Ezt a reneszánsz kvízt csak a legmagasabb IQ-val rendelkezők tudják kitölteni – Te is közéjük tartozol?

Leonardo da Vinci élete utolsó éveit a francia királyi udvar közelében töltötte, ahol végre teljes anyagi biztonságban és szellemi szabadságban hódolhatott szenvedélyeinek. Ebben az időszakban már ritkábban festett, figyelme inkább a tudományos kísérletek, a folyók szabályozása és a nagyszabású ünnepségek tervezése felé fordult. Halálának 507. évfordulója kapcsán egy izgalmas műveltségi kvíz kérdéssorral emlékezünk a világ talán leghíresebb reneszánsz polihisztorára.

betekintés Leonardo franciaországi életébe és különleges végakaratába.

Mérnöki csodák: kérdések a soha meg nem épült hidaktól a különleges hangszerekig.

Szellemi örökség: tudd meg, ki vitte tovább a polihisztor felbecsülhetetlen kéziratait.

Bár Leonardo egészsége fokozatosan romlott és jobb keze részlegesen megbénult, bal kezével továbbra is fáradhatatlanul dolgozott jegyzetein és korábban megkezdett művein. Halála előtt áprilisban végrendelkezett, amelyben pontosan meghatározta, melyik hűséges kísérőjére hagyja felbecsülhetetlen értékű kéziratait és eszközeit. A legenda szerint a francia uralkodó karjai között érte a vég 1519 májusában, ami jól jelzi azt a hatalmas tiszteletet, amely a polihisztort övezte.

Bár Leonardonak nem volt felesége, vagy gyermeke, sőt, szeretőjéről sem tudunk, a vinci Museo Ideale tudósai 15 generációval a halála után most kiderítették, hogy a művésznek ma is élnek rokonai.

Alakja és munkássága a halála után vált igazán egyetemessé, amikor jegyzetei elkezdték bejárni a világot. Leonardo da Vinci távozásával a reneszánsz korszak egyik legfényesebb csillaga hunyt ki, de szellemi öröksége máig meghatározza az emberi gondolkodást.

