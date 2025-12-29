Ha ezek a csillagjegyek testvérek, garantált a feszültség

Kíváncsi vagy arra, hogy a testvéreddel jó párost alkottok-e? Esetleg érdekel, hogy a gyerekeid megtalálják-e valaha a közös hangot? Akkor nézzük, hogy a horoszkóp alapján mely csillagjegyek között robbanhat ki a legkönnyebben testvérháború!

A horoszkóp szerint bizonyos csillagjegyek a legrosszabbat hozzák ki egymásból.

Fotó: Shutterstock

A két legönfejűbb csillagjegy között eget rengető viták robbanhatnak ki.

Másik két jegy azért nem jön ki egymással, mert túlságosan eltérő személyiségek.

A harmadik legrosszabb testvérpárost a legérzelmesebb és a leglogikusabb csillagjegy alkotja.

A horoszkóp szerint ezek a testvérpárok egymás idegeire mennek

Legyen szó testvérekről, újonnan szerzett barátokról vagy munkatársakról, vannak olyan csillagjegyek, amelyek egyáltalán nem kompatibilisek egymással. Míg egyesek nagyon könnyedén lépnek kapcsolatba szinte bárkivel, másoknak nehezükre esik a kommunikáció. Ennek fényében az asztrológia, ahogy választ adhat arra, hogy kivel alakíthatsz ki erős, szerelmi köteléket, úgy képes megjósolni azt is, hogy kik a legrosszabb testvérpárok. Lássuk tehát, mit mond a horoszkóp!

Kos csillagjegy és Bika csillagjegy

Köztudott, hogy a Kosok és a Bikák is a legmakacsabb csillagjegyek táborát erősítik, ezért nem véletlen, hogy az ő kapcsolatukat folyamatos viszály jellemzi. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy egy-egy vita akár csúnyán elfajulhat, amit a szeretteik szájtátva hallgatnak végig. Mivel mindkettőjük szereti befolyásolni a dolgok alakulását, egyikük sem ismeri be, ha a másiknak igaza van.

Ikrek csillagjegy és Szűz csillagjegy

Az Ikrek és a Szüzek az eltérő személyiségük miatt nincsenek összhangban egymással. Míg az Ikrek egy szabadszellemű, kissé kaotikus csillagjegy, addig utóbbi szereti a rendszerességet és nagyon szabálykövető. Egyes helyzetekben ez a két jegy ugyan jól kijön egymással, de testvérként igen mérgezővé válhat a kapcsolatuk, mivel egyikőjük sem képes megérteni a másikat. Nem arról van szó, hogy utálják egymást, csupán túlságosan különbözőek ahhoz, hogy nagyon jóban legyenek.

Rák csillagjegy és Vízöntő csillagjegy

Ha valódi ellentétekről van szó, akkor annak a tökéletes megtestesítője a Rák és a Vízöntő csillagjegy. Amíg a Rákokat gyakran az érzelmeik vezérlik, addig a Vízöntők logikus gondolkodásukra hagyatkoznak. A Rákok állandóan érzelmi hullámokat élnek át, ezért a Vízöntők túlságosan érzékenynek és idegesítőnek találják őket. Emellett a Rákoknak nehezükre esik bizalmi kapcsolatot kiépíteniük Vízöntő testvérükkel, mivel nem tudják, hogy a másik éppen mit érez.