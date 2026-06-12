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3 csillagjegy életét alaposan átírja a Merkúr retrográd, ezzel vigyázz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csillagjegy
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 08:30
merkúr retrográdváltozáshoroszkóp
Jelentős érzelmi válaszhelyzeteket várhatók a Merkúr retrográd időszaka alatt. Három csillagjegy különösen intenzíven élheti meg ezt a változást.
Bors
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Készülj fel: június végén kezdődik a Merkúr retrográd időszaka, és ez most különösen érzelmes lesz. Ráadásul valószínűleg már azelőtt érezni fogod a hatását, hogy a Merkúr június 29-én hivatalosan is retrográd mozgásba kezdene. Az úgynevezett pre-árnyék szakasz már június 12-én beindítja a változásokat bizonyos csillagjegyek életében.

Horoszkóp: a Merkúr retrográd hatását több csillagjegy megérzi
Horoszkóp: a Merkúr retrográd hatását több csillagjegy megérzi
Fotó: New Africa / shutterstock


Három csillagjegy fordulóponthoz érkezett

Ikrek

Az Ikrek számára ez most nem a nagy döntések ideje, hanem az önvizsgálaté. 
Érdemes végiggondolni, valójában mit szeretnél az élettől, hogy ősszel már tudatosabban és önazonosabban dönthess. Ez a retrográd időszak arra ösztönöz, hogy mindent megkérdőjelezz: Valóban kielégítő a munkád? Elégedett vagy az otthoni helyzeteddel? Most jött el az ideje a nagy változtatások előkészítésének!

Rák

Mivel a Merkúr retrográd éppen a Rák jegyében történik, a jegy szülöttei jelentős változásokra számíthatnak. 
Ezen a nyáron te állsz a legfontosabb asztrológiai történések középpontjában, ezért légy nyitott az újfajta önkifejezésre és kapcsolódásra. A változás először belül indul el, majd kifelé sugárzik. 

Szűz

A Szűz általában a megszokott rutinban érzi jól magát, ez a retrográd időszak azonban némi alkalmazkodást követelhet.
A változás mindig szorongást kelt benned, de tudnod kell, hogy ami most történik, a javadat szolgálja. Az új lehetőségek elérhető közelségben vannak, merj kilépni a komfortzónádból!
 

 

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