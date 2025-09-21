Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
A pszichológus elárulta: 3 jel, hogy betegesen féltékeny vagy - A kapcsolatod is rámehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 15:15
Van, aki érzi, míg más csak másodkézből tapasztalja, de egy biztos: már mindenki találkozott vele. Így rombolja a párkapcsolatodat a féltékenység a pszichológus szerint.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Mind ismerjük azt a szúró érzést, amikor a párunk túl lelkesen mesél valaki másról. Ahogyan az erős késztetést is, hogy egy óvatlan pillanatban belelessünk a chat-előzményeibe. A féltékenység ott lapul mindannyiunkban – egy kis dózisban természetes, de ha eluralkodik rajtunk, alattomos módon képes megmérgezni a kapcsolatunkat. Nem mindig harsány, feltűnő vagy impulzív jelenetek formájában; sokszor egyszerű szarkazmusban, apró megjegyzésekben vagy épp a túlzott ragaszkodásban ölt testet.

féltékenység, párkapcsolat, barát, barátnő, fiatal pár, utca, mérges, vita, konfliktus
Féltékenység: ez a 3 viselkedés rengeteg problémát szül a párkapcsolatokban
Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A pszichológia álláspontja egyöntetű: a féltékenység nem közelebb hoz, hanem inkább szakadékot teremt két ember között. Ami pedig igazán veszélyes benne, hogy gyakran úgy hisszük, a reakcióink ártalmatlanok, sőt talán még hasznosak is lehetnek. 

Nézzük meg, melyek a leggyakoribb, féltékenységből fakadó viselkedések, amelyek lassan, de biztosan rombolják a párkapcsolatot

1. Tettek, amikkel szándékosan féltékenységet szeretnél kiváltani a partneredből 

Talán ismerős: egy kis flört a baráti összejövetelen, régi kapcsolatok emlegetése, vagy egy történet arról, ki csodálta meg a minap a ruhádat. Sokszor mindez nem rosszindulatból történik, hanem azért, mert szeretnénk, ha a párunk jobban értékelne minket. Vagy épp bizonyítani akarunk magunknak és a párunknak, hogy még mindig vonzóak vagyunk. 

Pedig amikor valaki azt látja, hogy a párja másoktól kap figyelmet, nemhogy erősebben ragaszkodna hozzá; még kevésbé vonzódik, és elkezd érzelmileg eltávolodni.  

[...] ahelyett, hogy megpróbálna gyengédebb lenni vagy bizonyítani az értékét, valószínűbb, hogy érzelmileg visszahúzódva reagál, hogy megvédje magát az esetleges elutasítástól. 

– írja Mark Travers Ph.D. amerikai pszichológus a Psychology Today-en. 

A féltékenység kiharcolása tehát ritkán ér célt. Inkább bizonytalanságot és távolságot szül, nem pedig mélyebb kötődést. 

2. Passzív-agresszív viselkedés 

„Örülök, hogy ilyen jól kijössz a kollégáiddal” – hangzik el keserű mosollyal. Vagy jön a büntető hallgatás, a hideg tekintet, az apró megjegyzések a barátaira, programjaira. Ezek a tipikus passzív-agresszív reakciók, amelyek sokszor a féltékenységből fakadnak. Könnyebb burkoltan odaszúrni, mint nyíltan kimondani, amit érzünk; hogy félünk, hogy elhanyagolnak, elfelejtkeznek rólunk, elhagynak bennünket.  

A gond csak az, hogy a cinizmus, a némaság és a burkolt kritika nem oldja meg a problémát. A konfliktusok kezelésében a kulcs a kommunikáció módja:  

Amikor féltékenység merül fel, közvetlen és őszinte kommunikációra van szükség a mögöttes bizonytalanságok és párkapcsolati aggodalmak kezeléséhez. 

– tanácsolja Travers.

3. Kontroll és túlzott ragaszkodás

féltékenység, párkapcsolat, pár, férfi, nő, konfliktus, kanapé, harag, vita
Néha épp a túlzott ragaszkodás szüli a távolságot
Fotó: DimaBerlin / Shutterstock

Amikor a féltékenység elhatalmasodik, hajlamosak vagyunk túl ragaszkodóvá válni, ráakaszkodni a párunkra. Állandó „Hol vagy? Mikor jössz?” üzenetek, folytonos vágy a megerősítésre, nyugtalanság, ha mással tölti az idejét. Elsőre talán tűnhet a szeretet egy nyelvének, de valójában kontroll, és ezt a párunk is érzékelni fogja. 

Egy friss tanulmány szerint a féltékenység kényelmetlen érzése kétféle stratégia felé sodorhat: 

  1. Az egyik a kapcsolat erősítésére törekszik (több figyelem, ajándékok, kedvesség).
  2. A másik viszont bűntudatkeltéssel, korlátozással próbálja megtartani a partnert. 

Bár az első pozitívabbnak tűnik az utóbbihoz képest; mindkettő manipuláció. Ha az ajándék, a figyelem hátsó szándékból, és nem tiszta szeretetből fakad, akkor ugyanúgy a féltékenység mozgatja. 

A féltékenység természetes érzés, de fontos tudni, hogy milyen könnyen átfordulhat egy romboló viselkedésbe. A játszmák, az odaszúrások és a másik kontrollálása; mind lassan mérgezik a szerelmet. 

Ha legközelebb felüti a fejét benned ez az érzés, jusson eszedbe: egy őszinte beszélgetés a pároddal, a bizalom és az önbizalom fejlesztése sokkal többet ér, mint bármilyen manipuláció. 

Így kezelheted a féltékenységet:

Így kezelheted a féltékenységet:

 

