Egyszerre jött a gólya a testvérpárnak: „Mindenki megdöbbent”

A Massachusetts államban élő Dalina Hanna és nővére, Jouliana Fazah már a várandósságuk alatt úgy érezték, hogy különleges egybeesés vár rájuk. Végül igazuk lett: mindketten 2026. május 23-án szültek ugyanabban a kórházban.

Egyszerre szült a testvérpár

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Előre megérezték, hogy egyszerre idul majd a szülés

Valamiért az volt az érzésünk, hogy ugyanazon a napon fog megszületni mindkét baba. De amikor tényleg megtörtént, teljesen sokkolt

– mondta Dalina.

A 28 éves nő május 22-én érkezett a kórházba, hogy megindítsák a szülését, miután túllépte a május 15-i kiírt időpontot. Kislánya, Maria Magdalena El-Houssan másnap hajnalban, 0 óra 34 perckor született meg.

Nővére, a 33 éves Jouliana szintén túlhordta a terhességét, hiszen nála május 17-re volt kiírva a szülés időpontja. A nő május 23-án délelőtt még csak azért ment be a kórházba, hogy meglátogassa újszülött unokahúgát. A nap azonban váratlan fordulatot vett.

Amikor elindultunk haza a kórházból, a kocsiban elfolyt a magzatvizem

– emlékezett vissza Jouliana.

Férje azonnal visszafordult az autóval, és ismét a kórház felé vették az irányt. Aznap este 22 óra 9 perckor megszületett kisfia, Jack Fazah is.

Mindenki megdöbbent. Egyszerűen nem hitték el, hogy ez így megtörténhetett

– mondta az édesanya.

A kórházi dolgozók még emlékezetesebbé tették a különleges eseményt: a két testvér egymás melletti kórtermekben lábadozhatott.

Az egész család meglepődött

Dalina szerint a nagyszülőknek komoly fejtörést okozott a helyzet.

A szüleink egyik szobából a másikba járkáltak. Azt sem tudták, melyik babát vegyék fel először

– mesélte nevetve.

A testvérek azóta „ikerunokatestvérekként” emlegetik a két kisbabát, és már most izgatottan várják, hogy együtt nőjenek fel.

Együtt fognak felnőni. Lehet, hogy imádni fogják egymást, lehet, hogy néha utálni fogják egymást, de mindig ott lesznek egymásnak

– mondta Dalina.

Az édesanya tréfásan még azt is hozzátette, hogy mivel Maria néhány órával korábban született, a kis Jacknek kijár majd a tisztelet az idősebb unokatestvér felé – írja a People.