek / Fotó: Bors

"Mid lenne holnap, ha csak annyid maradhatna, amiért ma hálát adtál?"

- tette fel a kérdést az Instagram-oldalán a Bódi testvérpár.



Az Ázsia Expressz nemcsak a győzelemről szól, hanem arról, hogy tanuljunk meg hálát adni mindenért, amink van… Ezeknek a kisgyermekeknek mi almát, banánt adtunk és olyan boldogok voltak, hogy teljesen elérzékenyültünk

- tették hozzá.

Sajnos a mai joker játékon nem tudtunk részt venni, az eper kereséssel sok időt veszítettünk. Viszont volt időnk játszani a gyerekekkel, ami nagyon nagy erőt adott nekünk a folytatáshoz. Legyetek hálásak mindenért, és ne panaszkodjatok, mert higgyétek el a ti problématok lehet, hogy más valakinek az álma

- hívták fel erre a követőik figyelmét a motivációs előadók.