Szerelmi horoszkóp: 5 csillagjegy, akinek a féltékenység ismeretlen fogalom

Horoszkópunk nem csak mindennapjaink alakulására van hatással, de arra is, milyen jellemek vagyunk. Így természetesen a szerelmi életünket is befolyásolja, mely csillagjegyhez tartozunk.

Vannak, akik hamar féltékenyek lesznek, mások viszont mintha nem is ismernék ezt az érzést. Vajon csillagjegyünk is tehet minderről? A válasz: igen!

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Kétségtelen, hogy egy párkapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyt a féltékenység jelenti. Vannak azonban, akik mintha immunisak lennének a zöld szemű szörnyeteg támadására. Most felfedjük, kik is ők, és mi a titkuk!

Szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek szinte sosem féltékenykednek

Szűz csillagjegy

E csillagjegy nem hagyja, hogy az érzelmek eluralkodjanak rajta, kiváltképp, ha valami furcsát vesz észre párja viselkedésén. Ő inkább alaposan kivizsgálja a helyzetet, analizál mindent, körbejár, elemez, információt gyűjt. A Szűz nem szereti, ha egy elhamarkodott kijelentés miatt ostobának tartják, így inkább kordában tartja az érzelmeit, és csak akkor lép, ha teljesen biztos abban, hogy jól értelmezi a helyzetet.

Mérleg csillagjegy

A Mérleg gyűlöli a konfrontációt, a feszültséget, emiatt igyekszik elkerülni azt. A béke mindennél fontosabb számára, így hiába törődik a párkapcsolatával rendkívül mélyen, nem hagyja, hogy a szerelem versengéssé alakuljon át. Még akkor is igyekszik érzelmileg kiegyensúlyozott lenni, ha felüti fejét a féltékenység.