A pszichológus elárulta: 3 jel, hogy betegesen féltékeny vagy - A kapcsolatod is rámehet

Mind ismerjük azt a szúró érzést, amikor a párunk túl lelkesen mesél valaki másról. Ahogyan az erős késztetést is, hogy egy óvatlan pillanatban belelessünk a chat-előzményeibe. A féltékenység ott lapul mindannyiunkban – egy kis dózisban természetes, de ha eluralkodik rajtunk, alattomos módon képes megmérgezni a kapcsolatunkat. Nem mindig harsány, feltűnő vagy impulzív jelenetek formájában; sokszor egyszerű szarkazmusban, apró megjegyzésekben vagy épp a túlzott ragaszkodásban ölt testet.

Féltékenység: ez a 3 viselkedés rengeteg problémát szül a párkapcsolatokban

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A pszichológia álláspontja egyöntetű: a féltékenység nem közelebb hoz, hanem inkább szakadékot teremt két ember között. Ami pedig igazán veszélyes benne, hogy gyakran úgy hisszük, a reakcióink ártalmatlanok, sőt talán még hasznosak is lehetnek.

Nézzük meg, melyek a leggyakoribb, féltékenységből fakadó viselkedések, amelyek lassan, de biztosan rombolják a párkapcsolatot.

1. Tettek, amikkel szándékosan féltékenységet szeretnél kiváltani a partneredből

Talán ismerős: egy kis flört a baráti összejövetelen, régi kapcsolatok emlegetése, vagy egy történet arról, ki csodálta meg a minap a ruhádat. Sokszor mindez nem rosszindulatból történik, hanem azért, mert szeretnénk, ha a párunk jobban értékelne minket. Vagy épp bizonyítani akarunk magunknak és a párunknak, hogy még mindig vonzóak vagyunk.

Pedig amikor valaki azt látja, hogy a párja másoktól kap figyelmet, nemhogy erősebben ragaszkodna hozzá; még kevésbé vonzódik, és elkezd érzelmileg eltávolodni.

[...] ahelyett, hogy megpróbálna gyengédebb lenni vagy bizonyítani az értékét, valószínűbb, hogy érzelmileg visszahúzódva reagál, hogy megvédje magát az esetleges elutasítástól.

– írja Mark Travers Ph.D. amerikai pszichológus a Psychology Today-en.

A féltékenység kiharcolása tehát ritkán ér célt. Inkább bizonytalanságot és távolságot szül, nem pedig mélyebb kötődést.

2. Passzív-agresszív viselkedés

„Örülök, hogy ilyen jól kijössz a kollégáiddal” – hangzik el keserű mosollyal. Vagy jön a büntető hallgatás, a hideg tekintet, az apró megjegyzések a barátaira, programjaira. Ezek a tipikus passzív-agresszív reakciók, amelyek sokszor a féltékenységből fakadnak. Könnyebb burkoltan odaszúrni, mint nyíltan kimondani, amit érzünk; hogy félünk, hogy elhanyagolnak, elfelejtkeznek rólunk, elhagynak bennünket.