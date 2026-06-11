Ennek a 3 csillagjegynek ölébe hull a pénzügyi szerencse júniusban

Három csillagjegynek lesz igazán szerencséje a pénzügyekben mostantól, egészen június végéig. Ezek a Jupiter Rákban töltött utolsó hetei, mielőtt a szerencse és a terjeszkedés bolygója június 30-án belép az Oroszlán jegyébe.
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A neves asztrológus, Chani Nicholas szerint a Jupiter a Rákban „az év egyik legérzelmesebb, legtáplálóbb és leg szívet megnyitóbb asztrológiai tranzitja”. Bár minden asztrológiai jegy szerencsét és bőséget vonz az élet egy bizonyos területén ebben az időszakban, egy videóban Elizabeth Brobeck profi asztrológus elmagyarázta, hogyan bővíti ez az energia különösen ezeknek a csillagjegyeknek a pénzügyeit.
Három csillagjegy pénzügyileg szerencsés lesz
Skorpió: kétségtelenül átéltél már néhány nehéz időszakot idén. Ez azonban nem fog örökké így maradni. Sőt, a dolgok már javulnak, és innentől csak jobb lesz. Míg a Jupiter az utolsó heteit a Rákban tölti, Te a pénzügyi bőség fogadó oldalán állsz. Ez idő alatt „előfordulhat, hogy jelentős fizetésemelést kapsz a munkahelyeden ” – magyarázta Brobeck. „Anyagi haszonra is szert tehetsz örökség vagy adó-visszatérítés révén.” Akárhogy is, számíts arra, hogy ebben a hónapban a pénz megszállottjává válsz. Az új lehetőségek és az emberek között, akik hajlandóak saját erőforrásaikból támogatni téged, ez az év egyik legjövedelmezőbb időszaka pénzügyileg!
Mérleg: Mostantól egészen addig, amíg a Jupiter június 30-án belép az Oroszlán jegyébe, „láthatod, hogy a bevételeid valóban kiegyenlítődnek” – mondta Brobeck. A legjobb az egészben, hogy ez semmilyen extra erőfeszítést nem igényel tőled. Ahogy Brobeck kifejtette, „tapasztalhatod, hogy ugyanazért a munkáért több pénzt kapsz”. Ez azért van, mert mások végre kezdik látni a munkád értékét, ami hosszú távon csak segít abban, hogy több pénzt keress. Ráadásul a manifesztációs erőd jelenleg nagyon erős. Brobeck szerint szinte erőfeszítés nélkül vonzol be „pénzt és erőforrásokat az életedbe”. Ezt az energiát a legjobban vizualizációs táblák segítségével hozhatod elő, vagy pénzzel kapcsolatos megerősítéseket ismételgetve, hogy megmutasd az Univerzumnak, hogy készen állsz a megérdemelt pénzügyi jutalmakra.
Bika: szinte mindig nagyon szerencsés vagy a pénzzel, de valószínűleg elfelejtetted ezt azután a kihívás után, hogy az Uránusz az elmúlt hét évben a jegyedben volt. Azonban most, hogy az Uránusz végre egy új csillagjegyben van, számíthatsz arra, hogy olyan bőséget fogsz tapasztalni, mint még soha, mivel az emberek valóban "elkezdik látni a képességeidet és tehetségeidet" - mondta Brobeck. „Új lehetőségek adódnak, amelyek anyagilag valóban felemelik a lendületedet” – tette hozzá az asztrológus, és „a bevételi forrásaid drasztikusan javulni fognak”, különösen most, hogy az Uránusz a második pénzügyi házadba költözött. „Nagyon szerencsés leszel anyagilag. Mostantól júniusig tart az egyik legerősebb időszak számodra.” - írja a Your Tango.
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