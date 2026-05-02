Nagy szerelmi horoszkóp: ezt a 3 csillagjegyet még májusban eltalálja Ámor nyila

2026 májusában 3 csillagjegynek fel kell készülnie, mert nagy változások elé néznek. Egy olyan időszak közeledik az életükben, amely érzelmileg megterhelő lehet. A szerelmi horoszkóp szerint egy új kapcsolódás, de akár egy régről ismert arc is felkavarhatja az állóvizet. Szívüknek nem tudnak majd parancsolni! Lássuk, kik kerülnek romantikus bűvkörbe ebben a hónapban!

Szerelmi horoszkóp: 3 csillagjegy, akire rátalál a romantika májusban

Szűz csillagjegy

Bár a Szűz csillagjegy mindig óvatosan lavírozik kapcsolataiban, és sosem ugrik fejest semmibe, aminek érzelmekhez is köze van, májusban nem tud mindent kontroll alatt tartani. Jön valaki, akivel egyensúlyba kerül az adok-kapok játék, akivel úgy érzi, nem kell mindig a maximumot nyújtania, mert a másik is épp olyan adakozó és figyelmes, mint ő maga.

Fókuszba kerül az intimitás. Testi és lelki értelemben egyaránt. Egy mély érzelmi kötődés kerül kilátásba, így a Szüzet most kivételesen nem a logikai és az észérvek vezetik, hanem az érzései. Ezek mentén eljut egy ponthoz, ahol egy őszinte vallomás mindent átírhat, amit eddig gondolt.

Mérleg csillagjegy

A Mérleg csillagjegynek a május a 2026-os év legromantikusabb hónapja lesz. Azonban az öröm nem lesz felhőtlen. A szenvedély mellé komoly feszültségek társulhatnak.

Egy korábban lazának hitt kapcsolat, távoli ismeretség váratlanul komoly érzelmeket vált majd ki a jegy szülöttéből. Minden felpörög, elmozdul, megváltozik. Ha a Mérleg képes lesz egyenesen kommunikálni saját igényeiről, érzéseiről, valamint nem menekül fejvesztve a konfrontációk elől, akkor ez az időszak élete legizgalmasabb, legintenzívebb romantikus kapcsolódását hozhatja el.

Skorpió csillagjegy

A Skorpió csillagjegy számára a párkapcsolatok körül forog majd az élet a májusi szerelmi horoszkóp szerint. Nagy a valószínűsége annak, hogy valaki olyannal találkozik, aki teljesen felkavarja majd érzelmi világát.