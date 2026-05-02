Nagydorogi csecsemőgyilkosság: megszólalt a gyászoló apa - döbbenetes dolgot állít Attila

Mint azt a Bors megírta, 2025 nyarán bejelentés érkezett a rendőrségre, egy 2 hetes kisbaba eltűnéséről. A rendőrök azonnal keresni kezdték a kisfiút, majd órákkal később megtalálták Zalánka holttestét a faluja határában. A nagydorogi csecsemőgyilkosság elkövetése miatt a gyermek édesanyját, Viktóriát letartóztatták.
Bár Attila, a nő vőlegénye eleinte hitt az anya ártatlanságában, később felbontotta a jegyességet, a gyűrűt pedig egy folyóba dobta. A tragédia óta eltelt 9 hónap nem volt elég arra, hogy az apa feldolgozza az ártatlanul meghalt kisfia elvesztését.
Ez az a tragédia, amit soha nem fogok elfelejteni, de az tudatosult bennem, hogy az életemet folytatnom kell. Hogy a figyelmemet eltereljem, és persze gondoskodjak önmagamról, éjt nappallá téve dolgozom. Még a hétvégéken és az ünnepnapokon is házakat újítok fel, hogy legyen pénzem
– mondta a Borsnak Attila, aki május első vasárnapján természetesen az édesanyjára is gondol.
- Én már csak a temetőbe mehetek ki hozzá. Idén az édesapámat is elvesztettem, így teljesen árva vagyok. Talán túl fiatalon kellett valóságosan is felnőtté válnom, de kemény fából faragtak – magyarázta Baráth Attila.
A gyermekét gyászoló férfi leszögezte: egyáltalán nem kíváncsi Viktóriára.
- Gyanítom, hogy gondol rám a rácsok mögött, de engem ne keressen! Nincs mit mondanom neki! Az anyák napján a magam nevében egy hatalmas csokorral kellene megköszönnöm neki, hogy világra hozta Zalánkát, és bizonyára még néhány évig a kisfiunk nevében is én köszönthetném. Én viszont mit tudnék neki megköszönni? – mondta lapunknak a férfi.
Attila tisztába van vele, hogy senkit sem lehet gyilkosnak nevezni, amíg a bíróság jogerősen el nem ítéli, ugyanakkor úgy véli, a rendőrség nem véletlenül gyanúsította meg, a bíróság pedig szintén okkal tartja letartóztatásban Viktóriát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.