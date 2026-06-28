3 csillagjegy, akinek alaposan felkavarja az életét az eperhold

A telihold az asztrológiában mindig valamilyen változás beteljesedése, beérése, a holdciklus csúcspontja. Mint ilyen, mindenkire hatással van, azonban három csillagjegy kiváltképp úgy érezheti: az univerzum jobban felkavarja az állóvizet, mint kellene.
A következő telihold június 30-án, a hónap utolsó napján érkezik, és igazán különleges lesz. az indián kultúrában az eperhold nevet kapta az ekkortájt érő gyümölcs miatt, és ugyancsak ennek köszönhetően a bőséggel, a jóléttel és a hálával kötötték össze ezt az időszakot. Most azonban más hatások is érvényesülnek, amik megkavarják a képletet a horoszkópunkban: a telihold ugyanis egybeesik a retrográd Merkúr kezdetével, ami mindig megtorpanást és kommunikációs hibákat, félreértéseket hoz. Ráadásul ekkor lép több mint egy évtizede először a Jupiter a magabiztos Oroszlánba, ráadásul a forrófejű Mars és a kaotikus Uránusz együttállása is okoz majd jó pár galibát. Lássuk, kiknek kavar be az univerzum a legjobban!
Itt az ideje, hogy szembenézz a titkaiddal, valamint azokkal a múltbéli terhekkel, amiket végre valós fényben láthatsz. Sajnos azonban a heves Mars komolyan bekavarhat, így a legjobb lesz, ha önfegyelmet gyakorolsz a következő napokban, és hirtelen döntések helyett alaposan és higgadtan átgondolod, mit is kell tenned.
Az előtted álló időszak a kapcsolataid körül kavarhat be igen alaposan. Talán már most érzed, hogy mintha háromfelé szakadnál. egyszerre próbálsz megfelelni másoknak, teljesíteni az ő kéréseiket, mindeközben magadra is szeretnél figyelmet fordítani, valamint a munkádról sem feledkezhetsz meg. Szerencsére sokkal több erőforrással rendelkezel, mint azt eddig hitted. Csupán annyi a feladatod, hogy felismerd, mik a prioritásaid, illetve mennyi az, amit tudsz másoknak nyújtani.
A telihold időszaka az önreflexióról szól majd számodra. Úgy érzed, mintha a környezetedben mindenki tükörként szolgálna, ami megmutatja, milyennek látnak téged. Vigyázz! Ha nem koncentrálsz eléggé arra, amit te tudsz magadról, ez a sok külső visszajelzés identitáskrízist okozhat, amiből garantáltan nem jössz ki jól!
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