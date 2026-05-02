Most jelentették be, fantasztikus hírt kapott a magyar focista

tóth balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 02. 18:10
Kikapott a Blackburn, a gárda magyar kapusa azonban jó hírt kapott. Tóth Balázs mindenkit megelőzött.

Csapattársai Tóth Balázst választották az idény legjobbjának az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Blackburn Roversnél. A magyar válogatott kapus együttese az utolsó fordulóban hazai pályán 1-0-ra kikapott ugyan a kieső Leicester Citytől, de a 28 éves légiós nyolc védéssel bizonyította, hogy érdemes nemcsak a mérkőzés, hanem a teljes szezon legjobbja címre.

Tóth Balázs nem csak alapember, a legjobb is lett Blackburnben Fotó: Lee Parker - CameraSport

A klub szurkolóinak szavazatai alapján viszont a japán csatár, Morishita Rjója lett a Rovers legjobbja, a legszebb gólt pedig Adam Forshaw szerezte április közepén a Stoke City elleni 1-1-es döntetlenre végződött bajnokin.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
