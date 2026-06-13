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Mintha soha semmi sem jönne össze nekik: ők a legpechesebb csillagjegyek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 11:00
csillagjegyszerencse
Ők azok, akiket minta folyamatosan elkerülne a szerencse. De mely csillagjegyekről is van szó valójában? Eláruljuk!
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A szerencse nem valamilyen rajtunk kívülálló kozmikus entitás: saját tetteinkkel, viselkedésformáinkkal vonzzuk be a sikert – és bizony sok esetben mi vagyunk azért is a hibásak, ha az eredmények elkerülnek minket. Ezt bizonyítja az alábbi három csillagjegy jellemrajza is.

Eláruljuk, kik a legszerencsétlenebb csillagjegyek.
Eláruljuk, kik a legszerencsétlenebb csillagjegyek: mindig magukat szabotálják
Fotó: Unsplash

Horoszkópunk sok mindenről árulkodik: kihatással van a szerelmi életünkre, a karrierünkre, a pénzügyeinkre. Összességében elmondható: mindenre, ami körbevesz minket. Épp emiatt arról is regél, kik azok, akiket mintha sosem akarna a szerencse támogatni. Eláruljuk, mely csillagjegyekről beszélünk!

Csillagjegyek, akiket elkerül a szerencse

Mérleg csillagjegy

Kevesen tudják, de a Mérleg az egyik legpechesebb csillagjegyek közé tartozik. Hogy miért? Eláruljuk! Nos, a titok nyitja a jegy konfrontációkerülő, mindenkinek kedvező jelleme, ami miatt sokszor másokat helyez maga elé, ezzel pedig szabotálja a saját sikerét, a saját boldogulását. Ezért tűnhet úgy, mintha semmi sem jönne össze neki.

Skorpió csillagjegy

E jegy sajátossága, hogy nem elégszik meg a felszínes dolgokkal: neki mindig mindennek a mélyére kell ásnia, mindig mindent meg kell ismernie a legapróbb részletekig, a legtitkosabb indítékokig. Ez bizony sok esetben nem kedvez a Skorpiónak, aki ahelyett, hogy a napfényes felszínen sodródna az árral, az óceán sötét mélyén tölti az ideje nagy részét.

Vízöntő csillagjegy

Kétségtelen igazság: lázadónak, kívülállónak lenni nem egyszerű feladat, csak a legerősebb jellemek birkóznak meg vele sikerrel. E jegy folyamatosan az árral szemben úszik, így még véletlenül sem állíthatjuk, hogy könnyen jön a siker számára. Ráadásul a kívülállás magánnyal is jár, ami tovább nehezíti a Vízöntő sorsát.

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