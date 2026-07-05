"Undorító volt belegondolni, hogy ezek a dolgok az agyamban élnek" - 38 parazitával tért haza az utazásról egy nő

Egy nő, akinél 38 agyi parazita alakult ki, miután egy indiai út során galandféreggel fertőzött meg, egy évtizeden át rohamokkal és pszichózissal küzdött. Egy ponton már orvosai sem tudták megmondani, hogy valaha el fognak-e tűnni az agyából a paraziták.

38 agyi parazitával tért vissza a nyaralásról a nő (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

38 agyi parazitával tért vissza a nyaralásról a nő

A 42 éves, Cardiffban élő Lowri Denman 2007-ben, húszas évei közepén, barátjával két hónapos indiai útra indult. Beutazta az országot, és beleszeretett a kultúrába, és hálás volt, hogy nem kapta el a hírhedt Delhi belly-t - azt az ételmérgezést, amit sok utazó elkap, baktériumok és vírusok miatt, amelyekhez szervezetük nincs hozzászokva.

Bár Lowrit szerencsére elkerülte a betegség, 4 évvel utazása után egy méteres galandféreg távozott testéből, miután elment mosdóba. Ekkor semmilyen tünete nem volt, sőt miután orvoshoz fordult azt hitte már a legrosszabbnak vége. Azonban elviselhetetlen fejfájások kezdték el gyötörni, és 2011-ben tónusos-klónusos rohamot kapott. Azonnal orvoshoz fordult, és miután három hónapot várt az agyvizsgálatra, Lowri megtudta, hogy neurociszticerkózisa van, az agy parazitafertőzése, amelyet a sertésgalandféreg lárvái okoznak.

Undorító volt belegondolni, hogy ezek a dolgok az agyamban élnek.

- mondta a nő, aki utazása során vegetáriánus diétát tartott, hogy elkerülje a baktériumokat, de a féreg lárvái a vízben is megbújhattak.

A diagnózis felállítása után Lowrit epilepsziával kezelték, miközben az orvosok a világ minden tájáról trópusi betegségek szakértőivel konzultáltak, hogy eldöntsék, mit tegyenek a paraziták kiirtása érdekében. Mindeközben a nő élete teljesen a feje tetejére fordult, elvesztette jogosítványát, és az önállósága is csorbát szenvedett.

Lowri szteroidokat és albendazolt kapott, amelyet a parazita féregfertőzések széles skálájának kezelésére használnak. Egy ideig úgy tűnt a kezelés használ, de 2015-ben a tünetek újra fellángoltak. Az orvosok ezután egy másik féregellenes gyógyszert, a prazikvantelt is kipróbálták, és bár a paraziták száma elkezdett csökkenni, illetve az agyi duzzanat is lement, mihelyt abbahagyta a szedését állapota rohamosan romlani kezdett.

Ez legalább egy évig tartott, miközben egyre betegebb és szorongóbb lettem.

Lowri ekkor már rengeteget küzdött a mindennapi feladatokkal, arca feldagadt a gyógyszerek miatt, és szinte teljesen elhagyta régi önmagát.

Csak vissza akartam menni dolgozni. Csak egy normális életet akartam élni, és nem éreztem jól magam társaságban. Nem igazán akartam kimozdulni a házból.

Az orvosok ekkor a metotrexát, egy kemoterápiás gyógyszert adtak a nőnek, aki végül 2016 szeptemberében a neuropszichiátriai osztályra került a romló mentális állapota miatt.

Pánikrohamaim voltak, azt hittem, meghalok, azt hiszem, aztán ez paranoiába csapott át, majd előjött a pszichózis.

Ezen a ponton már senki sem tudta megmondani, hogy valaha fel fog-e épülni a fertőzésből. 2017-ben, 34 évesen végül hazaköltözött apjához, és úgy döntött újra kezébe veszi az élete irányítását.