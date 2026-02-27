Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Szerelmet hoz a lágy tavaszi szél: 3 csillagjegy, akire idén rátalál a boldogság

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 09:15
Szerelem van a levegőben, legalábbis a csillagok állása szerint. A tavasz nemcsak a természetet, hanem az érzelmeket is felkavarhatja, és bizonyos csillagjegyek most különösen erős kapcsolati energiákat élhetnek meg a horoszkóp szerint.
  • A tavaszi időszakban több csillagjegy életében erősödnek a kapcsolati és ismerkedési energiák.
  • A Bika, a Rák és a Mérleg most könnyebben nyithat, és nagyobb eséllyel találhat rá a nagy ő-re.

Sokan érezzük a tavasz közeledtét; a testünket egyfajta belső nyughatatlanság járja át és azon kaphatjuk magunkat, hogy áhítozunk valakinek az érintésére. Mit tehetnénk, hiszen az év ezen szakában szinte törvényszerűen benne van a levegőben a szerelem. A horoszkóp szerint három csillagjegynek már nem kell folyton a társkereső appokat nyomkodnia, a sors ugyanis a képernyőn túl is tartogat számukra valami sokkal valóságosabbat.

Horoszkóp szerint összeillő szerelmespár a tengerparton ölelkezve
A horoszkóp szerint a tavaszi időszak különösen kedvez a romantikus találkozásoknak és az új kapcsolatok kialakulásának három csillagjegy életében.
Fotó: Shutterstock 

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy, akit idén eltalál Ámor nyila

Ha az elmúlt hetekben nyitottabbnak érzed magad a szerelemre, vagy csak gyakrabban akad meg a szemed valakin, az nem véletlen: most több csillagjegy is olyan érzelmi lendületet kaphat, amely megkönnyíti az új kapcsolatok kialakulását.

Bika csillagjegy

Ha Bika jegyben születtél, valószínűleg nem jellemző rád, hogy fejest ugranál az ismeretlenbe egy kedves mosolyért. Szereted tudni, hányadán állsz a kiválasztottaddal, és fontos számodra, hogy a másik ne csak ígérgessen, hanem ott is legyen, ha szükség van rá. A megbízhatóság fontos számodra, idén tavasszal pedig pont ez a kiszámíthatóság válik a legvonzóbb tulajdonságoddá.  Ha úgy érzed, hogy valaki végre „egy nyelvet beszél veled”, ne keress benne hibát, csak hagyd, hogy történjenek a dolgok. Ebben most a csillagok is melletted állnak, így a magad köré felhúzott falak végre könnyen leomolhatnak.

Rák csillagjegy

A Rákoknál az érzelmi mélység sosem kérdés, inkább az a baj, hogy néha túl mélyre ássák magukat. Ezzel ők is tisztában vannak, így gyakran óvatosak. Annyira félnek a csalódástól, hogy inkább előre behúzzák a kéziféket. Idén tavasszal azonban a bolygók nem hagyják, hogy a Rákok háttérbe húzódjanak.

Ha Rák csillagjegyben születtél, most nyugodtan merj beszélni az érzéseidről. A tavaszi telihold energiája segít abban, hogy megtaláld az egyensúlyt az önvédelem és a teljes odaadás között.

Mérleg csillagjegy

Neked lételemed a kapcsolódás, de valljuk be, néha hajlamos vagy elveszni a részletekben vagy a megfelelési kényszerben. A csillagjegyek közül te vagy az, aki a leginkább értékeli a harmóniát és a minőségi kommunikációt, és most pontosan ezt fogod visszakapni a sorstól. Ha valakivel órákig tudsz beszélgetni úgy, hogy észre sem veszitek az idő múlását, könnyen lehet, hogy nagy ő ül veled szemben. Légy nyitott az új ismeretségekre, mert a sors most tálcán kínálja a lehetőséget a közös folytatáshoz. Készen állsz rá?

Nézd meg a videót és tudd meg, rád talál-e a szerelem 2026-ban:

