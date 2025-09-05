Curtis eddig bírta idegekkel: „Mindjárt téged doblak be a tóba, ba*** meg!”

Ha péntek, akkor hajsza, ha hajsza akkor feszültség és balhé, hiszen az Ázsia Expressz játékosai ilyenkor kapnak lehetőséget arra, hogy taktikai, vagy érzelmi alapú döntést hozzanak és közös erővel a „vesztőhelyre” küldjenek egy párost a már biztos hajszázók mellé. Az Ázsia Expressz hatodik szériájának első hajszáján biztos résztvevőként a Bódi tesók, illetvecurtis-balhe-lakatos-levente-dulin-metta"> Sofi és Vini állnak Ördög Nóra mellett, amikor kezdetét veszi a jegyosztás. Ekkor kerül szóba az a bizonyos, nulladik napon történt kavarás, melynek következtében Lakatos Levente közellenségként töltötte az előző négy napot, hiszen Curtiséknek „hála”, mindenki úgy vélte, hogy az író-influenszer az első adandó alkalommal át akarta verni őket. Hogy kinek volt igaza, arról megoszlanak a játékosok, sőt a nézői vélemények is, hiszen így is és úgy is lehet magyarázni a dolgokat, így ebben a kérdésben most mi sem igyekszünk igazságot tenni. Minden esetre a Bódi tesók ismét felhozták a témát, aminek köszönhetően komoly vita robbant ki az érintettek között.
„Figyelj! Mi hallottunk olyan dolgot, hogy megkaptátok ezt a levelet a Curtisékkel együtt és eldönthettétek, hogy megosztjátok velünk a tartalmát és ti voltatok az a páros, akik nem akarták megosztani velünk” – dobták be a témát Bódiék, mire Lakatos Levente kérdő tekintettel fordult Curtis felé, aki megszólítva érezte magát. „Nézhetsz rám, de nem így volt Levi?!” – reagált a rapper, mire az író visszadobja a labdát. ”Ne szórakozz! Hát te dobtad be a témát!” – vágta oda, mire Curtisnél fel is ment a pumpa.
„Ha majd visszanézzük a műsort, majd meglátjuk! Normális vagy ember? Én mondtam? Hát te olvastad a levelet! Én hogy mondtam volna?”
– emelte meg a hangját kissé a rapper, aki ezután megkapta Lakatos Leventétől a kegyelemdöfést. „Te mondtad, hogy gyűrjük össze a levelet és dobjuk be a patakba” – emlékezett vissza Levente, mellesleg rosszul. Curtis ezen a ponton kilátásba helyezett némi test-test elleni interakciót. „Mindjárt téged doblak be a tóba, ba*** meg! Engem ne hazudtoljál meg ba*** meg, mert k*rvára felhúzol!” – szakadt fel a rapperből az újpesti B közepet idéző „motívum”. Az adás szerkesztői persze bevágták, hogyan is kezdődött az a bizonyos diskurzus és maradjunk annyiban, hogy a dolog eléggé véleményes.
Curtisben ugyanakkor ott munkált a düh, így később ismét szóba is hozta a dolgot, miután felajánlotta vitapartnerének, hogy:
„Tényleg a seggedbe húzom a tangádat öcsém!”
– dobta oda zárszóként a rapper, mielőtt belekezdett a témához kapcsolódó hosszabb okfejtésébe. „Egy dologgal szeretném kezdeni! Mégpedig azzal, hogy én az életem során, rengeteg hülyeséget csináltam. Olyan dolgokat is, melyekre nem vagyok büszke és olyanokat is, amikből nagyon komoly gondom is lehetett volna. Akár rendőrségi ügy… De, akkor is őszintén kiálltam és elmondtam, hogy mi történt. Soha nem hazudtam! Az én szavahihetőségemet megkérdőjelezni, rendkívül sértő, és nagyon, nagyon rosszul esik. Ezért is vagyok felfokozott állapotban. A nulladik napon, ami történt, azt négyen tudjuk, de csak hárman emlékszünk rá...”- mondta Curtis.
Hogy a nyílt konfliktus, milyen hatással lesz az Ázsia Expressz hatodik szériájának első hajszájára, és végül kik csatlakoznak a fix két pároshoz, az kiderül péntek este a TV2 képernyőjén, közvetlenül a Tények Plusz után.
