ÁkosHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Annamária, Tihamér névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
mosoly, optimizmus, optimista, öröm, szeretet, csillagjegy, horoszkóp

Szerelmi horoszkóp: 5 csillagjegy, akinek a féltékenység ismeretlen fogalom

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 17:00
szerelmi horoszkópcsillagjegyféltékenység
Van, akit nem tud hatalmába keríteni a zöld szemű szörny. Eláruljuk, mely csillagjegyekről van szó!
A szerző cikkei

Horoszkópunk nem csak mindennapjaink alakulására van hatással, de arra is, milyen jellemek vagyunk. Így természetesen a szerelmi életünket is befolyásolja, mely csillagjegyhez tartozunk. 

Vannak, akik hamar féltékenyek lesznek, mások viszont mintha nem is ismernék ezt az érzést. Vajon csillagjegyünk is tehet minderről? A válasz: igen!
Vannak, akik hamar féltékenyek lesznek, mások viszont mintha nem is ismernék ezt az érzést. Vajon csillagjegyünk is tehet minderről? A válasz: igen!
Fotó: Unsplash

Kétségtelen, hogy egy párkapcsolatban az egyik legnagyobb veszélyt a féltékenység jelenti. Vannak azonban, akik mintha immunisak lennének a zöld szemű szörnyeteg támadására. Most felfedjük, kik is ők, és mi a titkuk!

Szerelmi horoszkóp: ezek a csillagjegyek szinte sosem féltékenykednek

Szűz csillagjegy

E csillagjegy nem hagyja, hogy az érzelmek eluralkodjanak rajta, kiváltképp, ha valami furcsát vesz észre párja viselkedésén. Ő inkább alaposan kivizsgálja a helyzetet, analizál mindent, körbejár, elemez, információt gyűjt. A Szűz nem szereti, ha egy elhamarkodott kijelentés miatt ostobának tartják, így inkább kordában tartja az érzelmeit, és csak akkor lép, ha teljesen biztos abban, hogy jól értelmezi a helyzetet.

Mérleg csillagjegy

A Mérleg gyűlöli a konfrontációt, a feszültséget, emiatt igyekszik elkerülni azt. A béke mindennél fontosabb számára, így hiába törődik a párkapcsolatával rendkívül mélyen, nem hagyja, hogy a szerelem versengéssé alakuljon át. Még akkor is igyekszik érzelmileg kiegyensúlyozott lenni, ha felüti fejét a féltékenység.

Ikrek csillagjegy

E csillagjegy szülöttei életében ugyan jelen van a féltékenység, azonban az Ikrek gondolatai olyan gyorsan száguldanak, hogy egyszerűen nem tud egy érzelem sem eluralkodni rajtuk. Képtelen őket a féltékenység a mélybe rántani, mert egyszerűen elviccelik a helyzetet, egyszerűen témát váltanak, vagy szimplán valami másra, valami sokkal érdekesebbre kezdenek fókuszálni pár pillanattal később. Képtelenek elviselni, ha egy kényelmetlen gondolat, érzés rabul ejti őket, de szerencsére a rugalmasságuknak köszönhetően ez nem is nagyon történik meg.

Nyilas csillagjegy

E jegy számára a szabadság oly sokat jelent, hogy teljesen idegen tőlük valaki birtoklásának a gondolata. Épp ezért a féltékenység is olyan állapot, amelyet rendkívül ritkán tapasztalnak meg. A Nyilas sosem akarja irányítani a párját, mert ő maga sem szereti, ha irányítják. Számára a szerelem az őszinteségről szól, és arról, hogy hagyunk teret a kedvesünknek. 

Vízöntő csillagjegy

Aligha meglepő, hogy a konvenciókat messzire elkerülő, kívülálló Vízöntő a legkevésbé féltékeny csillagjegy mind közül. E jegy nem akar senki figyelméért versengeni: inkább távol tartja magát az érzelmileg zavaros, manipulatív helyzetektől.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu