Nagy szerelmi horoszkóp: ezt a 3 csillagjegyet még májusban eltalálja Ámor nyila

2026 májusában 3 csillagjegynek fel kell készülnie, mert nagy változások elé néznek. Egy olyan időszak közeledik az életükben, amely érzelmileg megterhelő lehet. A szerelmi horoszkóp szerint egy új kapcsolódás, de akár egy régről ismert arc is felkavarhatja az állóvizet. Szívüknek nem tudnak majd parancsolni! Lássuk, kik kerülnek romantikus bűvkörbe ebben a hónapban!
Bár a Szűz csillagjegy mindig óvatosan lavírozik kapcsolataiban, és sosem ugrik fejest semmibe, aminek érzelmekhez is köze van, májusban nem tud mindent kontroll alatt tartani. Jön valaki, akivel egyensúlyba kerül az adok-kapok játék, akivel úgy érzi, nem kell mindig a maximumot nyújtania, mert a másik is épp olyan adakozó és figyelmes, mint ő maga.
Fókuszba kerül az intimitás. Testi és lelki értelemben egyaránt. Egy mély érzelmi kötődés kerül kilátásba, így a Szüzet most kivételesen nem a logikai és az észérvek vezetik, hanem az érzései. Ezek mentén eljut egy ponthoz, ahol egy őszinte vallomás mindent átírhat, amit eddig gondolt.
A Mérleg csillagjegynek a május a 2026-os év legromantikusabb hónapja lesz. Azonban az öröm nem lesz felhőtlen. A szenvedély mellé komoly feszültségek társulhatnak.
Egy korábban lazának hitt kapcsolat, távoli ismeretség váratlanul komoly érzelmeket vált majd ki a jegy szülöttéből. Minden felpörög, elmozdul, megváltozik. Ha a Mérleg képes lesz egyenesen kommunikálni saját igényeiről, érzéseiről, valamint nem menekül fejvesztve a konfrontációk elől, akkor ez az időszak élete legizgalmasabb, legintenzívebb romantikus kapcsolódását hozhatja el.
A Skorpió csillagjegy számára a párkapcsolatok körül forog majd az élet a májusi szerelmi horoszkóp szerint. Nagy a valószínűsége annak, hogy valaki olyannal találkozik, aki teljesen felkavarja majd érzelmi világát.
Most azonban valami más lesz, mint korábban. A figyelem teljes mértékben a Skorpióra és vágyaira irányul majd. A kapcsolat nem tud felszínes maradni. Ez nem a könnyed flörtök időszaka lesz. A kötődés mélyülni fog, és a csillagjegy megtapasztal valamit, ami után már régóta áhítozott. A kérdés csak az, vállalja-e a kockázatot?
Az alábbi videóban láthatod, mire vágynak az egyes csillagjegyek egy párkapcsolatban:
