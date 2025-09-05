Curtis eddig bírta idegekkel: „Mindjárt téged doblak be a tóba, ba*** meg!”

Ha péntek, akkor hajsza, ha hajsza akkor feszültség és balhé, hiszen az Ázsia Expressz játékosai ilyenkor kapnak lehetőséget arra, hogy taktikai, vagy érzelmi alapú döntést hozzanak és közös erővel a „vesztőhelyre” küldjenek egy párost a már biztos hajszázók mellé. Az Ázsia Expressz hatodik szériájának első hajszáján biztos résztvevőként a Bódi tesók, illetvecurtis-balhe-lakatos-levente-dulin-metta"> Sofi és Vini állnak Ördög Nóra mellett, amikor kezdetét veszi a jegyosztás. Ekkor kerül szóba az a bizonyos, nulladik napon történt kavarás, melynek következtében Lakatos Levente közellenségként töltötte az előző négy napot, hiszen Curtiséknek „hála”, mindenki úgy vélte, hogy az író-influenszer az első adandó alkalommal át akarta verni őket. Hogy kinek volt igaza, arról megoszlanak a játékosok, sőt a nézői vélemények is, hiszen így is és úgy is lehet magyarázni a dolgokat, így ebben a kérdésben most mi sem igyekszünk igazságot tenni. Minden esetre a Bódi tesók ismét felhozták a témát, aminek köszönhetően komoly vita robbant ki az érintettek között.

Dulin Metta és Lakatos Levente is felkapta a fejét Curtis reakciójára. Feszülten indult az Ázsia Expressz első szavazása (Fotó: TV2)

Curtis az Ázsia Expressz első hajszája előtt idegbe jött: „Engem ne hazudtoljál meg ba*** meg, mert kurvára felhúzol!”

„Figyelj! Mi hallottunk olyan dolgot, hogy megkaptátok ezt a levelet a Curtisékkel együtt és eldönthettétek, hogy megosztjátok velünk a tartalmát és ti voltatok az a páros, akik nem akarták megosztani velünk” – dobták be a témát Bódiék, mire Lakatos Levente kérdő tekintettel fordult Curtis felé, aki megszólítva érezte magát. „Nézhetsz rám, de nem így volt Levi?!” – reagált a rapper, mire az író visszadobja a labdát. ”Ne szórakozz! Hát te dobtad be a témát!” – vágta oda, mire Curtisnél fel is ment a pumpa.

„Ha majd visszanézzük a műsort, majd meglátjuk! Normális vagy ember? Én mondtam? Hát te olvastad a levelet! Én hogy mondtam volna?”

– emelte meg a hangját kissé a rapper, aki ezután megkapta Lakatos Leventétől a kegyelemdöfést. „Te mondtad, hogy gyűrjük össze a levelet és dobjuk be a patakba” – emlékezett vissza Levente, mellesleg rosszul. Curtis ezen a ponton kilátásba helyezett némi test-test elleni interakciót. „Mindjárt téged doblak be a tóba, ba*** meg! Engem ne hazudtoljál meg ba*** meg, mert k*rvára felhúzol!” – szakadt fel a rapperből az újpesti B közepet idéző „motívum”. Az adás szerkesztői persze bevágták, hogyan is kezdődött az a bizonyos diskurzus és maradjunk annyiban, hogy a dolog eléggé véleményes.