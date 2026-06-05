Ezeken a településeken keresnek a legtöbbet, illetve a legkevesebbet az emberek

Elérhetővé vált a KSH oldalán a TIMEA, amely egy interaktív térképet jelent és azon keresztül bárki megnézheti, hogy az adott településen, megyében, régióban mennyi az átlagkereset. Az adatok meglepő eredményeket tükröznek, ugyanis a legtöbben azt gondolják, a fővárosban a legjobbak a fizetések, azonban erre a KSH adatai rácáfolnak.

A TIMEA interaktív térképen keresztül bárki megnézheti, mennyi az adott helyen élők átlagkeresete Fotó: KSH

TIMEA: kiderült a meglepő adat, nem Budapesten keresnek a legtöbbet az emberek

A KSH térképén keresztül több szempontból is meg lehet tudni, hogy hol mennyi az emberek bruttó átlagkeresete. A térkép keresőjében be lehet állítani, hogy az ország régióit, vármegyéit vagy települések kereseti adatait mutassa az ingyenes alkalmazás. Illetve azt is meg lehet adni, hogy melyik évet szeretnénk látni.

Mi a tavalyi év átlagkereseteit vizsgáltuk, azon belül is a vármegyéket, illetve a településeket egyaránt. Az alkalmazásból pedig kiderült, hogy vármegyei szinten a lista első négy helyezettje: Pest, ahol a bruttó átlagkereset 851 211 forint volt a tavalyi év során, ezt követi Győr-Moson-Sopron, ahol a munkavállalók 737 115 forintot kerestek. A sor Komárom-Esztergom vármegyével folytatódik, majd a legnagyobb átlagkeresetű vármegyék sorát Fejér zárja, ahol ez 680.039 forintot jelent.

Ezek után településekre lebontva is utánajártunk, hogy hol laknak azok, akik 2025-ben a legtöbb pénzt keresték. Ez a kimutatás már sokkal meglepőbb adatokat tartalmazott, ugyanis ez cáfolt rá arra, hogy Budapest vezeti a bruttó átlagkeresetek sorát.

A legalacsonyabb számokat vármegyei szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád mutatta, ahol 523.437 és 544.662 forint között kerestek azok, akik teljes állásban dolgoztak.

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A lista élén egy Pest vármegyei kis település áll, Telki. Itt az emberek átlagosan több mint egymillió forintot visznek haza, sőt a közvetlen közelében elhelyezkedő Budajenőn is hasonló a helyzet, ahol az átlagkereset szintén megütötte az egymilliós összeghatárt, ahogy Nagykovácsi és Üröm is.

Szintén meghaladják az egymilliós átlagfizetést Budaörs és Herceghalom lakosai. Azonban ezeket a településeket követő községek sem maradnak sokkal, ugyanis Pakson, Biatorbágyon, Szadán, valamint Veresegyházán is 900 ezer forint felett volt 2025-ben a bruttó átlagkereset.