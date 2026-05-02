Most jelentették be, fantasztikus hírt kapott a magyar focista

Csapattársai Tóth Balázst választották az idény legjobbjának az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Roversnél. A magyar válogatott kapus együttese az utolsó fordulóban hazai pályán 1-0-ra kikapott ugyan a kieső Leicester Citytől, de a 28 éves légiós nyolc védéssel bizonyította, hogy érdemes nemcsak a mérkőzés, hanem a teljes szezon legjobbja címre.

A klub szurkolóinak szavazatai alapján viszont a japán csatár, Morishita Rjója lett a Rovers legjobbja, a legszebb gólt pedig Adam Forshaw szerezte április közepén a Stoke City elleni 1-1-es döntetlenre végződött bajnokin.

