Teljesítette kívánságomat a boszorkány nagymester – a sors végül mindent átírt

Vajon meddig mehetünk szembe a saját utunkkal? Megéri- e kiforszírozni az égiektől olyasvalamit, amit ugyan megad a sors, de mégsem szolgálja a valódi boldogságunkat? Ati története éppen erről szól: egy férfiról, aki gyerekkora óta gazdagságra vágyott, és aki végül rájött, hogy a lélek útja és az ego vágyai nem mindig ugyanabba az irányba vezetnek.
„Szegény családból származom. Nem éltünk nyomorban, de éreztem, hogy minden egyes forintnak helye van. Gyerekként szinte állandóan azt hallottam, hogy erre vagy arra nincs pénz. Talán ezért fogadtam meg már nagyon fiatalon, hogy egyszer tehetős leszek”– mesélte a negyvenes éveiben járó férfi, aki számára az anyagi biztonság megteremtése szinte rögeszmévé vált. Folyamatosan képezte magát, kisebb vállalkozásokat indított, új ötleteket dolgozott ki, de a nagy áttörés valahogy mindig elmaradt. Néhány évvel ezelőtt két hasonlóan ambiciózus barátjával egy nagyon ígéretesnek tűnő online vállalkozást indított. Mindnyájan hittek az ötletben, dolgoztak reggeltől estig, mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogyan remélték.
„Egy idő után azt éreztem, mintha folyton láthatatlan falakba ütköznék. Bármit csináltunk, egyszerűen nem jött az a szintű siker, amire számítottunk” – magyarázta. Egy ismerőse ekkor mesélt neki egy mágiával foglalkozó férfiról, akit sokan boszorkánymesterként emlegettek. A férfi állítólag siker- és bőségmágiával foglalkozott, és számos üzletember, politikus felkereste már. Ati először csak nevetett az egészen.
„Racionális embernek tartottam magam. Aztán amikor évekig dolgozol valamiért eredmény nélkül, egy idő után nyitottabb leszel olyan dolgokra is, amelyeket korábban sosem fogadtál volna el” – emlékezett vissza arra, végül mi vezetett ahhoz, hogy időpontot kérjen a nagymestertől. A találkozó során gyertyák égtek, különös szimbólumok kerültek elő, majd a mágus egyetlen kérdést tett fel.
Mit szeretnél a legjobban?
Ati habozás nélkül válaszolt. „Gazdag akarok lenni és sikeres. Azt szeretném, hogy végre beérjen az a rengeteg munka, amit az életem jobbátételébe fektettem. Azt akarom, hogy a párom és a családom is jómódban éljen”.
A férfi hosszasan nézte, majd így felelt: „Gondold át jól, mit kérsz. A sors néha szó szerint teljesíti a kívánságokat”. Ati ezt akkor szimpla misztikus bölcsességnek gondolta, ma azonban már egészen másként látja.
Néhány hónappal később váratlan fordulatok kezdtek alakulni. Az online vállalkozás forgalma jelentősen növekedni kezdett. Új ügyfelek érkeztek, külföldi megrendelések futottak be, a bevételeik pedig rövid idő alatt többszörösükre emelkedtek. „Volt olyan reggel, amikor úgy ébredtem, hogy alig hittem el, ami történik. Mintha a jóisten egyszerűen kinyitott volna egy addig kulcsra zárt ajtót” – mondta Ati, aki a társaival két év alatt komoly vagyont épített fel. A férfi új autót vásárolt, nagyobb házba költözött a párjával, és életében először azt érezte, nem kell többé a pénz miatt aggódnia. Csakhogy a sikernek hatalmas ára volt. A munkája lassan minden mást kiszorított az életéből. A hétvégi pihenést megbeszélések váltották fel, a kedvesével töltött esti filmnézéseket pedig állandó telefonhívások zavarták meg.
„A párom többször szóvá tette, hogy alig találkozunk, és egyre kevesebb minőségi időt töltünk együtt. Mindig azt mondtam neki, hogy csak még egy kicsit legyen türelemmel. Még egy projekt, még egy- két bővítés, legfeljebb még egy év. Aztán egy hónap alatt minden megváltozott. A páromnál, Kingánál egy súlyosabb nőgyógyászati betegséget diagnosztizáltak.”
A kezelések hosszú időre meghatározták az életüket, ráadásul az orvosok szerint a gyermekvállalás lehetősége is kérdésessé vált. „Mintha megállt volna körülöttem az idő. Addig azt hittem, a pénz minden problémára megoldás lehet. Ott, az orvosi rendelőben értettem meg először, hogy vannak helyzetek, amelyekkel szemben teljesen tehetetlenek vagyunk”.
Néhány héttel később Kinga autóját ellopták. A férfi akkor már zsigeri szinten érezte, hogy valami láthatatlan erő próbálja őt felrázni, és kirántani az eddigi életviteléből. „Ott ültem egy sikeres vállalkozás élén, több pénzzel, mint amennyit valaha elképzeltem, és közben az életem szép lassan kezdett a darabjaira hullani – legbelül már egyáltalán nem voltam boldog”.
Ati a történtek után sokat foglalkozott a karma, a sors és az életfeladat kérdésével, és kezdett a spiritualitás útjára lépni. Arra jutott, hogy talán nem minden vágyunk a lelkünkből születik. „Ma már úgy gondolom, hogy vannak dolgok, amelyeket azért akarunk, mert a gyarló, kapzsi énünk behívja azokat – amikért nem a lelkünk, hanem az egónk sóvárog. A kettő nem mindig ugyanaz”. A férfi szerint a pénzhez és a sikerhez való megszállott ragaszkodása valójában nem a boldogságról szólt, hanem arról a kisfiúról, aki egykor megtapasztalta a nélkülözést – és mindig félt tőle.
„Azt hiszem, a lelkem lépésről-lépésre fejlődni szeretett volna, én viszont a rövidebb utat kerestem. Mintha ki akartam volna kerülni bizonyos életleckéket” – fogalmazott Attila. Ma már hisz abban, hogy ami valóban a sorsunk része, az a maga idejében úgyis megérkezik. Amit viszont mindenáron ki akarunk erőszakolni az élettől, az nem feltétlenül marad velünk. „Nem azt érzem, hogy megbüntetett volna bárki. Inkább azt, hogy az élet finoman figyelmeztetett: »Valóban ezt akartad?«”.
Ati vállalkozása ma is működik, de már egészen másként tekint az életére és az anyagi javakra. „Régen azt hittem, a siker a cél. Ma már tudom, hogy csak eszköz. A valódi gazdagság az egészség, a szeretet, a család és azok az emberek, akik mellettünk állnak a nehéz időkben is”. Hogy a boszorkánymester valóban segített-e neki, vagy minden csupán különös véletlenek sorozata volt, azt ma sem tudja biztosan. „Ma már úgy gondolom, hogy a karma nem büntetés, hanem iránytű. Ha letérünk a saját utunkról, először hagyja, hogy megtapasztaljuk, amit annyira akarunk. Mint egy szülő, mikor hagyja elesni a gyerekét, hogy a saját kárán tanuljon. Aztán felteszi a kérdést: »Valóban ezt szeretted volna?«”.
Ati végül rájött, hogy nem a pénz hiányzott az életéből, hanem az egyensúly; és ezt semmilyen mágia, sem pedig anyagi gazdagság nem tudta megteremteni helyette.
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