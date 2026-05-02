Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a gyászoló apa - döbbenetes dolgot állít Attila

Mint azt a Bors megírta, 2025 nyarán bejelentés érkezett a rendőrségre, egy 2 hetes kisbaba eltűnéséről. A rendőrök azonnal keresni kezdték a kisfiút, majd órákkal később megtalálták Zalánka holttestét a faluja határában. A nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetése miatt a gyermek édesanyját, Viktóriát letartóztatták.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság miatt az anyát letartóztatták Fotó: Bors

Bár Attila, a nő vőlegénye eleinte hitt az anya ártatlanságában, később felbontotta a jegyességet, a gyűrűt pedig egy folyóba dobta. A tragédia óta eltelt 9 hónap nem volt elég arra, hogy az apa feldolgozza az ártatlanul meghalt kisfia elvesztését.

Ez az a tragédia, amit soha nem fogok elfelejteni, de az tudatosult bennem, hogy az életemet folytatnom kell. Hogy a figyelmemet eltereljem, és persze gondoskodjak önmagamról, éjt nappallá téve dolgozom. Még a hétvégéken és az ünnepnapokon is házakat újítok fel, hogy legyen pénzem

– mondta a Borsnak Attila, aki május első vasárnapján természetesen az édesanyjára is gondol.

- Én már csak a temetőbe mehetek ki hozzá. Idén az édesapámat is elvesztettem, így teljesen árva vagyok. Talán túl fiatalon kellett valóságosan is felnőtté válnom, de kemény fából faragtak – magyarázta Baráth Attila.

Attila képtelen a gyászt feldolgozni Fotó: Olvasói

A nagydorogi csecsemőgyilkosság kilenc hónapja történt

A gyermekét gyászoló férfi leszögezte: egyáltalán nem kíváncsi Viktóriára.

- Gyanítom, hogy gondol rám a rácsok mögött, de engem ne keressen! Nincs mit mondanom neki! Az anyák napján a magam nevében egy hatalmas csokorral kellene megköszönnöm neki, hogy világra hozta Zalánkát, és bizonyára még néhány évig a kisfiunk nevében is én köszönthetném. Én viszont mit tudnék neki megköszönni? – mondta lapunknak a férfi.

Attila tisztába van vele, hogy senkit sem lehet gyilkosnak nevezni, amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, ugyanakkor úgy véli, a rendőrség nem véletlenül gyanúsította meg, a bíróság pedig szintén okkal tartja letartóztatásban Viktóriát.