Ezért hat ránk ennyire a telihold – testünk, lelkünk, és a farkasember legenda titkai

A telihold köztudottan hatással van a szervezetünkre.

Ennek egyik oka, hogy a testünk 60-70 százaléka víz.

A telihold hatására előtörő ösztönösebb viselkedés biztosította a farkasember-legendák alapját.

A legendák ma is élnek, modern köntösben.

A farkasember-mítoszokat mindannyian ismerjük. A telihold hatására fenevaddá változó ember alakja is azt jelképezi, hogy ilyenkor ösztönösebbé válunk, nehezebben kontrolláljuk az érzelmeinket és könnyebben „levetjük” a társadalmi álarcainkat.

A farkasember legendája a telihold emberekre gyakorolt hatásával függ össze. A telihold sok esetben képes felszínre hozni belőlünk a legbelső, állatias ösztöneinket

Fotó: 123RF

Mit tesz a telihold a szervezetünkkel?

A Hold tömegvonzó ereje jól ismert jelenség, hiszen ez okozza az óceánok árapályát is. Mivel az emberi test körülbelül 60-70 százaléka víz, a szakértők szerint teliholdkor érzékenyebbé válhat az idegrendszer, és könnyebben felborulhat a szervezet belső egyensúlya. Megváltozhat a sejtközi folyadékháztartás, ami befolyásolja az ionáramlást, ennek hatására az idegsejtjeink gyorsabban, de pontatlanabbul kommunikálnak egymással.

Ez nem látványos fizikai hatás, sokkal inkább egy finom idegrendszeri terhelés, ami feszültségként, nyugtalanságként vagy kimerültségként jelentkezhet.

Miért alszunk rosszabbul teliholdkor?

Több kutatás is alátámasztotta, hogy telihold idején csökken a melatonin, vagyis az alváshormon szintje. Ezáltal rövidebbé válik a mélyalvás fázisa, és gyakoribb az éjszakai felébredés.

Ennek következménye lehet a felszínes alvás, a zavaros, élénk álmok, és hogy másnap emiatt sokkal érzékenyebbek vagyunk. Amikor az agy nem tud megfelelően pihenni, a kontrollfunkciók is gyengülnek.

A telihold hatása a lélekre

Sokan számolnak be arról, hogy telihold idején sokkal ingerlékenyebbek, jelentős hangulatingadozást tapasztalnak, és régi emlékek, sérelmek törnek felszínre. Felerősödnek az ösztönszintű érzelmeink, félelmeink és vágyaink. A pszichológusok szerint ilyenkor az agy érzelmi központja aktívabb, miközben a racionális gondolkodás háttérbe szorul. Ezért fordulhat elő, hogy teliholdkor könnyebben vitázunk vagy hozunk impulzív döntéseket.

Innen ered a farkasember-legenda

A teliholdhoz kapcsolódó egyik legismertebb mítosz a farkasember, vagyis a likantrópia története, amely több mint 2500 éves, és nem egyetlen forrásból származik. Több kultúra megfigyelései, félelmei és tapasztalatai olvadtak össze egy közös szimbólummá: ősidők óta észrevették, hogy telihold idején az emberek viselkedése megváltozik – erre adtak magyarázatot a legendák nyelvén.