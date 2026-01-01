SzilveszterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
56 nap felhőtlen szabadság mindössze 22 szabadnapból? Így hozd ki a legtöbbet a 2026-os évből

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 01. 08:45
Az új év beköszöntével a pihenőnapok is terítékre kerülnek, melyeket figyelembe véve tudatosabban tervezhetjük meg a szabadságainkat, amikhez nagyban hozzátehetnek a hosszú hétvégék. A Fanny magazin ezúttal utánajárt, idén hogyan járhatunk jól, és miként hozhatjuk ki a legtöbbet az éves szabadságból 2026-ban is!
Mindenekelőtt érdemes tisztában lenni az éves szabadság pontos számaival: 2026-ban összesen 11 munkaszüneti nap lesz, ezek egyben ünnepnapok is. Emiatt 3 áthelyezett pihenőnapot kapunk, amiket szombatokon kell majd ledolgoznunk. Hosszú hétvégékből viszont 7 is érkezik az új évben.

Éves szabadság 2026: naptár és egy bőrönd makettje a fotón.
Éves szabadság 2026-ban: mutatjuk, hogy tervezz okosan az új évben
Fotó: Pla2na /  Shutterstock 
  • Megmutatjuk, mikor érdemes szabadságot kivenni 2026-ban.
  • Hosszú hétvégék, amik extra pihenést adnak az új évben.
  • Praktikus tippek, hogy kevesebb napból több szabadidőd jusson.

Mennyi az annyi? Ennyi éves szabadság jár 2026-ban

  • Így trükközhetünk

A szabadságokat célszerű lehet a munkaszüneti napok köré szervezni, hiszen így többet lehetünk távol, és kevesebb munkanapot kell kiírnunk. Ezzel a módszerrel több mint egy hét pihenőt is adhatunk magunknak a sima hétvégéket is beleszámítva.

  • Tavaszi szünet felnőtteknek

2026 egy 4 napos újévi pihenéssel kezdődik, ezt követően a húsvéti hétvégére tervezhetünk. Április 3-6. között 4 napot kapunk, amit meg is hosszabbíthatunk: ha kivesszük az előtte levő 4 napot, 10-et, ha pedig az utána levő 4-et is, összesen 16 napot lazíthatunk.

  • Kiegészített munka ünnepe

Az idei munka ünnepe péntekre esik, ezért itt is megtoldott hétvégével rendelkezhetünk. Akinek ez nem lenne elég, 4 nap kivételével 9-re hosszabbíthatja meg a kikapcsolódását.

  • Kapóra jön a mozgó esemény

A pünkösdi ünnep hasonló módon ajándékozhat meg minket. Csupán 4 nap munkahelyi szabadsággal 9-re növelhetjük a május 23-25-i eseményhez kötődő pihenést.

  • Vár az extra kikapcsolódás

Augusztus 20-a is megadja a lehetőséget arra, hogy spóroljunk a hivatalosan kivehető munkanapokkal. A 2026-ban csütörtökre eső ünnep 4 egybefüggő napot ad nekünk, melyet 3 szabadsággal 9-re duzzaszthatunk.

  • Megemlékezés őszi pihenéssel

Az 1956. október 23-ai forradalom emléknapja is segít majd egy kicsit távol kerülni a kötelességektől. A pénteki megemlékezésnek köszönhetően itt szintén hosszú hétvége vár, melyet 4 szabadnappal több, mint egy hétre növelhetünk.

  • A karácsony is számít

És végül, de nem utolsósorban a karácsonyi periódusról sem érdemes megfeledkezni. Idén december 24-e csütörtökre esik majd, ez ledolgozandó, nem úgy, mint a 25-27-i hétvége. Ha ezt a hetet 4 nap szabadsággal megtoldjuk, összesen 9 napig élvezhetjük az ünnepet.

  • Mi legyen a maradékkal?

Ha okosan és tudatosan tervezünk nemcsak a felsorolt periódusokban, de az év többi időszakában is szabadságolhatjuk magunkat. Sőt, akár több időre kivonhatjuk magunkat a forgalomból és elutazhatunk.

Az alábbi videóban megismerheted azt a 15 országot, ahová 2026-ban olcsón is elutazhatsz:

