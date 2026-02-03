Ami a szívükön, az a szájukon: 3 csillagjegy, akinek nagyon nehéz elviselni a modorát

Ezek az állatövi jegyek nem feltétlenül rosszindulatúak, csak nem szeretik véka alá rejteni a véleményüket. Így, ha valóban az álláspontjukra vagy kíváncsi, akkor ne félj, ők kerek perec kimondják, amit gondolnak. De vajon kik a legudvariatlanabbak a horoszkóp szerint?

A horoszkóp szerint egyes csillagjegyek hajlamosabbak a goromba viselkedésre.

Minden csillagjegynek van egy jellegzetes modora, míg egyesekre kedvesség és szelídség jellemző, másokra határozottság és merészség. Az udvariasság (vagy annak hiánya) a Merkúr-horoszkópra vezethető vissza, ami szerint egyes állatövi jegyeknek nem sok jutott az együttérzésből és a tapintatból. Nézzük tehát, hogy kik azok, akik az udvariassági listán az utolsó helyen állnak!

Vízöntő csillagjegy: nem tűrnek ellentmondást

Bár a Vízöntők barátságosak, az igazságosság hívei, ezért nem rejtik véka alá a véleményüket. Először rendkívül udvariasnak tűnhetnek, ami azonban pillanatok alatt megváltozhat, ha úgy érzik, hogy nem osztozol a véleményükben. A jegy szülöttei folyamatosan valamin törik a fejüket, ezért megeshet, hogy egyáltalán nem figyelnek oda a másikra. Nem félnek megosztani a gondolataikat a környezetükkel, legyenek bármilyen sértőek. Ha nyíltan más álláspontot képviselsz, mint ők, abban bizony nem lesz köszönet.

Kos csillagjegy: nem ismerik az illemet

A bátor és magabiztos Kosok imádják az énidőt, ezért nem sokszor látni őket társaságban, ami miatt nem tudnak különbséget tenni az udvarias és udvariatlan viselkedés között. Mindig azt csinálják, amihez kedvük van, amibe téged is könnyedén belerángatnak. Sosem kérdezik meg, hogy lenne-e kedved egy adott dologhoz, helyette inkább elkezdenek utasítgatni. És bár alapvetően kedves emberek, egy másodpercet sem vesztegetnek az udvariasságra.

Skorpió csillagjegy: gyűlölik a bájcsevejt

A legtüzesebb csillagjegy is felkerült a listára, akik számára a „kedves” szó teljesen semmitmondó. Nekik az a legfontosabb, hogy hitelesnek tartsák őket. Ha a házigazda szerepébe bújnak, akkor le tudnak venni a lábadról, azonban a formálisabb helyzetekben előtör belőlük a nyers őszinteség, és nem fogják vissza magukat. Gyűlölik a bájcsevejt, mivel erős, mély kapcsolatokat szeretnének kialakítani másokkal. Így néha túl intenzívnek tűnhetnek, de a szükség órájában igazi barátokként viselkednek.