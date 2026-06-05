Ezeken a településeken keresnek a legtöbbet, illetve a legkevesebbet az emberek

Elérhetővé vált a KSH oldalán a TIMEA, amely egy interaktív térképet jelent és azon keresztül bárki megnézheti, hogy az adott településen, megyében, régióban mennyi az átlagkereset. Az adatok meglepő eredményeket tükröznek, ugyanis a legtöbben azt gondolják, a fővárosban a legjobbak a fizetések, azonban erre a KSH adatai rácáfolnak.
A KSH térképén keresztül több szempontból is meg lehet tudni, hogy hol mennyi az emberek bruttó átlagkeresete. A térkép keresőjében be lehet állítani, hogy az ország régióit, vármegyéit vagy települések kereseti adatait mutassa az ingyenes alkalmazás. Illetve azt is meg lehet adni, hogy melyik évet szeretnénk látni.
Mi a tavalyi év átlagkereseteit vizsgáltuk, azon belül is a vármegyéket, illetve a településeket egyaránt. Az alkalmazásból pedig kiderült, hogy vármegyei szinten a lista első négy helyezettje: Pest, ahol a bruttó átlagkereset 851 211 forint volt a tavalyi év során, ezt követi Győr-Moson-Sopron, ahol a munkavállalók 737 115 forintot kerestek. A sor Komárom-Esztergom vármegyével folytatódik, majd a legnagyobb átlagkeresetű vármegyék sorát Fejér zárja, ahol ez 680.039 forintot jelent.
Ezek után településekre lebontva is utánajártunk, hogy hol laknak azok, akik 2025-ben a legtöbb pénzt keresték. Ez a kimutatás már sokkal meglepőbb adatokat tartalmazott, ugyanis ez cáfolt rá arra, hogy Budapest vezeti a bruttó átlagkeresetek sorát.
A legalacsonyabb számokat vármegyei szinten Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés és Nógrád mutatta, ahol 523.437 és 544.662 forint között kerestek azok, akik teljes állásban dolgoztak.
A lista élén egy Pest vármegyei kis település áll, Telki. Itt az emberek átlagosan több mint egymillió forintot visznek haza, sőt a közvetlen közelében elhelyezkedő Budajenőn is hasonló a helyzet, ahol az átlagkereset szintén megütötte az egymilliós összeghatárt, ahogy Nagykovácsi és Üröm is.
Szintén meghaladják az egymilliós átlagfizetést Budaörs és Herceghalom lakosai. Azonban ezeket a településeket követő községek sem maradnak sokkal, ugyanis Pakson, Biatorbágyon, Szadán, valamint Veresegyházán is 900 ezer forint felett volt 2025-ben a bruttó átlagkereset.
|Település
|Bruttó átlagkereset 2025-ben (Forrás: KSH/ TIMEA)
|1.
|Telki
1 157 319 Ft/fő/hó
|2.
|Budajenő
1 115 296 Ft/fő/hó
|3.
|Nagykovácsi
1 109 375 Ft/fő/hó
|4.
|Üröm
1 086 315 Ft/fő/hó
|5.
|Herceghalom
1 058 325 Ft/fő/hó
|6.
|Budaörs
1 000 297 Ft/fő/hó
|7.
|Paks
998 071 Ft/fő/hó
|8.
|Biatorbágy
964 931 Ft/fő/hó
|9.
|Szada
959 633 Ft/fő/hó
|10.
|Veresegyház
953 968 Ft/fő/hó
Attól függetlenül, hogy a legalacsonyabb kereseti lehetőségeket mutató vármegyék közé legfőképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg tartozik, az a település, ahol a legkisebbek az átlagfizetések, Borsod-Abaúj-Zemplénben van. Tornanádaska 807 fős községe zárja a kereseti listát, ahol a havi bruttó átlagkereset mindössze 204.457 forint. A tőle nem messze lévő Rakackán pedig átlagosan 231.560 forintot keresnek a lakosok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.