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Ezeken a településeken keresnek a legtöbbet, illetve a legkevesebbet az emberek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors átlagkereset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 05. 20:25
KSHtérképtelepüléspénz
Új adatbázissal bővült a KSH kínálata. A TIMEA interaktív térkép segítségével bárki megnézheti, hol mennyit keresnek az emberek. Az adatok több esetben is rácáfolnak a közhiedelemre: nem Budapest vezeti a bérlistát.
Bors
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Elérhetővé vált a KSH oldalán a TIMEA, amely egy interaktív térképet jelent és azon keresztül bárki megnézheti, hogy az adott településen, megyében, régióban mennyi az átlagkereset. Az adatok meglepő eredményeket tükröznek, ugyanis a legtöbben azt gondolják, a fővárosban a legjobbak a fizetések, azonban erre a KSH adatai rácáfolnak. 

TIMEA
A TIMEA interaktív térképen keresztül bárki megnézheti, mennyi az adott helyen élők átlagkeresete  Fotó: KSH

TIMEA: kiderült a meglepő adat, nem Budapesten keresnek a legtöbbet az emberek

A KSH térképén keresztül több szempontból is meg lehet tudni, hogy hol mennyi az emberek bruttó átlagkeresete. A térkép keresőjében be lehet állítani, hogy az ország régióit, vármegyéit vagy települések kereseti adatait mutassa az ingyenes alkalmazás. Illetve azt is meg lehet adni, hogy melyik évet szeretnénk látni. 

Mi a tavalyi év átlagkereseteit vizsgáltuk, azon belül is a vármegyéket, illetve a településeket egyaránt. Az alkalmazásból pedig kiderült, hogy vármegyei szinten a lista első négy helyezettje: Pest, ahol a bruttó átlagkereset 851 211 forint volt a tavalyi év során, ezt követi Győr-Moson-Sopron, ahol a munkavállalók 737 115 forintot kerestek. A sor Komárom-Esztergom vármegyével folytatódik, majd a legnagyobb átlagkeresetű vármegyék sorát Fejér zárja, ahol ez 680.039 forintot jelent.

Ezek után településekre lebontva is utánajártunk, hogy hol laknak azok, akik 2025-ben a legtöbb pénzt keresték. Ez a kimutatás már sokkal meglepőbb adatokat tartalmazott, ugyanis ez cáfolt rá arra, hogy Budapest vezeti a bruttó átlagkeresetek sorát. 

A legalacsonyabb számokat vármegyei szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád mutatta, ahol 523.437 és 544.662 forint között kerestek azok, akik teljes állásban dolgoztak. 

TOP 10: ezeken a településeken keresnek a legtöbbet a magyarok

A lista élén egy Pest vármegyei kis település áll, Telki. Itt az emberek átlagosan több mint egymillió forintot visznek haza, sőt a közvetlen közelében elhelyezkedő Budajenőn is hasonló a helyzet, ahol az átlagkereset szintén megütötte az egymilliós összeghatárt, ahogy Nagykovácsi és Üröm is. 

Szintén meghaladják az egymilliós átlagfizetést Budaörs és Herceghalom lakosai. Azonban ezeket a településeket követő községek sem maradnak sokkal, ugyanis Pakson, Biatorbágyon, Szadán, valamint Veresegyházán is 900 ezer forint felett volt 2025-ben a bruttó átlagkereset. 

 Település Bruttó átlagkereset 2025-ben (Forrás: KSH/ TIMEA)
1.Telki

1 157 319 Ft/fő/hó

2.Budajenő

1 115 296 Ft/fő/hó

3.Nagykovácsi 

1 109 375 Ft/fő/hó

4. Üröm

1 086 315 Ft/fő/hó

5. Herceghalom

1 058 325 Ft/fő/hó

6. Budaörs

1 000 297 Ft/fő/hó

7.Paks

998 071 Ft/fő/hó

8.Biatorbágy

964 931 Ft/fő/hó

9. Szada

959 633 Ft/fő/hó

10.Veresegyház

953 968 Ft/fő/hó

Attól függetlenül, hogy a legalacsonyabb kereseti lehetőségeket mutató vármegyék közé legfőképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg tartozik, az a település, ahol a legkisebbek az átlagfizetések, Borsod-Abaúj-Zemplénben van. Tornanádaska 807 fős községe zárja a kereseti listát, ahol a havi bruttó átlagkereset mindössze 204.457 forint. A tőle nem messze lévő Rakackán pedig átlagosan 231.560 forintot keresnek a lakosok. 

 

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