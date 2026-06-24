Teljesítette kívánságomat a boszorkány nagymester – a sors végül mindent átírt

Vajon meddig mehetünk szembe a saját utunkkal? Megéri- e kiforszírozni az égiektől olyasvalamit, amit ugyan megad a sors, de mégsem szolgálja a valódi boldogságunkat? Ati története éppen erről szól: egy férfiról, aki gyerekkora óta gazdagságra vágyott, és aki végül rájött, hogy a lélek útja és az ego vágyai nem mindig ugyanabba az irányba vezetnek.

Gazdagságot kívánt egy férfi, végül a sors más tapasztalást szánt neki Fotó: 123RF

Amikor a sors teljesíti a kívánságunkat

„Szegény családból származom. Nem éltünk nyomorban, de éreztem, hogy minden egyes forintnak helye van. Gyerekként szinte állandóan azt hallottam, hogy erre vagy arra nincs pénz. Talán ezért fogadtam meg már nagyon fiatalon, hogy egyszer tehetős leszek”– mesélte a negyvenes éveiben járó férfi, aki számára az anyagi biztonság megteremtése szinte rögeszmévé vált. Folyamatosan képezte magát, kisebb vállalkozásokat indított, új ötleteket dolgozott ki, de a nagy áttörés valahogy mindig elmaradt. Néhány évvel ezelőtt két hasonlóan ambiciózus barátjával egy nagyon ígéretesnek tűnő online vállalkozást indított. Mindnyájan hittek az ötletben, dolgoztak reggeltől estig, mégsem úgy alakultak a dolgok, ahogyan remélték.

„Egy idő után azt éreztem, mintha folyton láthatatlan falakba ütköznék. Bármit csináltunk, egyszerűen nem jött az a szintű siker, amire számítottunk” – magyarázta. Egy ismerőse ekkor mesélt neki egy mágiával foglalkozó férfiról, akit sokan boszorkánymesterként emlegettek. A férfi állítólag siker- és bőségmágiával foglalkozott, és számos üzletember, politikus felkereste már. Ati először csak nevetett az egészen.

„Racionális embernek tartottam magam. Aztán amikor évekig dolgozol valamiért eredmény nélkül, egy idő után nyitottabb leszel olyan dolgokra is, amelyeket korábban sosem fogadtál volna el” – emlékezett vissza arra, végül mi vezetett ahhoz, hogy időpontot kérjen a nagymestertől. A találkozó során gyertyák égtek, különös szimbólumok kerültek elő, majd a mágus egyetlen kérdést tett fel.

Mit szeretnél a legjobban?

Ati habozás nélkül válaszolt. „Gazdag akarok lenni és sikeres. Azt szeretném, hogy végre beérjen az a rengeteg munka, amit az életem jobbátételébe fektettem. Azt akarom, hogy a párom és a családom is jómódban éljen”.