Sorsfordító hetek jönnek: 6 csillagjegy életébe végre visszatér a boldogság, mindennek vége, ami eddig fájt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 18:30
Különleges kozmikus együttállás bolygatja meg a mindennapjainkat, hat csillagjegy számára most jött el a Kánaán. Június 13-ig olyan szerencsesorozat köszönt be az életükbe, amire álmukban sem mertek gondolni.
Mindenki kapaszkodjon meg, mert az asztrológia ritkán látható módon alakítja át a párkapcsolatokat, a családi életet és a pénztárcák tartalmát. A Vénusz – a szerelem és a bőség bolygója – a Rákba vonult, ami miatt a fészekrakás, az otthon melege és a legszűkebb családi kötelékek kerülnek a fókuszba. Ezzel egy időben a harcias Mars a Bikába fészkelte be magát, ami kőkemény védelmet és anyagi biztonságot követel. Mivel a Vénusz uralja a Bikát, most egyértelműen a szerelem bolygója diktálja a tempót. Kevésbé vágyunk majd a külső zajra, inkább a négy fal között keressük a boldogságot. Hat csillagjegynek azonban ez az időszak maga lesz a megváltás!

Horoszkóp: a Vénusz és a Mars együttállása miatt ez a hat csillagjegy június közepéig a fellegekben jár majd / Fotó: 123RF

Mutatjuk a hat csillagjegyet, akik június 13-ig az egekben érezhetik magukat

Rák

A Vénusz három hétre beköltözik a jegyükbe, így most bárkit az ujjuk köré csavarhatnak. A Vénusz lehetővé teszi a Rákok számára, hogy fantasztikusan elragadóak legyenek a jegyükben való tartózkodása alatt. Itt az idő a fontos üzleti és szerelmi tárgyalásokra, mert most képtelenség nekik nemet mondani. Csak a hisztit és a mártírkodást kell elengedniük a teljes sikerhez!

Kos

A Kosok most mindennél jobban vágynak a családi fészek biztonságára, és a szeretteik el is halmozzák őket törődéssel. Bár az olyan apróságok, mint az elhagyott fogkrémes kupak, most is felhúzhatják őket, a bolygók gyorsan elsimítanak minden vitát.

Mérleg

A Mérlegek karrierje rakéta üzemmódba kapcsol: megkapják azt a pluszt, amit a mai fiatalok csak úgy neveznek, megjön a „rizz” – vagyis az elsöprő sárm. Május végén a feletteseik is sokkal lágyszívűbbek lesznek velük, így bármit elérhetnek. Mivel a csoda csak három hétig tart, most kell lépniük!

Bak

A ridegnek hitt Bakok most teljesen kivetkőznek önmagukból és szerelmes hangulatba kerülnek. Az előttünk álló hetek tökéletesen alkalmasak lesznek egy forró, titkos hétvégi elszökésre a kedvesükkel, ráadásul a nyilvánosság előtt is mágnesként vonzzák majd az embereket.

Skorpió

A Skorpiók tüskés stílusa a múlté. Június elejéig sokkal diplomatikusabb, lágyabb hangnemet ütnek meg mindenkivel, ami igazi felüdülés lesz a környezetüknek. Ez a tökéletes pillanat arra, hogy messzire utazzanak és végre teljesen kieresszék a gőzt.

Halak

A Halak valóságos kreatív bombaként indítják az időszakot, különösen az írással vagy művészettel foglalkozók. A szerelmi életük harmonikussá és mélyen romantikussá válik – most minden randi telitalálat lesz – írja a Your Tango.

 

