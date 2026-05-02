Tiszta apja! A szülinapos Sarolta hercegnő új fotója felrobbantotta a netet

Sarolta hercegnő ma ünnepli 11. születésnapját, amelyet szülei, a walesi herceg és hercegné – az elmúlt évekhez hasonlóan – egy új, eddig nem látott születésnapi fotóval ünnepeltek. A portrén a fiatal hercegnő egy virágos mezőn áll, és mosolyog a kamerába.

Fotó: AFP

Sarolta a bájos fotón farmert és egy csíkos pulóvert visel, hosszú haja szabadon omlik vállára, körmei pedig kékre vannak festve. Vilmos herceg és Katalin hercegné által megosztott képfelirat pedig így szól: „Boldog 11. születésnapot kívánunk Saroltának!” egy torta emojival kísérve. A fényképet Matt Porteous készítette a walesi család cornwalli húsvéti szünete alatt.

Több rajongó gyorsan meg is jegyezte, mennyire hasonlít a fiatal hercegnő édesapjára, Vilmosra a friss fotón, miközben a királyi család követői ellepték a közösségi médiát, hogy kifejezzék születésnapi jókívánságaikat Saroltánk.

Egy felhasználó ezt írta az X-en:

„Boldog születésnapot, Sarolta, egyre jobban hasonlítasz az apukádra. Gyönyörű fiatal hölgy!” míg egy másik hozzátette: „Hát nem tiszta apja?! Boldog születésnapot, Sarolta” – írja a Mirror.

A hercegi pár a fotó megosztása óta már pedig még egy rövidke videót is megosztott a kis szülinaposról, amiért szintén odavannak a rajongók.