3 csillagjegy, aki imád a figyelem középpontjában lenni – Bármit megtesz, hogy észrevegyék

Nincs ember, aki ne vágyna olykor egy kis figyelemre. Mindenki szeretné, hogy értékeljék kemény munkáját, képességeit vagy épp humorát. Azonban a csillagjegyek között szerepel három, akinek ez a bizonyos kis figyelem nem elegendő. Számukra pár bámuló tekintet létszükséglet, akárcsak másnak a víz vagy az alvás. Ha pedig nem kapják meg, éppúgy küzdenek érte, mintha csak az életük múlna rajta. A horoszkóp elárulja, kikről van szó!

A horoszkóp szerint ez a 3 csillagjegy a legfigyeleméhesebb mind közül.

Fotó: Thanumporn Thongkongkaew

Minden embernek szüksége van az elismerésre.

Azonban 3 csillagjegy versenyt űz abból, hogy kiharcolja azt magának.

Képesek bármit feláldozni a figyelem oltárán.

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Oroszlán csillagjegy

Valószínűleg senkit nem lep meg, hogy a horoszkóp ezen listájának első helyét az Oroszlán nyerte el. Aki ismeri a csillagjegy akár csak egy képviselőjét, pontosan tudja, hogy számára a színpad közepe a természetes élőhelyet jelenti. Így hát általában nem is kell túl sok követ megmozgatnia azért, hogy magára vonja környezete tekintetét. Általában elég megjelennie ahhoz, hogy megkapja, amit akar – az osztatlan figyelmet mindenkitől, aki a szobában tartózkodik.

Egy pillanatig sem kell aggódni miatta; ha ne adj’ isten nem kap elég visszajelzést a társaságától, akkor sem fog csendben figyelni. Egy-két szellemes kommenttel vagy pár poénnal gyorsan gondoskodik róla, hogy észrevegyék, milyen különleges és szórakoztató személyiség is ő.

Kos csillagjegy

A Kos már más tészta. Ő nem igazán kapkod a strázsáló szempárok után. Ennek ellenére megkapja őket. Túl hirtelen, intenzív és őszinte ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja bárki is. Az esetek többségében radikális véleményének köszönhetően nyeri el a legfeltünőbbnek járó címet. Ő maga azonban úgy van vele: ilyen a csúf igazság. Nem mindenkinek tetszik.

Egy Kos jegyű azt szereti, ha történik körülötte az élet. Nem akar malmozni, csendben mélázni, ezért ha kell, kezébe veszi az irányítást, és gondoskodik róla, hogy felpörögjenek a dolgok. A Kos körül tapintható feszültséget generál az, hogy nem igazán foglalkoztatja, pozitív vagy negatív-e a visszhang, ami megszólalását követi. A lényeg, hogy kifacsarjon a közönségből valamilyen reakciót.