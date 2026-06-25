Milyen hosszútávú kapcsolat? Ez a négy csillagjegy pillanatok alatt ráun a párjára

Miért van az, hogy egyesek hosszú távra képesek elköteleződni, mások azonban mintha pillanatok alatt kiszeretnének a partnerükből? Egyes csillagjegyek egyszerűen képtelenek kitartani.

Te is azok közé a csillagjegyek közé tartozol, akik hamar ráunnak a párjukra?

Fotó: Unslpash

Horoszkópunk nem csak életünk alakulását formálja, de jellemünket is: azt, miként állunk a sikerhez, hogy választunk párt, és bizony azt is, mennyire vagyunk kitartóak a szerelemben. Sajnos vannak, akiknek az újdonság varázsa hamar elillan, és onnantól szinte pillanatok alatt kihuny a szikra. Ők azok, akiket akár párjuk egyetlen rossz lépése is a szakítás felé terel.

Te is azok közé a csillagjegyek közé tartozol, akik hamar ráunnak a párjukra?

Nyilas csillagjegy

E csillagjegyet pillanat alatt el lehet veszíteni, ha úgy érzi: a párja korlátozza a szabadságát. Ő az, aki folyamatosan fel akarja fedezni a világot, újabb és újabb kalandokat keres, és ha ebben a párja nem partner, akkor bizony hamar a szakítás mellett dönt. Ő az, akinek egy párkapcsolatban a bizalom a legfontosabb: ha a párja folyamatosan irányítani, kontrollálni akarja, annak bizony nem lesz jó vége.

Oroszlán csillagjegy

Egy Oroszlán nem csupán szerelmet, de hűséget és imádatot vár el a párjától. Azt azonban nem bírja elviselni, ha figyelmen kívül hagyják, netán úgy kezelik, mint aki "túl sok". Olyan partnerre van szüksége, aki ünnepli az erejét, és nem olyasvalakire, aki folyamatosan versenyez vele.