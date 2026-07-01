Szerelmi horoszkóp: 5 csillagjegy, akinek a féltékenység ismeretlen fogalom

Horoszkópunk nem csak mindennapjaink alakulására van hatással, de arra is, milyen jellemek vagyunk. Így természetesen a szerelmi életünket is befolyásolja, mely csillagjegyhez tartozunk.
Kétségtelen, hogy egy párkapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyt a féltékenység jelenti. Vannak azonban, akik mintha immunisak lennének a zöld szemű szörnyeteg támadására. Most felfedjük, kik is ők, és mi a titkuk!
E csillagjegy nem hagyja, hogy az érzelmek eluralkodjanak rajta, kiváltképp, ha valami furcsát vesz észre párja viselkedésén. Ő inkább alaposan kivizsgálja a helyzetet, analizál mindent, körbejár, elemez, információt gyűjt. A Szűz nem szereti, ha egy elhamarkodott kijelentés miatt ostobának tartják, így inkább kordában tartja az érzelmeit, és csak akkor lép, ha teljesen biztos abban, hogy jól értelmezi a helyzetet.
A Mérleg gyűlöli a konfrontációt, a feszültséget, emiatt igyekszik elkerülni azt. A béke mindennél fontosabb számára, így hiába törődik a párkapcsolatával rendkívül mélyen, nem hagyja, hogy a szerelem versengéssé alakuljon át. Még akkor is igyekszik érzelmileg kiegyensúlyozott lenni, ha felüti fejét a féltékenység.
E csillagjegy szülöttei életében ugyan jelen van a féltékenység, azonban az Ikrek gondolatai olyan gyorsan száguldanak, hogy egyszerűen nem tud egy érzelem sem eluralkodni rajtuk. Képtelen őket a féltékenység a mélybe rántani, mert egyszerűen elviccelik a helyzetet, egyszerűen témát váltanak, vagy szimplán valami másra, valami sokkal érdekesebbre kezdenek fókuszálni pár pillanattal később. Képtelenek elviselni, ha egy kényelmetlen gondolat, érzés rabul ejti őket, de szerencsére a rugalmasságuknak köszönhetően ez nem is nagyon történik meg.
E jegy számára a szabadság oly sokat jelent, hogy teljesen idegen tőlük valaki birtoklásának a gondolata. Épp ezért a féltékenység is olyan állapot, amelyet rendkívül ritkán tapasztalnak meg. A Nyilas sosem akarja irányítani a párját, mert ő maga sem szereti, ha irányítják. Számára a szerelem az őszinteségről szól, és arról, hogy hagyunk teret a kedvesünknek.
Aligha meglepő, hogy a konvenciókat messzire elkerülő, kívülálló Vízöntő a legkevésbé féltékeny csillagjegy mind közül. E jegy nem akar senki figyelméért versengeni: inkább távol tartja magát az érzelmileg zavaros, manipulatív helyzetektől.
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