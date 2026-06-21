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Medencében fürdő pár a horoszkópban.

Nagy szerelmi horoszkóp 2026: ennek a 3 csillagjegynek idén nyáron megkérik a kezét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors asztrológia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 08:00
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Ideje lefoglalni a következő időpontot a manikűrösödhöz, mert hamarosan rengeteg képet akarsz majd lőni a kezeidről! Legalábbis akkor, ha szerepelsz a horoszkóp következő listáján. Ugyanis ennek a 3 csillagjegynek idén nyáron szinte biztos, hogy bekötik a fejét.
Boncza Léda
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Megvan már a közös külföldi nyaralás időpontja? Ha igen, kezdhetsz gyanakodni! Nincs alkalmasabb hely és idő, mint egy romantikus tengerparti naplemente. Ő letérdel a finom, fehér homokba, amíg a te talpadat a langyos hullámok csiklandozzák. Tökéletes pillanat! A horoszkóp most segít egy kicsit felkészülni: ha te is a 3 csillagjegy egyikének képviselője vagy, a legszebb ruháidat csomagold a bőröndödbe! Igen valószínű, hogy lánykérés történik.

Lánykérés a horoszkópban.
Ennek a 3 csillagjegynek hamarosan nagy valószínűséggel megkérik a kezét a horoszkóp szerint.
Fotó: 123RF
  • 3 csillagjegyre igazán romantikus nyár vár 2026-ban.
  • Párkapcsolatuk fordulathoz érhet a meleg hónapok valamelyikében.
  • A horoszkóp szerint nagy az esély egy lánykérésre.

Szerelmi horoszkóp 2026: ennek a 3 csillagjegynek most megkérhetik a kezét

Rák csillagjegy

A Rák az utóbbi hónapokban úgy érezhette, felült az élet legveszélyesebb érzelmi hullámvasútjára, amiről nincs leszállás. Hamarosan azonban kiszállhat a körforgásból, amely őrületbe kergette. Kapcsolata stabil lábakra áll. Mi több, párja megért mindent, ami korábban feszültséget okozott közöttük. Tisztánlátásának köszönhetően pedig egyre többet gondol majd a közös jövőre – és ennek hangot is ad.

A csillagok állása szerint egy meghitt, bensőséges pillanatban a lánykérés gondolata is megfogalmazódhat a Rák társának fejében. Ha az illető elhatározza magát, a Rák egy őszinte, intim vallomás keretein belül kaphatja meg az örök életet ígérő gyűrűt.

Kos csillagjegy

A Kos csillagjegy gondolkodásmódjában 2026 nyarán változás áll be. Kezdi úgy érezni, készen áll a következő lépésre. Komolyabb elköteleződésre vágyik, és ezt a párja is megérzi.

A nyár folyamán egy romantikus randevú vége felé előkerülhet a gyűrű. A lánykérés a Kos és párja szívében is egy régóta érlelődő, tudatos döntés eredményeként születik meg. A pillanat egy tökéletes beteljesülés lehet mindkettejük számára.

Oroszlán csillagjegy

Az Oroszlánnak most egy igazán jó hírrel szolgálhat a horoszkóp. A csillagjegy, aki mindenkinél jobban rajong a nagy gesztusokért, 2026 nyarán végre megkapja, amire vágyik. Párkapcsolata jobban elmélyül, mint eddig valaha. Szíve választottja úgy dönthet: szeretné hivatalosan is összekötni vele életét, és szeretteik körében megünnepelni szerelmüket.

A horoszkóp jóslata szerint a lánykérés egy nyaralás során történhet, ahol minden adott az Oroszlán álmaiban látott, mesébe illő pillanathoz. Ez lehet a csillagjegy nyarának, de akár egész évének legszebb és legemlékezetesebb meglepetése.

Az alábbi videóra kattintva megtudhatod, mely jegyek illenek hozzád az asztrológia alapján:

Nézd meg, mi vár még a csillagjegyedre 2026-ban a horoszkóp szerint:

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu