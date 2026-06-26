Ők a leghevesebb csillagjegyek: képtelenek kordában tartani a dühüket

Mindenki másképp kezeli a dühöt: van, aki magában forrong, míg mások egy pillanat alatt robbannak. Most felfedjük, mely csillagjegyek a leghevesebbek, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretnék, vagy épp kihozzák őket a sodrukból.

3 csillagjegy, aki a legrosszabbul kezeli a dühét: majd felrobbannak

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Horoszkópunk nem csak sorsunk alakulását befolyásolja, de bizony a jellemünket is: így azt is, miként viszonyulunk a dühhöz. Most felfedjük, kik a leghevesebbek, akik fújtatnak, és akik körül kő kövön nem marad, ha kiakadnak.

Ők a leghevesebb csillagjegyek

Skorpió csillagjegy

E jegy nem egyszerűen dühös lesz : ha valakire megorrolnak, az azonnal a bosszújuk célpontjává válik. Nyugodtan kijelenthetjük: ennél rosszabb nem is történhet valakivel. A Skorpiók bosszúja ugyanis mélyreható és hosszú távú. Nem azonnal csapnak le, hanem akkor, amikor a legnagyobb kárt tudják okozni ezzel. E jegy nem dühöng hangosan, látványosan, hallgatása azonban mindent elmond. Ha valaki elárulja, a Skorpió abban a pillanatban elvágja magát a külvilágtól. Onnantól nem szól semmit, és az arcáról sem lehet leolvasni, mi zajlik a mélyben.

Oroszlán csillagjegy

E büszke, tűz elemű jegy abban a pillanatban dühöngeni kezd, hogy azt érni, nem kapja meg a megfelelő tiszteletet. Dühe nem személyes, hanem látványos, nem csak a célpontjának szól, hanem minél nagyobb közönségnek. Az Oroszlán nem egyszerűen ingerült lesz, hanem fenevadként kezd el őrjöngeni, és teljes megadást és bocsánatkérést követel meg a másik féltől. Ugyanakkor látványos, teátrális dühük ugyanolyan gyorsan képes elillanni is.