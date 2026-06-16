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A horoszkóp szerint legrosszabb testvérek.

Ezt a 3 csillagjegyet a legnehezebb elviselni testvérként – Igazi kihívás mellettük felnőni

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 18:00
csillagjegyhoroszkóp
Bár a testvéri kötelék az egyik legerősebb emberi kapcsolat, nem mindenki teljesít ugyanolyan jól ebben a szerepben. A horoszkóp szerint ugyanis egyes csillagjegyek borzalmas testvérek, akik mellett rettentően nehéz felnőni. Vajon te is megnehezítetted a tesód életét?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Ki az, aki mindig elkunyerálta a kedvenc ékszeredet, magára kapta a legdivatosabb felsődet, kikotyogta a titkaidat, vagy beárult a szülőknél? Netán te voltál az az ördögi testvér, aki úgy bosszantotta a másikat, mintha fizetnének érte? A horoszkóp szerint, míg egyesek túlságosan uralkodóak vagy versengők, mások rendkívül sértődékenyek. Sőt, léteznek olyanok is, akik annyira önállóak, hogy megfeledkeznek a családi kötelékről. Ezért nézzük is, mely csillagjegyek teljesítenek pocsékul a testvéri szerepben!

A horoszkóp szerint veszekedő testvérek.
Vajon a horoszkóp szerint te is rossz testvér vagy? / Fotó: Shutterstock 
  • Egyesek a szüleik teljes figyelmére vágynak.
  • Mások birtokolni szeretnék a testvérüket.
  • Van egy csillagjegy, aki mindenben jobb akar lenni a testvérénél.

Horoszkóp: ez a 3 csillagjegy a testvére idegeire megy

A sors csodálatos ajándéka egy testvér, akivel örök szövetséget köthettünk, és számíthatunk egymásra még a legnehezebb időkben is. A horoszkóp szerint azonban míg egyesekből csodálatos testvér válik, mások nem rendelkeznek az ehhez szükséges tulajdonságokkal, azaz elegendő türelemmel, empátiával vagy segítőkészséggel. De vajon kik azok, akik mellett rendkívül nehéz a gyerekkor, sőt, felnőttként sem leányálom az élet? Ez a 3 csillagjegy a legrosszabb testvér!

Skorpió csillagjegy

A Skorpiók híresek a végletességükről és a szenvedélyességükről, ami nagyon könnyen a családi dinamika felborulásához és vitákhoz vezethet. Ennek fényében igazi kihívás mellettük az élet. Gyerekként is folyamatos figyelemre vágynak, ezért könnyedén megsértődnek, ha a szülők a testvérükkel is időt töltenek. Sőt, ki nem állhatják, ha a játékaikon vagy a cukorkájukon osztozniuk kell. Mivel rendkívül mély érzésűek, ha úgy érzik, hogy a testvérük megbántotta őket, képesek bosszút állni. Lehet, hogy a másik játékát teszik tönkre, vagy hajhúzogatásba kezdenek. Emellett versengő természetűek, állandóan testvéri rivalizálásba bonyolódnak.

A horoszkóp szerint veszekedő lánytestvérek..
Van egy csillagjegy, aki mindenben jobb akar lenni a testvérénél / Fotó: Shutterstock 

Bika csillagjegy

A Bikákról köztudott, hogy rendkívül makacsak, ezért ha valamit a fejükbe vesznek, ahhoz foggal-körömmel ragaszkodnak. És bár az emberi kapcsolatokban hihetetlenül fontos szerepet játszik a kompromisszumkötés, ők egyszerűen képtelenek rá. Emellett nehezen viselik, ha a testvérük mással is barátkozik, ugyanis birtoklási vágy lesz úrrá rajtuk. Sőt, a tárgyaikhoz is nagyon tudnak kötődni, így nem szívesen osztják meg azokat mással. Számukra is lényeges a szülői szeretet és figyelem, amiből sokkal többet akarnak, mint amennyit a másik gyerek kap. Az állandóságban és a stabilitásban hisznek, ami szintén gondot jelenthet.

Kos csillagjegy

A Kosokkal sem könnyű az élet, akik még a testvéreikkel szemben is rendkívül türelmetlenek, és nagyon rosszul viselik, ha a dolgok nem az ő elképzeléseik szerint alakulnak. A Skorpiókhoz hasonlóan ég bennük a bizonyítási vágy, és állandóan versengeni akarnak a testvérükkel. Emellett nagyon csökönyösek, ami miatt szinte lehetetlen kompromisszumot kötni velük. Kötik az ebet a karóhoz, és nem engedik, hogy a másik fél akarata is érvényesüljön. Teljes gőzzel mennek bele egy konfliktusba, és bármilyen szituációban kiállnak a vélt igazuk mellett. Bár őszinték, olykor túlságosan nyersek, amivel könnyedén megbánthatják a másikat.

Az alábbi videóból még többet tudhatsz meg a csillagjegyekről:

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