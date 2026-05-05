Ezt üzente Orbán Viktor a DPK-soknak

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 05. 14:58
Orbán Viktor fontos üzenetet fogalmazott meg.

Orbán Viktor a DPK-soknak üzent, a levelét változtatás nélkül közöljük.

Kedves DPK-s Barátaim!

Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni. Még sosem dolgoztunk ennyit kampányban, mégis elvesztettük a választást. Köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt hónapokban. Hála Nektek és a Harcosok Klubjának, a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben.

A fájdalmas vereséget követően most az újjászervezés időszaka köszönt ránk. Magyarországon egy új politikai tér látszik kirajzolódni, amit elsősorban a hamarosan felálló kormány karaktere határoz meg. Liberális arcéllel, az Európai Parlamentben működőhöz hasonló nagykoalíció jön létre, azzal a különbséggel, hogy ez nem pártok között, hanem egyetlen párton belül működik. Éppen ezért az előttünk álló évek legfontosabb feladata, hogy megvédjük a nemzeti korszak vívmányait. Ehhez azonban megújulásra van szükség.

A Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt. A megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban, és tudják: a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét. A DPK egy ilyen platform, ezáltal kulcsszerepe van a nemzeti oldal újjászervezésében. Jó, hogy itt vagyunk egymásnak!

A választási kampányban a magyar választók két, egymással versengő ajánlatot kaptak. A Tisza azt ígérte, hogy jobb lesz az emberek élete, ha a változásra szavaznak. A mi ajánlatunk ezzel szemben így szólt: a veszélyek korában élünk, a járt utat járatlanért el ne hagyd! Védjük meg, amit közösen elértünk. A szavazók mindkét ajánlatot meghallgatták, és az elsőt választották. Kívánjuk, hogy igazuk legyen. Még akkor is, ha kitartunk amellett, hogy mi döntöttünk jól.

Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk. A kezdeti tünetek már felsejleni látszanak. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat. Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot. Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk.

Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére. Számítok Rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben. Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem!

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!

– írta Orbán Viktor a DPK-soknak.

